Жюри конкурса Siena International Photography Awards (SIPA) определило победителей. К участию принимали работы фотографов любого уровня из разных стран мира. На то, чтобы называться лучшими, претендовали более 40 тысяч снимков. Самые выразительные кадры — в фотоленте Ria.ru.
Лица и события в объективе победителей фотоконкурса SIPA
15:3031.10.2018
(обновлено: 15:36 31.10.2018)
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© Фото : Siena International Photo Awards 2018/K M AsadЛучшей фотографией года стал портрет девочки рохинджа "Жертва сражения" бангладешского автора К. М. Асад.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/K M Asad
Лучшей фотографией года стал портрет девочки рохинджа "Жертва сражения" бангладешского автора К. М. Асад.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Francisco NegroniПервое место в номинации "Красоты природы" жюри присудило чилийскому фотографу Франциско Негрони за кадр извержения вулкана Кальбуко.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Francisco Negroni
Первое место в номинации "Красоты природы" жюри присудило чилийскому фотографу Франциско Негрони за кадр извержения вулкана Кальбуко.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Ajuriaguerra Saiz Pedro LuisВ номинации "Спорт" победил снимок испанского фотографа-самоучки Педро Аджуриагуэрры.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Ajuriaguerra Saiz Pedro Luis
В номинации "Спорт" победил снимок испанского фотографа-самоучки Педро Аджуриагуэрры.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Zach LowryКадр мужчины с раненым сыном на руках, сделанный американским фотографом Заком Лори в Ираке, признали лучшим в номинации "Фотография путешествий".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Zach Lowry
Кадр мужчины с раненым сыном на руках, сделанный американским фотографом Заком Лори в Ираке, признали лучшим в номинации "Фотография путешествий".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Sina Falker"Плавучий рынок" Зины Фалькер из Германии — победитель в специальной теме 2018 года "Брызги цвета".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Sina Falker
"Плавучий рынок" Зины Фалькер из Германии — победитель в специальной теме 2018 года "Брызги цвета".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/David ChancellorФотография Дэвида Чанселла "Трофей охотника" завоевала первое место в категории "Cторителлинг".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/David Chancellor
Фотография Дэвида Чанселла "Трофей охотника" завоевала первое место в категории "Cторителлинг".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Fyodor Savintsev"Игрушечные дома" российского фотографа Федора Савинцева снискали признание жюри в номинации "Архитектура и городские пейзажи".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Fyodor Savintsev
"Игрушечные дома" российского фотографа Федора Савинцева снискали признание жюри в номинации "Архитектура и городские пейзажи".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Yinzhi PanЛучшей работой в категории Under 20 стал кадр "Рыбак на озере Инле" юного китайского фотографа.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Yinzhi Pan
Лучшей работой в категории Under 20 стал кадр "Рыбак на озере Инле" юного китайского фотографа.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/David Nam Lip LeeМалайзиец Дэвид Нам Лип Ли праздновал победу в номинации "Лица и характеры" за фото ребенка племени сури, сделанное в Эфиопии.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/David Nam Lip Lee
Малайзиец Дэвид Нам Лип Ли праздновал победу в номинации "Лица и характеры" за фото ребенка племени сури, сделанное в Эфиопии.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Amos NachoumЛучшим в номинации "Животные" признали кадр американского фотографа Амоса Начума.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Amos Nachoum
Лучшим в номинации "Животные" признали кадр американского фотографа Амоса Начума.
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Marcel van Balken"Бегун" Марселя ван Балкена из Нидерландов завоевал первое место в номинации "Монохром".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Marcel van Balken
"Бегун" Марселя ван Балкена из Нидерландов завоевал первое место в номинации "Монохром".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Klaus LenzenСнимок фотографа Клауса Ленцена из Германии одержал победу в номинации "Общий цвет".
© Фото : Siena International Photo Awards 2018/Klaus Lenzen
Снимок фотографа Клауса Ленцена из Германии одержал победу в номинации "Общий цвет".
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