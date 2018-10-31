Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее — космические открытия октября.
Космические новости в фотографиях, октябрь 2018 года
15:0031.10.2018
(обновлено: 15:34 31.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Олег Артемьев после возвращения на Землю. Спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане 4 октября.
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев после возвращения на Землю. Спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане 4 октября.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, ESO/ Lutz Wisotzki et alАстрономы выяснили, что каждую древнюю галактику окружает своеобразный "кокон" из газа.
© Фото : ESA/Hubble & NASA, ESO/ Lutz Wisotzki et al
Астрономы выяснили, что каждую древнюю галактику окружает своеобразный "кокон" из газа.
© MASCOT/DLR/JAXAПервые снимки с ровера MASCOT, который сел на астероид Рюгю, обескуражили исследователей. "Поверхность астероида оказалась еще более безумной, чем мы предполагали. Самым удивительным стало то, что мы не нашли крупных скоплений реголита, что, по идее, невозможно — космическая эрозия должна была породить большие количества пыли", — рассказал научный руководитель миссии Ральф Яуманн.
© MASCOT/DLR/JAXA
Первые снимки с ровера MASCOT, который сел на астероид Рюгю, обескуражили исследователей. "Поверхность астероида оказалась еще более безумной, чем мы предполагали. Самым удивительным стало то, что мы не нашли крупных скоплений реголита, что, по идее, невозможно — космическая эрозия должна была породить большие количества пыли", — рассказал научный руководитель миссии Ральф Яуманн.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. P. S. EyresАстрономы открыли новый тип "космических ДТП" с участием планет и узнали, что знаменитая "новая звезда" 1670 года в созвездии Лисички вспыхнула на ночном небе в результате столкновения коричневого и белого карликов.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. P. S. Eyres
Астрономы открыли новый тип "космических ДТП" с участием планет и узнали, что знаменитая "новая звезда" 1670 года в созвездии Лисички вспыхнула на ночном небе в результате столкновения коричневого и белого карликов.
© Фото : ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Judy SchmidtТелескоп "Хаббл" передал фотографии спиральной галактики NGC 5033, которая находится в созвездии Гончих Псов.
© Фото : ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Judy Schmidt
Телескоп "Хаббл" передал фотографии спиральной галактики NGC 5033, которая находится в созвездии Гончих Псов.
© Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia BouicФотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда "Акацуки".
© Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда "Акацуки".
© SO/L. Calçada & Olga Cucciati et al.Астрономы обнаружили в космосе самый крупный и тяжелый объект ранней Вселенной. Все известные объекты такого рода расположены в более "современной" части космоса, поэтому открытие "Гипериона" стало большим сюрпризом.
© SO/L. Calçada & Olga Cucciati et al.
Астрономы обнаружили в космосе самый крупный и тяжелый объект ранней Вселенной. Все известные объекты такого рода расположены в более "современной" части космоса, поэтому открытие "Гипериона" стало большим сюрпризом.
© Фото : NASA/Spitzer Space TelescopeNASA опубликовало фото туманности Кошачья Лапа в созвездии Скорпиона. Таким названием она обязана пузырькам горячего воздуха, похожим на подушечки кошачьих лап.
NASA опубликовало фото туманности Кошачья Лапа в созвездии Скорпиона. Таким названием она обязана пузырькам горячего воздуха, похожим на подушечки кошачьих лап.
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / WasserplanetСнимок Земли, сделанный с борта Международной космической станции.
Снимок Земли, сделанный с борта Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевВид с МКС на Табуаэран — атолл в северной части архипелага Лайн. В центре расположена лагуна, где водятся рифовые рыбы, моллюски, разводятся водоросли. Автор фотографии, космонавт Сергей Прокопьев, считает, что атолл по форме напоминает лапоть.
Вид с МКС на Табуаэран — атолл в северной части архипелага Лайн. В центре расположена лагуна, где водятся рифовые рыбы, моллюски, разводятся водоросли. Автор фотографии, космонавт Сергей Прокопьев, считает, что атолл по форме напоминает лапоть.
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble, NASA / The Ghost Nebula (cropped a photo)NASA опубликовало снимок туманности "Призрак Кассиопеи", которая находится на расстоянии на 550 световых лет от нас.
NASA опубликовало снимок туманности "Призрак Кассиопеи", которая находится на расстоянии на 550 световых лет от нас.
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Roscosmos/CaSSIS / Layered mound in Juventae ChasmaСлоистые отложения в каньоне Juventae Chasma на Марсе.
Слоистые отложения в каньоне Juventae Chasma на Марсе.
© Фото : ESA/XMM-Newton (X-rays); CFHT-LS (optical); XXL SurveyКосмический телескоп XMM-Newton запечатлел рентгеновское свечение, излучаемое горячим газом в галактическом скоплении XLSSC006.
Космический телескоп XMM-Newton запечатлел рентгеновское свечение, излучаемое горячим газом в галактическом скоплении XLSSC006.
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