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Первые снимки с ровера MASCOT, который сел на астероид Рюгю, обескуражили исследователей. "Поверхность астероида оказалась еще более безумной, чем мы предполагали. Самым удивительным стало то, что мы не нашли крупных скоплений реголита, что, по идее, невозможно — космическая эрозия должна была породить большие количества пыли", — рассказал научный руководитель миссии Ральф Яуманн.