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Космические новости в фотографиях, октябрь 2018 года

(обновлено: 15:34 31.10.2018)
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МКС пролетает Солнце
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев после приземления спускаемого аппарата корабля Союз МС-08
Международная космическая станция
Первые галактики Вселенной, окруженные газовыми коконами
Карта перемещений (слева) и первая фотография, переданная ровером MASCOT с астероида Рюгю
Песочные часы, возникшие после столкновения коричневого и белого карлика
Сейфертовская галактика NGC 5033 в созвездии Гончие Псы
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда Акацуки
Гиперион, суперскопление галактик, существовавшее в ранней Вселенной. Красным отмечены размеры обычного скопления галактик
Туманность Кошачья лапа в созвездии Скорпион
Земля с борта Международной космической станции
Табуаэран — атолл в северной части архипелага Лайн
Туманность Призрак Кассиопеи
Слоистые отложения в каньоне Juventae Chasma на Марсе
Рентгеновское свечение, излучаемое горячим газом в галактическом скоплении XLSSC006, снятое обсерваторией XMM-Newton ЕКА
© NASA / Joel KowskyМеждународная космическая станция на фоне Солнца.МКС пролетает Солнце
© NASA / Joel Kowsky
Международная космическая станция на фоне Солнца.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Олег Артемьев после возвращения на Землю. Спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане 4 октября.Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев после приземления спускаемого аппарата корабля Союз МС-08
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев после возвращения на Землю. Спускаемая капсула корабля "Союз МС-08" с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане 4 октября.
© Фото : РоскосмосФото Международной космической станции, сделанное экипажем корабля "Союз МС-08".Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Фото Международной космической станции, сделанное экипажем корабля "Союз МС-08".
© Фото : ESA/Hubble & NASA, ESO/ Lutz Wisotzki et alАстрономы выяснили, что каждую древнюю галактику окружает своеобразный "кокон" из газа.Первые галактики Вселенной, окруженные газовыми коконами
© Фото : ESA/Hubble & NASA, ESO/ Lutz Wisotzki et al
Астрономы выяснили, что каждую древнюю галактику окружает своеобразный "кокон" из газа.
© MASCOT/DLR/JAXAПервые снимки с ровера MASCOT, который сел на астероид Рюгю, обескуражили исследователей. "Поверхность астероида оказалась еще более безумной, чем мы предполагали. Самым удивительным стало то, что мы не нашли крупных скоплений реголита, что, по идее, невозможно — космическая эрозия должна была породить большие количества пыли", — рассказал научный руководитель миссии Ральф Яуманн.Карта перемещений (слева) и первая фотография, переданная ровером MASCOT с астероида Рюгю
© MASCOT/DLR/JAXA
Первые снимки с ровера MASCOT, который сел на астероид Рюгю, обескуражили исследователей. "Поверхность астероида оказалась еще более безумной, чем мы предполагали. Самым удивительным стало то, что мы не нашли крупных скоплений реголита, что, по идее, невозможно — космическая эрозия должна была породить большие количества пыли", — рассказал научный руководитель миссии Ральф Яуманн.
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. P. S. EyresАстрономы открыли новый тип "космических ДТП" с участием планет и узнали, что знаменитая "новая звезда" 1670 года в созвездии Лисички вспыхнула на ночном небе в результате столкновения коричневого и белого карликов.Песочные часы, возникшие после столкновения коричневого и белого карлика
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. P. S. Eyres
Астрономы открыли новый тип "космических ДТП" с участием планет и узнали, что знаменитая "новая звезда" 1670 года в созвездии Лисички вспыхнула на ночном небе в результате столкновения коричневого и белого карликов.
© Фото : ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Judy SchmidtТелескоп "Хаббл" передал фотографии спиральной галактики NGC 5033, которая находится в созвездии Гончих Псов.Сейфертовская галактика NGC 5033 в созвездии Гончие Псы
© Фото : ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Judy Schmidt
Телескоп "Хаббл" передал фотографии спиральной галактики NGC 5033, которая находится в созвездии Гончих Псов.
© Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia BouicФотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда "Акацуки".Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда Акацуки
© Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда "Акацуки".
© SO/L. Calçada & Olga Cucciati et al.Астрономы обнаружили в космосе самый крупный и тяжелый объект ранней Вселенной. Все известные объекты такого рода расположены в более "современной" части космоса, поэтому открытие "Гипериона" стало большим сюрпризом.Гиперион, суперскопление галактик, существовавшее в ранней Вселенной. Красным отмечены размеры обычного скопления галактик
© SO/L. Calçada & Olga Cucciati et al.
Астрономы обнаружили в космосе самый крупный и тяжелый объект ранней Вселенной. Все известные объекты такого рода расположены в более "современной" части космоса, поэтому открытие "Гипериона" стало большим сюрпризом.
© Фото : NASA/Spitzer Space TelescopeNASA опубликовало фото туманности Кошачья Лапа в созвездии Скорпиона. Таким названием она обязана пузырькам горячего воздуха, похожим на подушечки кошачьих лап.Туманность Кошачья лапа в созвездии Скорпион
© Фото : NASA/Spitzer Space Telescope
NASA опубликовало фото туманности Кошачья Лапа в созвездии Скорпиона. Таким названием она обязана пузырькам горячего воздуха, похожим на подушечки кошачьих лап.
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / WasserplanetСнимок Земли, сделанный с борта Международной космической станции.Земля с борта Международной космической станции
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
Снимок Земли, сделанный с борта Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевВид с МКС на Табуаэран — атолл в северной части архипелага Лайн. В центре расположена лагуна, где водятся рифовые рыбы, моллюски, разводятся водоросли. Автор фотографии, космонавт Сергей Прокопьев, считает, что атолл по форме напоминает лапоть.Табуаэран — атолл в северной части архипелага Лайн
© Фото : Роскосмос/Сергей Прокопьев
Вид с МКС на Табуаэран — атолл в северной части архипелага Лайн. В центре расположена лагуна, где водятся рифовые рыбы, моллюски, разводятся водоросли. Автор фотографии, космонавт Сергей Прокопьев, считает, что атолл по форме напоминает лапоть.
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble, NASA / The Ghost Nebula (cropped a photo)NASA опубликовало снимок туманности "Призрак Кассиопеи", которая находится на расстоянии на 550 световых лет от нас.Туманность Призрак Кассиопеи
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble, NASA / The Ghost Nebula (cropped a photo)
NASA опубликовало снимок туманности "Призрак Кассиопеи", которая находится на расстоянии на 550 световых лет от нас.
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Roscosmos/CaSSIS / Layered mound in Juventae ChasmaСлоистые отложения в каньоне Juventae Chasma на Марсе.Слоистые отложения в каньоне Juventae Chasma на Марсе
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Roscosmos/CaSSIS / Layered mound in Juventae Chasma
Слоистые отложения в каньоне Juventae Chasma на Марсе.
© Фото : ESA/XMM-Newton (X-rays); CFHT-LS (optical); XXL SurveyКосмический телескоп XMM-Newton запечатлел рентгеновское свечение, излучаемое горячим газом в галактическом скоплении XLSSC006.Рентгеновское свечение, излучаемое горячим газом в галактическом скоплении XLSSC006, снятое обсерваторией XMM-Newton ЕКА
© Фото : ESA/XMM-Newton (X-rays); CFHT-LS (optical); XXL Survey
Космический телескоп XMM-Newton запечатлел рентгеновское свечение, излучаемое горячим газом в галактическом скоплении XLSSC006.
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Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее — космические открытия октября.

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