Коллеги, близкие и поклонники проводили в последний путь актера Николая Караченцова, который ушел из жизни в минувшую пятницу. Кадры с церемонии прощания — в фотоленте Ria.ru.
"Он просил вас всех не плакать". Прощание с Николаем Караченцовым
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13:4829.10.2018
(обновлено: 13:49 29.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрощание проходило в театре "Ленком" — родном для Караченцова.
Прощание проходило в театре "Ленком" — родном для Караченцова.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСоболезнования принимали вдова артиста Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов.
Соболезнования принимали вдова артиста Людмила Поргина и сын Андрей Караченцов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОчередь из желающих проститься с артистом выстроилась до метро.
Очередь из желающих проститься с артистом выстроилась до метро.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУ гроба собралась вся семья Николая Караченцова.
У гроба собралась вся семья Николая Караченцова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк«Театр "Ленком" стал для всей нашей семьи вторым домом. Спасибо вам всем — артистам, руководству, поклонникам — за взаимную любовь», — сказал сын Караченцова.
«Театр "Ленком" стал для всей нашей семьи вторым домом. Спасибо вам всем — артистам, руководству, поклонникам — за взаимную любовь», — сказал сын Караченцова.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктриса Евгения Крюкова на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.
Актриса Евгения Крюкова на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНиколай Караченцов оказал большое влияние на тех, кто с ним работал, сказал на гражданской панихиде худрук театра "Ленком" Марк Захаров.
Николай Караченцов оказал большое влияние на тех, кто с ним работал, сказал на гражданской панихиде худрук театра "Ленком" Марк Захаров.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктер Александр Пашутин (в центре) на церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.
Актер Александр Пашутин (в центре) на церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре "Ленком" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАлла Пугачева на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.
Алла Пугачева на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПроститься с коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.
Проститься с коллегой пришли актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, композитор Алексей Рыбников, актриса Клара Новикова, писатель Аркадий Инин, худрук "Ленкома" Марк Захаров и директор театра Марк Варшавер.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАктер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.
Актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с Николаем Караченцовым.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Он просил вас всех не плакать, он уходил очень легко и свободно. Он сказал, что уходит в мир иной и оставляет здесь свою любовь", — сказала Вдова Николая Караченцов на гражданской панихиде.
"Он просил вас всех не плакать, он уходил очень легко и свободно. Он сказал, что уходит в мир иной и оставляет здесь свою любовь", — сказала Вдова Николая Караченцов на гражданской панихиде.
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