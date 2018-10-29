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Вокруг Земли за пять дней: каким будет электросамолет для кругосветки

(обновлено: 19:38 29.10.2018)
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Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
Кабина прототипа электросамолета для кругосветного полета
Кабина прототипа электросамолета для кругосветного полета
Путешественник и протоиерей Федор Конюхов и председатель Совета директоров АО РОТЕК, руководитель проекта Альбатрос Михаил Лифшиц во время презентации прототипа электросамолета для кругосветного полета
Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
Кабина прототипа электросамолета для кругосветного полета
Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
Кабина прототипа электросамолета для кругосветного полета
Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПутешественник Федор Конюхов планирует облететь Землю на электросамолете в 2020 году.Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путешественник Федор Конюхов планирует облететь Землю на электросамолете в 2020 году.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрототип лайнера на солнечных батареях презентовали в технопарке "Сколково".Кабина прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Прототип лайнера на солнечных батареях презентовали в технопарке "Сколково".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОжидается, что самолет облетит Землю за пять дней.Кабина прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ожидается, что самолет облетит Землю за пять дней.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВзлет и посадка планируются в Австралии.Путешественник и протоиерей Федор Конюхов и председатель Совета директоров АО РОТЕК, руководитель проекта Альбатрос Михаил Лифшиц во время презентации прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Взлет и посадка планируются в Австралии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСамолет пролетит над Австралией, Новой Зеландией, Чили, Аргентиной, Бразилией и ЮАР, акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов.Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самолет пролетит над Австралией, Новой Зеландией, Чили, Аргентиной, Бразилией и ЮАР, акваториями Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКругосветный полет на энергии солнца пройдет на высоте 12-14 километров.Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Кругосветный полет на энергии солнца пройдет на высоте 12-14 километров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭлектросамолет построят на базе лайнера Stemme S12.Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Электросамолет построят на базе лайнера Stemme S12.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРазмах его крыльев составит 45 метров, площадь — 100 квадратных метров.Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Размах его крыльев составит 45 метров, площадь — 100 квадратных метров.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля управления самолетом Федор Конюхов пройдет специальную подготовку.Кабина прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Для управления самолетом Федор Конюхов пройдет специальную подготовку.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРанее Федор Конюхов совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре.Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ранее Федор Конюхов совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗнаменитый путешественник не собирается останавливаться на достигнутом.Кабина прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Знаменитый путешественник не собирается останавливаться на достигнутом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезентация прототипа электросамолета для кругосветного путешествия.Презентация прототипа электросамолета для кругосветного полета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Презентация прототипа электросамолета для кругосветного путешествия.
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В Москве показали прототип электросамолета для первого в мире беспосадочного кругосветного путешествия, которое намерен совершить путешественник Федор Конюхов. Летающая лаборатория — в фотоленте Ria.ru.

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