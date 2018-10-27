Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: пенная вечеринка, танец на пляже и гонки на быках
10:0027.10.2018
(обновлено: 10:01 27.10.2018)
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© REUTERS / Russell CheyneПенная вечеринка первокурсников Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.
Пенная вечеринка первокурсников Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкЧерез центр Мадрида прогнали полторы тысячи овец. Акция приурочена к старинному празднику, с помощью которого испанские пастухи напоминают властям и жителям страны о давней традиции уводить скот осенью с севера в теплые районы.
Через центр Мадрида прогнали полторы тысячи овец. Акция приурочена к старинному празднику, с помощью которого испанские пастухи напоминают властям и жителям страны о давней традиции уводить скот осенью с севера в теплые районы.
© AFP 2018 / Rodrigo AranguaВ преддверии Дня мертвых в Мехико состоялся карнавал Катрин, посвященный одному из главных символов праздника. Катрину — скелет в роскошной шляпе — более ста лет назад придумал карикатурист Хосе Гуадалупе Посада. Так он высмеивал мексиканцев, прикидывавшихся европейцами.
В преддверии Дня мертвых в Мехико состоялся карнавал Катрин, посвященный одному из главных символов праздника. Катрину — скелет в роскошной шляпе — более ста лет назад придумал карикатурист Хосе Гуадалупе Посада. Так он высмеивал мексиканцев, прикидывавшихся европейцами.
© AP Photo / Oded BaliltyУчастницы турнира по бодибилдингу в Тель-Авиве.
© AP Photo / Oded Balilty
Участницы турнира по бодибилдингу в Тель-Авиве.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусские спецназовцы во время квалификационного испытания на право носить краповый берет.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские спецназовцы во время квалификационного испытания на право носить краповый берет.
© REUTERS / Stephen KalinНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.
© AP Photo / Khalil HamraПалестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста близ Бейт-Лахии.
© AP Photo / Khalil Hamra
Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста близ Бейт-Лахии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль нового поколения "Буря" перед спуском на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Корабль проекта 22800 оснащен новейшим вооружением.
Малый ракетный корабль нового поколения "Буря" перед спуском на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Корабль проекта 22800 оснащен новейшим вооружением.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОсень в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
Осень в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
© REUTERS / Vincent KesslerАкция перед зданием Европарламента в Страсбурге против использования пластика и в защиту окружающей среды.
Акция перед зданием Европарламента в Страсбурге против использования пластика и в защиту окружающей среды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнос недостроенного здания больницы в московском районе Ховрино. На этом месте появятся жилые дома.
Снос недостроенного здания больницы в московском районе Ховрино. На этом месте появятся жилые дома.
© AP Photo / Silvia IzquierdoДемонстрация в поддержку кандидата в президенты Бразилии Фернандо Хаддада.
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Демонстрация в поддержку кандидата в президенты Бразилии Фернандо Хаддада.
© AP Photo / Vincent YuНа юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.
© AP Photo / Vincent Yu
На юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.
© AP Photo / Jens MeyerРеконструкция "Битвы народов" под Лейпцигом.
© AP Photo / Jens Meyer
Реконструкция "Битвы народов" под Лейпцигом.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкРимский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа. Один из самых крупных и хорошо сохранившихся театров Римской империи в мире.
Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа. Один из самых крупных и хорошо сохранившихся театров Римской империи в мире.
© AFP 2018 / Hoshang HashimiЖенщины стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах в парламент Афганистана.
Женщины стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах в парламент Афганистана.
© AP Photo / Andre PennerНеделя моды в Сан-Паулу.
© AP Photo / Andre Penner
Неделя моды в Сан-Паулу.
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