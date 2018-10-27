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Лучшие фото недели: пенная вечеринка, танец на пляже и гонки на быках

(обновлено: 10:01 27.10.2018)
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Студенты Сент-Эндрюсского университета обрызгивают друг друга пеной на мероприятии Raisin Weekend
Ежегодная миграция овец через Мадрид
Участница карнавала Катрин в Мехико
Мигрант из Гондураса возле пограничного моста между Гватемалой и Мексикой
Участницы турнира по бодибилдингу в Тель-Авиве
Белорусские спецназовцы во время квалификационного испытания на право ношения крапового берета
Показ коллекции Amir Slama на Неделе моды в Сан-Паулу
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на инвестиционной конференции в Эр-Рияде
На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня
Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста возле границы вблизи Бейт-Лахии
Малый ракетный корабль Буря проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе Пелла в Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте
Молодые люди у Голицынского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
Демонстрант во время акции протеста за снижение воздействия пластика на окружающую среду перед зданием Европарламента в Страсбурге, Франция
Начало работ по сносу недостроенного здания больницы на Клинской улице в Ховрино
Трое тигрят родились в сафари-парке Тайган в Белогорском районе Крыма
Участник гонок Brompton World Championship в Берне, Швейцария. 21 октября 2018 года
Женщины танцуют во время демонстрации в поддержку кандидата в президенты от Партии трудящихся Фернандо Хаддада в Бразилии
Поля кохии в приморском парке Хитачи в Японии
Участники фестиваля гонок на быках в Таиланде
Девушки исполняют традиционный яванский танец на пляже города Баньюванги, Индонезия
Мост Гонконг - Чжухай - Макао
Женщина идет по мосту в городе Фес, Марокко
Участники реконструкции Битвы народов в 205-ю годовщину под Лейпцигом, Германия
Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа
Женщины стоят в очереди, чтобы проголосовать на избирательном участке в провинции Герат, Афганистан
Столкновение демонстрантов с полицией в Буэнос-Айресе. 24 октября 2018 года
Люди в кафе на крыше одного из домов в городе Шефшауэн, Марокко
Показ коллекции Amir Slama на Неделе моды в Сан-Паулу
Мальчики запускают воздушного змея в Карачи, Пакистан. 23 октября 2018 года
© REUTERS / Russell CheyneПенная вечеринка первокурсников Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.Студенты Сент-Эндрюсского университета обрызгивают друг друга пеной на мероприятии Raisin Weekend
© REUTERS / Russell Cheyne
Пенная вечеринка первокурсников Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкЧерез центр Мадрида прогнали полторы тысячи овец. Акция приурочена к старинному празднику, с помощью которого испанские пастухи напоминают властям и жителям страны о давней традиции уводить скот осенью с севера в теплые районы.Ежегодная миграция овец через Мадрид
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Через центр Мадрида прогнали полторы тысячи овец. Акция приурочена к старинному празднику, с помощью которого испанские пастухи напоминают властям и жителям страны о давней традиции уводить скот осенью с севера в теплые районы.
© AFP 2018 / Rodrigo AranguaВ преддверии Дня мертвых в Мехико состоялся карнавал Катрин, посвященный одному из главных символов праздника. Катрину — скелет в роскошной шляпе — более ста лет назад придумал карикатурист Хосе Гуадалупе Посада. Так он высмеивал мексиканцев, прикидывавшихся европейцами.Участница карнавала Катрин в Мехико
© AFP 2018 / Rodrigo Arangua
В преддверии Дня мертвых в Мехико состоялся карнавал Катрин, посвященный одному из главных символов праздника. Катрину — скелет в роскошной шляпе — более ста лет назад придумал карикатурист Хосе Гуадалупе Посада. Так он высмеивал мексиканцев, прикидывавшихся европейцами.
© AFP 2018 / Pedro PardoМигрант из Гондураса возле пограничного моста между Гватемалой и Мексикой.Мигрант из Гондураса возле пограничного моста между Гватемалой и Мексикой
© AFP 2018 / Pedro Pardo
Мигрант из Гондураса возле пограничного моста между Гватемалой и Мексикой.
© AP Photo / Oded BaliltyУчастницы турнира по бодибилдингу в Тель-Авиве.Участницы турнира по бодибилдингу в Тель-Авиве
© AP Photo / Oded Balilty
Участницы турнира по бодибилдингу в Тель-Авиве.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусские спецназовцы во время квалификационного испытания на право носить краповый берет.Белорусские спецназовцы во время квалификационного испытания на право ношения крапового берета
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские спецназовцы во время квалификационного испытания на право носить краповый берет.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaПоказ коллекции пляжной одежды на Неделе моды в Сан-Паулу.Показ коллекции Amir Slama на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Показ коллекции пляжной одежды на Неделе моды в Сан-Паулу.
© REUTERS / Stephen KalinНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на инвестиционной конференции в Эр-Рияде
© REUTERS / Stephen Kalin
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.
© REUTERS / StringerСкоростной поезд сошел с рельсов на Тайване.На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня
© REUTERS / Stringer
Скоростной поезд сошел с рельсов на Тайване.
© AP Photo / Khalil HamraПалестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста близ Бейт-Лахии.Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста возле границы вблизи Бейт-Лахии
© AP Photo / Khalil Hamra
Палестинские демонстранты бросают камни в израильских военных на акции протеста близ Бейт-Лахии.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль нового поколения "Буря" перед спуском на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Корабль проекта 22800 оснащен новейшим вооружением.Малый ракетный корабль Буря проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе Пелла в Ленинградской области
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Малый ракетный корабль нового поколения "Буря" перед спуском на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Корабль проекта 22800 оснащен новейшим вооружением.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОсень в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.Молодые люди у Голицынского пруда в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Осень в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.
© REUTERS / Vincent KesslerАкция перед зданием Европарламента в Страсбурге против использования пластика и в защиту окружающей среды.Демонстрант во время акции протеста за снижение воздействия пластика на окружающую среду перед зданием Европарламента в Страсбурге, Франция
© REUTERS / Vincent Kessler
Акция перед зданием Европарламента в Страсбурге против использования пластика и в защиту окружающей среды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнос недостроенного здания больницы в московском районе Ховрино. На этом месте появятся жилые дома.Начало работ по сносу недостроенного здания больницы на Клинской улице в Ховрино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Снос недостроенного здания больницы в московском районе Ховрино. На этом месте появятся жилые дома.
© REUTERS / Pavel RebrovНоворожденные тигрята в крымском сафари-парке "Тайган".Трое тигрят родились в сафари-парке Тайган в Белогорском районе Крыма
© REUTERS / Pavel Rebrov
Новорожденные тигрята в крымском сафари-парке "Тайган".
© REUTERS / Stefan WermuthУчастник гонок Brompton World Championship в Берне.Участник гонок Brompton World Championship в Берне, Швейцария. 21 октября 2018 года
© REUTERS / Stefan Wermuth
Участник гонок Brompton World Championship в Берне.
© AP Photo / Silvia IzquierdoДемонстрация в поддержку кандидата в президенты Бразилии Фернандо Хаддада.Женщины танцуют во время демонстрации в поддержку кандидата в президенты от Партии трудящихся Фернандо Хаддада в Бразилии
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Демонстрация в поддержку кандидата в президенты Бразилии Фернандо Хаддада.
© REUTERS / Toru HanaiПоля кохии в японском парке Хитачи.Поля кохии в приморском парке Хитачи в Японии
© REUTERS / Toru Hanai
Поля кохии в японском парке Хитачи.
© REUTERS / Athit PerawongmethaГонки на быках в Таиланде.Участники фестиваля гонок на быках в Таиланде
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Гонки на быках в Таиланде.
© AFP 2018 / Juni KriswantoТрадиционный яванский танец на пляже в Индонезии.Девушки исполняют традиционный яванский танец на пляже города Баньюванги, Индонезия
© AFP 2018 / Juni Kriswanto
Традиционный яванский танец на пляже в Индонезии.
© AP Photo / Vincent YuНа юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.Мост Гонконг - Чжухай - Макао
© AP Photo / Vincent Yu
На юге Китая открыли самый длинный в мире морской мост. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖенщина идет по мосту в марокканском городе Фес.Женщина идет по мосту в городе Фес, Марокко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женщина идет по мосту в марокканском городе Фес.
© AP Photo / Jens MeyerРеконструкция "Битвы народов" под Лейпцигом.Участники реконструкции Битвы народов в 205-ю годовщину под Лейпцигом, Германия
© AP Photo / Jens Meyer
Реконструкция "Битвы народов" под Лейпцигом.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкРимский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа. Один из самых крупных и хорошо сохранившихся театров Римской империи в мире.Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Римский амфитеатр в городе Босра в сирийской провинции Дераа. Один из самых крупных и хорошо сохранившихся театров Римской империи в мире.
© AFP 2018 / Hoshang HashimiЖенщины стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах в парламент Афганистана.Женщины стоят в очереди, чтобы проголосовать на избирательном участке в провинции Герат, Афганистан
© AFP 2018 / Hoshang Hashimi
Женщины стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах в парламент Афганистана.
© AFP 2018 / Eitan AbramovichСтолкновение демонстрантов с полицией в Буэнос-Айресе.Столкновение демонстрантов с полицией в Буэнос-Айресе. 24 октября 2018 года
© AFP 2018 / Eitan Abramovich
Столкновение демонстрантов с полицией в Буэнос-Айресе.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВид на "синий город" Шефшауэн в Марокко.Люди в кафе на крыше одного из домов в городе Шефшауэн, Марокко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на "синий город" Шефшауэн в Марокко.
© AP Photo / Andre PennerНеделя моды в Сан-Паулу.Показ коллекции Amir Slama на Неделе моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Неделя моды в Сан-Паулу.
© REUTERS / Akhtar SoomroМальчики запускают воздушного змея в Пакистане.Мальчики запускают воздушного змея в Карачи, Пакистан. 23 октября 2018 года
© REUTERS / Akhtar Soomro
Мальчики запускают воздушного змея в Пакистане.
Показ коллекции Amir Slama на Неделе моды в Сан-ПаулуЛучшие фото недели: пенная вечеринка, танец на пляже и гонки на быках10:0027.10.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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