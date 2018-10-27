Лучшие фото недели: пенная вечеринка, танец на пляже и гонки на быках

В преддверии Дня мертвых в Мехико состоялся карнавал Катрин, посвященный одному из главных символов праздника. Катрину — скелет в роскошной шляпе — более ста лет назад придумал карикатурист Хосе Гуадалупе Посада. Так он высмеивал мексиканцев, прикидывавшихся европейцами.