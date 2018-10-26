Не стало Николая Караченцова. Актер не дожил до 74-летия всего один день. Легендарный Авось, неунывающий Билли и другие роли артиста — в фотоленте Ria.ru.
Незабываемый голос и неподражаемый взгляд: актер Николай Караченцов
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12:4026.10.2018
(обновлено: 12:46 26.10.2018)
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© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкПрирода щедро одарила Николая Караченцова не только драматическим талантом, но и невероятным мужским обаянием.
Природа щедро одарила Николая Караченцова не только драматическим талантом, но и невероятным мужским обаянием.
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкЛюди специально ехали в Москву, чтобы попасть на спектакли артиста в "Ленкоме".
Люди специально ехали в Москву, чтобы попасть на спектакли артиста в "Ленкоме".
© РИА Новости / А. АгеевПерейти в фотобанкС "Ленкомом" была связана вся жизнь актера. В этот театр он попал сразу по окончании Школы-студии МХАТ.
С "Ленкомом" была связана вся жизнь актера. В этот театр он попал сразу по окончании Школы-студии МХАТ.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанк"У меня вся биография уложится в три строчки — родился, закончил школу, институт и пришел в "Ленком", — говорил Караченцов.
"У меня вся биография уложится в три строчки — родился, закончил школу, институт и пришел в "Ленком", — говорил Караченцов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанкАктер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей.
Актер Николай Караченцов с супругой Людмилой Поргиной и внуком Петей.
© РИА Новости / Валерий ПлотниковПерейти в фотобанкВсемирную славу артисту принесла роль графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось".
Всемирную славу артисту принесла роль графа Резанова в спектакле "Юнона и Авось".
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкКараченцову удалось создать образ графа благородного и смелого рыцаря, настоящего мужчины.
Караченцову удалось создать образ графа благородного и смелого рыцаря, настоящего мужчины.
© РИА Новости / Виталий АрутюновПерейти в фотобанкКараченцов был органичен и убедителен в трагедии и комедии. Он играл бунтаря Тиля, шекспировского Лаэрта, светлейшего князя Меншикова и обманщика Звонарева-Давидовича.
Караченцов был органичен и убедителен в трагедии и комедии. Он играл бунтаря Тиля, шекспировского Лаэрта, светлейшего князя Меншикова и обманщика Звонарева-Давидовича.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗрители до сих пор с интересом пересматривают фильмы с участием актера.
Зрители до сих пор с интересом пересматривают фильмы с участием актера.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкПрощание с Николаем Караченцовым пройдет в Ленкоме 29 октября.
Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в Ленкоме 29 октября.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМосковская городская дума готова увековечить память актера, если об этом попросят его близкие или театр, где он служил. Наиболее вероятным местом для этого может стать дом, где жил Николай Караченцов.
Московская городская дума готова увековечить память актера, если об этом попросят его близкие или театр, где он служил. Наиболее вероятным местом для этого может стать дом, где жил Николай Караченцов.
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