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Жгучая романтика на Неделе моды в Сан-Паулу

(обновлено: 17:38 25.10.2018)
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Показ коллекции Bobstore на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Lino Villaventura на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Amir Slama на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Osklen на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Ao на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Led на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Bobstore на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Lino Villaventura на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Top 5 на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Bobstore на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Lino Villaventura на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Patricia Viera на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Top 5 на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Lino Villaventura на Неделе моды в Сан-Паулу
Показ коллекции Amir Slama на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo WhitakerНеделя моды в Сан-Паулу — 46-я по счету.Показ коллекции Bobstore на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
Неделя моды в Сан-Паулу — 46-я по счету.
© REUTERS / Paulo WhitakerВыставка проходит под знаком изменений: обновленный формат, несколько новых брендов, кроме показов — семинары, презентации и профессиональные дискуссии.Показ коллекции Lino Villaventura на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
Выставка проходит под знаком изменений: обновленный формат, несколько новых брендов, кроме показов — семинары, презентации и профессиональные дискуссии.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaБразильская модная неделя — крупнейшая в Латинской Америке.Показ коллекции Amir Slama на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Бразильская модная неделя — крупнейшая в Латинской Америке.
© REUTERS / Paulo WhitakerПоказы проводят в Сан-Паулу дважды в год. В 1996-м, когда мероприятие только появилось, оно назвалось Morumbi Fashion Brazil.Показ коллекции Osklen на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
Показы проводят в Сан-Паулу дважды в год. В 1996-м, когда мероприятие только появилось, оно назвалось Morumbi Fashion Brazil.
© AP Photo / Andre PennerСовременное название — Sao Paulo Fashion Week — неделя получила в 2001 году.Показ коллекции Ao на Неделе моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Современное название — Sao Paulo Fashion Week — неделя получила в 2001 году.
© AP Photo / Andre PennerИндустрия моды в Бразилии активно развивается, а местные модные бренды часто наступают на пятки европейским.Показ коллекции Led на Неделе моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Индустрия моды в Бразилии активно развивается, а местные модные бренды часто наступают на пятки европейским.
© REUTERS / Paulo WhitakerБлагодаря Неделе моды владельцы бразильских компаний стали уделять больше внимания новым технологиям и привлекать известных специалистов.Показ коллекции Bobstore на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
Благодаря Неделе моды владельцы бразильских компаний стали уделять больше внимания новым технологиям и привлекать известных специалистов.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaНовая коллекция бразильского дизайнера Лино Виллавентуры создает настроение романтического вечера.Показ коллекции Lino Villaventura на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Новая коллекция бразильского дизайнера Лино Виллавентуры создает настроение романтического вечера.
© REUTERS / Paulo WhitakerКоллекция Top 5 переносит зрителей показа на пляж, под жаркое солнце.Показ коллекции Top 5 на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
Коллекция Top 5 переносит зрителей показа на пляж, под жаркое солнце.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaДизайнеры Bobstore рискнули сыграть на сочетании фактур и орнаментов.Показ коллекции Bobstore на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Дизайнеры Bobstore рискнули сыграть на сочетании фактур и орнаментов.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaМодель демонстрирует платье из новой коллекции Лино Виллавентуры.Показ коллекции Lino Villaventura на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Модель демонстрирует платье из новой коллекции Лино Виллавентуры.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaДизайнер Патрисия Виера превратила подиум в импровизированную золотошвейную мастерскую.Показ коллекции Patricia Viera на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Дизайнер Патрисия Виера превратила подиум в импровизированную золотошвейную мастерскую.
© REUTERS / Paulo WhitakerФутуристические элементы и аксессуары все еще в моде.Показ коллекции Top 5 на Неделе моды в Сан-Паулу
© REUTERS / Paulo Whitaker
Футуристические элементы и аксессуары все еще в моде.
© AP Photo / Andre PennerНеделя моды в Сан-Паулу.Показ коллекции Lino Villaventura на Неделе моды в Сан-Паулу
© AP Photo / Andre Penner
Неделя моды в Сан-Паулу.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaНовая коллекция кутюрье Амира Сламы подтвердила, что пляжная одежда — украшение бразильской моды.Показ коллекции Amir Slama на Неделе моды в Сан-Паулу
© AFP 2018 / Nelson Almeida
Новая коллекция кутюрье Амира Сламы подтвердила, что пляжная одежда — украшение бразильской моды.
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На Бразильской неделе моды в Сан-Паулу дизайнеры представили новейшие творения. Конечно, не обошлось без пляжных нарядов. Яркие образы Sao Paulo Fashion Week – в фотоленте Ria.ru.

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