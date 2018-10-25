На Бразильской неделе моды в Сан-Паулу дизайнеры представили новейшие творения. Конечно, не обошлось без пляжных нарядов. Яркие образы Sao Paulo Fashion Week – в фотоленте Ria.ru.
Жгучая романтика на Неделе моды в Сан-Паулу
17:3525.10.2018
(обновлено: 17:38 25.10.2018)
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© REUTERS / Paulo WhitakerВыставка проходит под знаком изменений: обновленный формат, несколько новых брендов, кроме показов — семинары, презентации и профессиональные дискуссии.
Выставка проходит под знаком изменений: обновленный формат, несколько новых брендов, кроме показов — семинары, презентации и профессиональные дискуссии.
© REUTERS / Paulo WhitakerПоказы проводят в Сан-Паулу дважды в год. В 1996-м, когда мероприятие только появилось, оно назвалось Morumbi Fashion Brazil.
Показы проводят в Сан-Паулу дважды в год. В 1996-м, когда мероприятие только появилось, оно назвалось Morumbi Fashion Brazil.
© AP Photo / Andre PennerСовременное название — Sao Paulo Fashion Week — неделя получила в 2001 году.
© AP Photo / Andre Penner
Современное название — Sao Paulo Fashion Week — неделя получила в 2001 году.
© AP Photo / Andre PennerИндустрия моды в Бразилии активно развивается, а местные модные бренды часто наступают на пятки европейским.
© AP Photo / Andre Penner
Индустрия моды в Бразилии активно развивается, а местные модные бренды часто наступают на пятки европейским.
© REUTERS / Paulo WhitakerБлагодаря Неделе моды владельцы бразильских компаний стали уделять больше внимания новым технологиям и привлекать известных специалистов.
Благодаря Неделе моды владельцы бразильских компаний стали уделять больше внимания новым технологиям и привлекать известных специалистов.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaНовая коллекция бразильского дизайнера Лино Виллавентуры создает настроение романтического вечера.
Новая коллекция бразильского дизайнера Лино Виллавентуры создает настроение романтического вечера.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaДизайнер Патрисия Виера превратила подиум в импровизированную золотошвейную мастерскую.
Дизайнер Патрисия Виера превратила подиум в импровизированную золотошвейную мастерскую.
© AP Photo / Andre PennerНеделя моды в Сан-Паулу.
© AP Photo / Andre Penner
Неделя моды в Сан-Паулу.
© AFP 2018 / Nelson AlmeidaНовая коллекция кутюрье Амира Сламы подтвердила, что пляжная одежда — украшение бразильской моды.
Новая коллекция кутюрье Амира Сламы подтвердила, что пляжная одежда — украшение бразильской моды.
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