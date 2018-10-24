В Москве состоялся VIII Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, посвященный науке будущего. Здесь можно было не только увидеть и услышать ведущих ученых со всего мира, но и предложить идеи собственных проектов. Кадры лекций, конкурсов и экспериментов — в подборке Ria.ru.
Фестиваль Nauka 0+: взгляд в будущее
19:1724.10.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" выступило официальным информационным партнером VIII Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который состоялся 12-14 октября 2018 года и стал самым масштабным за всю историю проведения.
МИА "Россия сегодня" выступило официальным информационным партнером VIII Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который состоялся 12-14 октября 2018 года и стал самым масштабным за всю историю проведения.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлавной темой фестиваля стала наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира".
Главной темой фестиваля стала наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПомимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — двери для гостей в этом году впервые открыли Российская академия наук и Цифровое деловое пространство, а также три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ, и уличная — на Никитском бульваре.
Помимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — двери для гостей в этом году впервые открыли Российская академия наук и Цифровое деловое пространство, а также три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ, и уличная — на Никитском бульваре.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЕще 90 площадок разместились на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий.
Еще 90 площадок разместились на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ течение трех дней фестиваля в Москве прошло свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии и многое другое.
В течение трех дней фестиваля в Москве прошло свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии и многое другое.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа площадках собрались ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее.
На площадках собрались ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ Главном здании МГУ с лекцией "Исследование вселенной при помощи гравитационных волн: от Большого взрыва до черных дыр" выступил нобелевский лауреат Кип Торн – один из самых известных физиков-теоретиков мира, автор идеи и консультант научно-фантастического блокбастера "Интерстеллар".
В Главном здании МГУ с лекцией "Исследование вселенной при помощи гравитационных волн: от Большого взрыва до черных дыр" выступил нобелевский лауреат Кип Торн – один из самых известных физиков-теоретиков мира, автор идеи и консультант научно-фантастического блокбастера "Интерстеллар".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках мероприятия РИА Новости объявило конкурс идей для проектов в виртуальной реальности (VR).
В рамках мероприятия РИА Новости объявило конкурс идей для проектов в виртуальной реальности (VR).
© РИА НовостиВсе желающие могли поделиться своей концепцией VR-сюжета двумя способами: оставив бумажную анкету в специальном брендированном ящике на стенде РИА Новости или отправив онлайн-заявку.
Все желающие могли поделиться своей концепцией VR-сюжета двумя способами: оставив бумажную анкету в специальном брендированном ящике на стенде РИА Новости или отправив онлайн-заявку.
© РИА НовостиИтоги конкурса подведут 1 ноября: автор лучшей концепции получит возможность пройти практику в департаменте новых медиа МИА "Россия сегодня".
Итоги конкурса подведут 1 ноября: автор лучшей концепции получит возможность пройти практику в департаменте новых медиа МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа стенде РИА Новости гостей фестиваля ожидало интеллектуальное развлечение — мастер-классы по сборке кубика Рубика от российских чемпионов по спидкубингу (скоростной сборке).
На стенде РИА Новости гостей фестиваля ожидало интеллектуальное развлечение — мастер-классы по сборке кубика Рубика от российских чемпионов по спидкубингу (скоростной сборке).
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСветовое шоу перед зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время фестиваля Nauka 0+.
Световое шоу перед зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время фестиваля Nauka 0+.
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