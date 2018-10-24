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Фестиваль Nauka 0+: взгляд в будущее

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Волонтеры у стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
Заместитель директора дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА Россия сегодня Дмитрий Борщевский выступает на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в Москве
Менеджер МИА Россия Сегодня Владислав Рыженков выступает на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в Москве
Гости Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ в Москве
Профессор Хал Сосабовски (Великобритания) выступает на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в Москве
Нобелевский лауреат по физике Кип Торн во время лекции в рамках всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
Волонтеры у стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Посетитель у стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
Посетители у стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
Кубик Рубика в руках посетителя стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
Световое шоу перед зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время всероссийского фестиваля науки Nauka 0+
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" выступило официальным информационным партнером VIII Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который состоялся 12-14 октября 2018 года и стал самым масштабным за всю историю проведения.Волонтеры у стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МИА "Россия сегодня" выступило официальным информационным партнером VIII Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, который состоялся 12-14 октября 2018 года и стал самым масштабным за всю историю проведения.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлавной темой фестиваля стала наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира".Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Главной темой фестиваля стала наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПомимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — двери для гостей в этом году впервые открыли Российская академия наук и Цифровое деловое пространство, а также три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ, и уличная — на Никитском бульваре.Заместитель директора дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА Россия сегодня Дмитрий Борщевский выступает на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Помимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — двери для гостей в этом году впервые открыли Российская академия наук и Цифровое деловое пространство, а также три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ, и уличная — на Никитском бульваре.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЕще 90 площадок разместились на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий.Менеджер МИА Россия Сегодня Владислав Рыженков выступает на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Еще 90 площадок разместились на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ течение трех дней фестиваля в Москве прошло свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии и многое другое.Гости Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В течение трех дней фестиваля в Москве прошло свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии и многое другое.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа площадках собрались ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее.Профессор Хал Сосабовски (Великобритания) выступает на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На площадках собрались ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ Главном здании МГУ с лекцией "Исследование вселенной при помощи гравитационных волн: от Большого взрыва до черных дыр" выступил нобелевский лауреат Кип Торн – один из самых известных физиков-теоретиков мира, автор идеи и консультант научно-фантастического блокбастера "Интерстеллар".Нобелевский лауреат по физике Кип Торн во время лекции в рамках всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Главном здании МГУ с лекцией "Исследование вселенной при помощи гравитационных волн: от Большого взрыва до черных дыр" выступил нобелевский лауреат Кип Торн – один из самых известных физиков-теоретиков мира, автор идеи и консультант научно-фантастического блокбастера "Интерстеллар".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках мероприятия РИА Новости объявило конкурс идей для проектов в виртуальной реальности (VR).Волонтеры у стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В рамках мероприятия РИА Новости объявило конкурс идей для проектов в виртуальной реальности (VR).
© РИА НовостиВсе желающие могли поделиться своей концепцией VR-сюжета двумя способами: оставив бумажную анкету в специальном брендированном ящике на стенде РИА Новости или отправив онлайн-заявку.Посетитель у стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости
Все желающие могли поделиться своей концепцией VR-сюжета двумя способами: оставив бумажную анкету в специальном брендированном ящике на стенде РИА Новости или отправив онлайн-заявку.
© РИА НовостиИтоги конкурса подведут 1 ноября: автор лучшей концепции получит возможность пройти практику в департаменте новых медиа МИА "Россия сегодня".Посетители у стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости
Итоги конкурса подведут 1 ноября: автор лучшей концепции получит возможность пройти практику в департаменте новых медиа МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа стенде РИА Новости гостей фестиваля ожидало интеллектуальное развлечение — мастер-классы по сборке кубика Рубика от российских чемпионов по спидкубингу (скоростной сборке).Кубик Рубика в руках посетителя стенда МИА Россия сегодня на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На стенде РИА Новости гостей фестиваля ожидало интеллектуальное развлечение — мастер-классы по сборке кубика Рубика от российских чемпионов по спидкубингу (скоростной сборке).
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСветовое шоу перед зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время фестиваля Nauka 0+.Световое шоу перед зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время всероссийского фестиваля науки Nauka 0+
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Световое шоу перед зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова во время фестиваля Nauka 0+.
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на всероссийском фестивале науки Nauka 0+ в фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. ЛомоносоваФестиваль Nauka 0+: взгляд в будущее19:1724.10.2018
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В Москве состоялся VIII Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, посвященный науке будущего. Здесь можно было не только увидеть и услышать ведущих ученых со всего мира, но и предложить идеи собственных проектов. Кадры лекций, конкурсов и экспериментов — в подборке Ria.ru.

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