Фестиваль Nauka 0+: взгляд в будущее

Помимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — двери для гостей в этом году впервые открыли Российская академия наук и Цифровое деловое пространство, а также три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ, и уличная — на Никитском бульваре.