Церемония вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров"

В театре "Геликон-опера" 22 октября прошло вручение XVI Премии "Топ-1000 российских менеджеров" — главной награды страны в области управления. Премия призвана огласить итоги одноименного рейтинга, ежегодно составляемого Ассоциацией менеджеров и публикуемого в газете "КоммерсантЪ". Номинанты и победители премии принимали участие в спецпроекте пгентства "Прайм|Россия сегодня" – "Бизнес-гуру отвечают", где лучшие менеджеры отвечали на непростые вопросы по таким темам, как доля государства в бизнесе, изменения в налоговой системе и инвестиции компаний.
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Олег Ананьев принял участие в церемонии вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров", наградив лучшего "Директора по маркетингу".
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером Рейтинга и Премии "ТОП-1000 российских менеджеров", а АЭИ "Прайм|Россия сегодня" — Стратегическим партнером мероприятия.