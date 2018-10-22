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Журналисты МИА "Россия сегодня" получили призы конкурса "Вызов – XXI век"

(обновлено: 13:39 22.10.2018)
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Награда XIV Всероссийского конкурса Вызов — XXI век
XIV Всероссийский конкурс Вызов — XXI век
Людмила Белоножко, корреспондент Главной дирекции информации
Людмила Белоножко, корреспондент Главной дирекции информации
Вера Костамо, обозреватель Объединенной дирекции ria.ru
Вера Костамо, обозреватель Объединенной дирекции ria.ru
Асель Палванова, редактор Дирекции вещания на русском языке
Асель Палванова, редактор Дирекции вещания на русском языке
© РИА Новости / Евгения НовоженинаКонкурс "Вызов — XXI век" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Международным пресс-клубом.Награда XIV Всероссийского конкурса Вызов — XXI век
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Конкурс "Вызов — XXI век" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Международным пресс-клубом.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаВ конкурсе в этом году участвовали 503 работы из 225 российских СМИ.XIV Всероссийский конкурс Вызов — XXI век
© РИА Новости / Евгения Новоженина
В конкурсе в этом году участвовали 503 работы из 225 российских СМИ.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаКорреспондент редакции политической и общественной информации Главной дирекции информации Людмила Белоножко получила диплом за серию статей о медицине и здоровье.Людмила Белоножко, корреспондент Главной дирекции информации
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Корреспондент редакции политической и общественной информации Главной дирекции информации Людмила Белоножко получила диплом за серию статей о медицине и здоровье.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаЛюдмила Белоножко с дипломом конкурса "Вызов — XXI век".Людмила Белоножко, корреспондент Главной дирекции информации
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Людмила Белоножко с дипломом конкурса "Вызов — XXI век".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаСсерия репортажей из глухих уголков сибирской тайги и Крайнего Севера принесла обозревателю Объединенной дирекции ria.ru Вере Костамо победу в номинации "Вызов — портрет современника".Вера Костамо, обозреватель Объединенной дирекции ria.ru
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Ссерия репортажей из глухих уголков сибирской тайги и Крайнего Севера принесла обозревателю Объединенной дирекции ria.ru Вере Костамо победу в номинации "Вызов — портрет современника".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаВера Костамо на церемонии награждения победителей конкурса "Вызов — XXI век".Вера Костамо, обозреватель Объединенной дирекции ria.ru
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Вера Костамо на церемонии награждения победителей конкурса "Вызов — XXI век".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаРедактор Дирекции вещания на русском языке Асель Палванова заняла первое место в номинации "Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения" с циклом радиоочерков "Многонациональная Россия".Асель Палванова, редактор Дирекции вещания на русском языке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Редактор Дирекции вещания на русском языке Асель Палванова заняла первое место в номинации "Вызов — межнациональные и межконфессиональные отношения" с циклом радиоочерков "Многонациональная Россия".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаАсель Палванова на церемонии награждения.Асель Палванова, редактор Дирекции вещания на русском языке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Асель Палванова на церемонии награждения.
Асель Палванова, редактор Дирекции вещания на русском языкеЖурналисты МИА "Россия сегодня" получили призы конкурса "Вызов – XXI век"13:3522.10.2018
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Несколько сотрудников МИА "Россия сегодня" победили в XIV Всероссийском конкурсе "Вызов — XXI век". В творческом состязании принимают участие молодые журналисты, пишущие на социально значимые темы. Триумфаторы — в фотоленте Ria.ru.

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