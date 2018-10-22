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Скелеты в цветочек на параде Катрин в Мехико

(обновлено: 16:43 22.10.2018)
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Участницы карнавала Катрина в Мехико
Участники карнавала Катрин в Мехико
Участники карнавала Катрин в Мехико
Участницы карнавала Катрин в Мехико
Участница карнавала Катрин в Мехико
Участник карнавала Катрин в Мехико
Участники карнавала Катрин в Мехико
Участница карнавала Катрина в Мехико
Участники карнавала Катрина в Мехико
Участницы карнавала Катрина в Мехико
Участница карнавала Катрина в Мехико
Участники карнавала Катрина в Мехико
Участница карнавала Катрина в Мехико
© REUTERS / Andres StapffСчитается, что День мертвых души возвращаются в родной дом, чтобы навестить близких.Участницы карнавала Катрина в Мехико
© REUTERS / Andres Stapff
Считается, что День мертвых души возвращаются в родной дом, чтобы навестить близких.
© REUTERS / Andres StapffПраздник отмечают 1 и 2 ноября. В первый день ноября вспоминают детей, во второй — взрослых.Участники карнавала Катрин в Мехико
© REUTERS / Andres Stapff
Праздник отмечают 1 и 2 ноября. В первый день ноября вспоминают детей, во второй — взрослых.
© AP Photo / Christian PalmaПеред Днем мертвых проводят парады, карнавалы и конкурсы.Участники карнавала Катрин в Мехико
© AP Photo / Christian Palma
Перед Днем мертвых проводят парады, карнавалы и конкурсы.
© REUTERS / Andres StapffОдин из главных символов праздника — Катрина.Участницы карнавала Катрин в Мехико
© REUTERS / Andres Stapff
Один из главных символов праздника — Катрина.
© AP Photo / Christian PalmaСкелет в европейском платье и шляпе сначала был карикатурой на мексиканских индейцев, которые пытались европеизироваться, но со временем стал главным персонажем торжеств.Участница карнавала Катрин в Мехико
© AP Photo / Christian Palma
Скелет в европейском платье и шляпе сначала был карикатурой на мексиканских индейцев, которые пытались европеизироваться, но со временем стал главным персонажем торжеств.
© REUTERS / Andres StapffНа карнавале в Мехико.Участник карнавала Катрин в Мехико
© REUTERS / Andres Stapff
На карнавале в Мехико.
© REUTERS / Andres StapffВ костюмированном параде Катрин участвуют все – от мала до велика.Участники карнавала Катрин в Мехико
© REUTERS / Andres Stapff
В костюмированном параде Катрин участвуют все – от мала до велика.
© AFP 2018 / Rodrigo AranguaЖелающим предлагают здесь же сделать соответствующий празднику макияж.Участница карнавала Катрина в Мехико
© AFP 2018 / Rodrigo Arangua
Желающим предлагают здесь же сделать соответствующий празднику макияж.
© REUTERS / Andres StapffНепременный атрибут Дня мертвых – алтарь. Его украшают цветами, фотографиями умерших и их любимой едой.Участники карнавала Катрина в Мехико
© REUTERS / Andres Stapff
Непременный атрибут Дня мертвых – алтарь. Его украшают цветами, фотографиями умерших и их любимой едой.
© AFP 2018 / Rodrigo AranguaНа алтаре должна быть свеча как символ огня, вода, ладан и соль, фрукты и сладости, черепа из сахара и картины из яркой папиросной бумаги.Участницы карнавала Катрина в Мехико
© AFP 2018 / Rodrigo Arangua
На алтаре должна быть свеча как символ огня, вода, ладан и соль, фрукты и сладости, черепа из сахара и картины из яркой папиросной бумаги.
© AFP 2018 / Rodrigo AranguaДень мертвых — не самый привычный для иностранцев праздник.Участница карнавала Катрина в Мехико
© AFP 2018 / Rodrigo Arangua
День мертвых — не самый привычный для иностранцев праздник.
© AFP 2018 / Rodrigo AranguaОднако в мексиканской культуре принято относиться к смерти с иронией.Участники карнавала Катрина в Мехико
© AFP 2018 / Rodrigo Arangua
Однако в мексиканской культуре принято относиться к смерти с иронией.
© REUTERS / Andres StapffУчастница карнавала Катрин в Мехико.Участница карнавала Катрина в Мехико
© REUTERS / Andres Stapff
Участница карнавала Катрин в Мехико.
Участница карнавала Катрина в МехикоСкелеты в цветочек на параде Катрин в Мехико16:4222.10.2018
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Многочисленные скелеты и прочие атрибуты загробного мира заполонили улицы Мехико. В преддверии самого красочного праздника в году — Дня мертвых — мексиканцы провели красочный карнавал. Кадры шествия — в подборке Ria.ru.

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