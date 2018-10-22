Центр Мадрида в минувшее воскресенье перекрыли по особенному поводу: через город гнали полторы тысячи овец. Акция приурочена к старинному празднику сезонного перегона скота Fiesta de la Trashumancia. Кадры оригинального "парада" — в фотоленте Ria.ru.
По улицам овец водили: необычная процессия в Мадриде
12:5222.10.2018
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкУлицы испанской столицы наполнило бесконечное овечье блеянье.
Улицы испанской столицы наполнило бесконечное овечье блеянье.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкПо центру города под звуки волынок и народные танцы прошли 1550 овец и 80 коз.
По центру города под звуки волынок и народные танцы прошли 1550 овец и 80 коз.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкАвтомобилистам пришлось искать пути объезда.
Автомобилистам пришлось искать пути объезда.
© AP Photo / Paul WhiteВ процессии участвовали пастухи, танцоры и музыканты из разных регионов страны.
© AP Photo / Paul White
В процессии участвовали пастухи, танцоры и музыканты из разных регионов страны.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкДесятки тысяч жителей Мадрида и туристов выстроились вдоль дорог, чтобы понаблюдать за "парадом".
Десятки тысяч жителей Мадрида и туристов выстроились вдоль дорог, чтобы понаблюдать за "парадом".
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанк"Много веков назад скот обычно пасся в северных районах, где больше пастбищ, а к зиме его гнали на юг в более теплые районы. Эти маршруты проходили через Мадрид", — рассказал РИА Новости один из участников шествия.
"Много веков назад скот обычно пасся в северных районах, где больше пастбищ, а к зиме его гнали на юг в более теплые районы. Эти маршруты проходили через Мадрид", — рассказал РИА Новости один из участников шествия.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкКвоту для погонщиков установили ровно 600 лет назад — в 1418 году, когда было подписано соглашение между животноводами и городскими властями.
Квоту для погонщиков установили ровно 600 лет назад — в 1418 году, когда было подписано соглашение между животноводами и городскими властями.
© AP Photo / Paul WhiteО старинной традиции решили напомнить в 1992 году.
© AP Photo / Paul White
О старинной традиции решили напомнить в 1992 году.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкС тех пор подобные шествия проходят каждую осень.
С тех пор подобные шествия проходят каждую осень.
© AP Photo / Paul WhiteЕжегодная миграция овец через Мадрид.
© AP Photo / Paul White
Ежегодная миграция овец через Мадрид.
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