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Фото

"Золотая пара" и другие победители Wildlife Photographer of the Year

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Работа фотографа Marsel van Oosten. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Georgina Steytler. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Skye Meaker. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Cristobal Serrano. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Joan de la Malla. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Orlando Fernandez Miranda. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Arshdeep Singh. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Marco Colombo. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Thomas P Peschak. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа David Herasimtschuk. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Michael Patrick O'Neill. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Jen Guyton. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Carlos Perez Naval. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
Работа фотографа Alejandro Prieto. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Marsel van Oosten/ Wildlife Photographer of the Year 2018Фотографом года признали голландца Марселя ван Остена, его снимок двух обезьянок "Золотая пара", сделанный в горах Циньлин, назвали лучшим.Работа фотографа Marsel van Oosten. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Marsel van Oosten/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Фотографом года признали голландца Марселя ван Остена, его снимок двух обезьянок "Золотая пара", сделанный в горах Циньлин, назвали лучшим.
© Фото : Georgina Steytler/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Осы за работой" принесли Джорджине Стейтлер победу в номинации "Поведение: беспозвоночные".Работа фотографа Georgina Steytler. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Georgina Steytler/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Осы за работой" принесли Джорджине Стейтлер победу в номинации "Поведение: беспозвоночные".
© Фото : Skye Meaker/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Отдыхающий леопард" Ски Микера из ЮАР стал лучшим из снимков фотографов 15-17 лет.Работа фотографа Skye Meaker. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Skye Meaker/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Отдыхающий леопард" Ски Микера из ЮАР стал лучшим из снимков фотографов 15-17 лет.
© Фото : Cristobal Serrano/ Wildlife Photographer of the Year 2018Кадр под названием "Постель для тюленей" испанца Кристобаля Серрано победил в номинации "Животные в естественной среде".Работа фотографа Cristobal Serrano. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Cristobal Serrano/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Кадр под названием "Постель для тюленей" испанца Кристобаля Серрано победил в номинации "Животные в естественной среде".
© Фото : Joan de la Malla/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Грустный клоун", запечатленный испанкой Джоан де ла Малла, назвали лучшим в номинации "Фотожурналистика и дикая природа".Работа фотографа Joan de la Malla. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Joan de la Malla/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Грустный клоун", запечатленный испанкой Джоан де ла Малла, назвали лучшим в номинации "Фотожурналистика и дикая природа".
© Фото : Orlando Fernandez Miranda/ Wildlife Photographer of the Year 2018Орландо Фернандес Миранда сумел так увидеть и передать "Работу ветра", что жюри присудило ему победу в категории "Окружающая среда".Работа фотографа Orlando Fernandez Miranda. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Orlando Fernandez Miranda/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Орландо Фернандес Миранда сумел так увидеть и передать "Работу ветра", что жюри присудило ему победу в категории "Окружающая среда".
© Фото : Arshdeep Singh/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Совы из трубы" помогли Аршдипу Сингху стать победителем в возрастной категории до 10 лет.Работа фотографа Arshdeep Singh. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Arshdeep Singh/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Совы из трубы" помогли Аршдипу Сингху стать победителем в возрастной категории до 10 лет.
© Фото : Marco Colombo/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Переходя дорогу" — так называется кадр Марко Коломбо, выигравший в номинации "Дикая природа в городе".Работа фотографа Marco Colombo. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Marco Colombo/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Переходя дорогу" — так называется кадр Марко Коломбо, выигравший в номинации "Дикая природа в городе".
© Фото : Thomas P Peschak/ Wildlife Photographer of the Year 2018Кадр Томаса "Жажда крови" Томаса Пешака стал лучшим в номинации "Поведение: птицы".Работа фотографа Thomas P Peschak. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Thomas P Peschak/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Кадр Томаса "Жажда крови" Томаса Пешака стал лучшим в номинации "Поведение: птицы".
© Фото : David Herasimtschuk/ Wildlife Photographer of the Year 2018Фотография ужа, настигнутого гигантской саламандрой, снятая Давидом Герасимчуком в реке в Теннесси, победила в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".Работа фотографа David Herasimtschuk. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : David Herasimtschuk/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Фотография ужа, настигнутого гигантской саламандрой, снятая Давидом Герасимчуком в реке в Теннесси, победила в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".
© Фото : Michael Patrick O'Neill/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Ночной полет" принес фотографу Майклу Патрику О'Нилу победу в номинации "Под водой".Работа фотографа Michael Patrick O'Neill. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Michael Patrick O'Neill/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Ночной полет" принес фотографу Майклу Патрику О'Нилу победу в номинации "Под водой".
© Фото : Jen Guyton/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Реликвия пустыни" фотографа Джен Гайтон одержала верх в номинации "Растения и грибы".Работа фотографа Jen Guyton. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Jen Guyton/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Реликвия пустыни" фотографа Джен Гайтон одержала верх в номинации "Растения и грибы".
© Фото : Carlos Perez Naval/ Wildlife Photographer of the Year 2018Кадр "Утка мечты" испанца Карлоса Переса Наваля признали лучшим в возрастной категории 11-14 лет.Работа фотографа Carlos Perez Naval. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Carlos Perez Naval/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Кадр "Утка мечты" испанца Карлоса Переса Наваля признали лучшим в возрастной категории 11-14 лет.
© Фото : Alejandro Prieto/ Wildlife Photographer of the Year 2018В номинации "Фотожурналист дикой природы: история" лучшим признали кадр мексиканца Алехандро Прието. На снимке, сделанном в мексиканских горах, ягуар точит когти о дерево.Работа фотографа Alejandro Prieto. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
© Фото : Alejandro Prieto/ Wildlife Photographer of the Year 2018
В номинации "Фотожурналист дикой природы: история" лучшим признали кадр мексиканца Алехандро Прието. На снимке, сделанном в мексиканских горах, ягуар точит когти о дерево.
Работа фотографа Marsel van Oosten. Победители конкурса Wildlife Photographer of the Year 2018"Золотая пара" и другие победители Wildlife Photographer of the Year11:0020.10.2018
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Жюри фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year, проводимого Лондонским Музеем естествознания, назвало победителей. Оценивали композицию кадров, технику съемки и правдивость интерпретации мира дикой природы. Лучшие работы — в фотоленте Ria.ru.

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