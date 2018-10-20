Жюри фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year, проводимого Лондонским Музеем естествознания, назвало победителей. Оценивали композицию кадров, технику съемки и правдивость интерпретации мира дикой природы. Лучшие работы — в фотоленте Ria.ru.
"Золотая пара" и другие победители Wildlife Photographer of the Year
11:0020.10.2018
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© Фото : Marsel van Oosten/ Wildlife Photographer of the Year 2018Фотографом года признали голландца Марселя ван Остена, его снимок двух обезьянок "Золотая пара", сделанный в горах Циньлин, назвали лучшим.
© Фото : Marsel van Oosten/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Фотографом года признали голландца Марселя ван Остена, его снимок двух обезьянок "Золотая пара", сделанный в горах Циньлин, назвали лучшим.
© Фото : Georgina Steytler/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Осы за работой" принесли Джорджине Стейтлер победу в номинации "Поведение: беспозвоночные".
© Фото : Georgina Steytler/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Осы за работой" принесли Джорджине Стейтлер победу в номинации "Поведение: беспозвоночные".
© Фото : Skye Meaker/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Отдыхающий леопард" Ски Микера из ЮАР стал лучшим из снимков фотографов 15-17 лет.
© Фото : Skye Meaker/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Отдыхающий леопард" Ски Микера из ЮАР стал лучшим из снимков фотографов 15-17 лет.
© Фото : Cristobal Serrano/ Wildlife Photographer of the Year 2018Кадр под названием "Постель для тюленей" испанца Кристобаля Серрано победил в номинации "Животные в естественной среде".
© Фото : Cristobal Serrano/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Кадр под названием "Постель для тюленей" испанца Кристобаля Серрано победил в номинации "Животные в естественной среде".
© Фото : Joan de la Malla/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Грустный клоун", запечатленный испанкой Джоан де ла Малла, назвали лучшим в номинации "Фотожурналистика и дикая природа".
© Фото : Joan de la Malla/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Грустный клоун", запечатленный испанкой Джоан де ла Малла, назвали лучшим в номинации "Фотожурналистика и дикая природа".
© Фото : Orlando Fernandez Miranda/ Wildlife Photographer of the Year 2018Орландо Фернандес Миранда сумел так увидеть и передать "Работу ветра", что жюри присудило ему победу в категории "Окружающая среда".
© Фото : Orlando Fernandez Miranda/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Орландо Фернандес Миранда сумел так увидеть и передать "Работу ветра", что жюри присудило ему победу в категории "Окружающая среда".
© Фото : Arshdeep Singh/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Совы из трубы" помогли Аршдипу Сингху стать победителем в возрастной категории до 10 лет.
© Фото : Arshdeep Singh/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Совы из трубы" помогли Аршдипу Сингху стать победителем в возрастной категории до 10 лет.
© Фото : Marco Colombo/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Переходя дорогу" — так называется кадр Марко Коломбо, выигравший в номинации "Дикая природа в городе".
© Фото : Marco Colombo/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Переходя дорогу" — так называется кадр Марко Коломбо, выигравший в номинации "Дикая природа в городе".
© Фото : Thomas P Peschak/ Wildlife Photographer of the Year 2018Кадр Томаса "Жажда крови" Томаса Пешака стал лучшим в номинации "Поведение: птицы".
© Фото : Thomas P Peschak/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Кадр Томаса "Жажда крови" Томаса Пешака стал лучшим в номинации "Поведение: птицы".
© Фото : David Herasimtschuk/ Wildlife Photographer of the Year 2018Фотография ужа, настигнутого гигантской саламандрой, снятая Давидом Герасимчуком в реке в Теннесси, победила в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".
© Фото : David Herasimtschuk/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Фотография ужа, настигнутого гигантской саламандрой, снятая Давидом Герасимчуком в реке в Теннесси, победила в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".
© Фото : Michael Patrick O'Neill/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Ночной полет" принес фотографу Майклу Патрику О'Нилу победу в номинации "Под водой".
© Фото : Michael Patrick O'Neill/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Ночной полет" принес фотографу Майклу Патрику О'Нилу победу в номинации "Под водой".
© Фото : Jen Guyton/ Wildlife Photographer of the Year 2018"Реликвия пустыни" фотографа Джен Гайтон одержала верх в номинации "Растения и грибы".
© Фото : Jen Guyton/ Wildlife Photographer of the Year 2018
"Реликвия пустыни" фотографа Джен Гайтон одержала верх в номинации "Растения и грибы".
© Фото : Carlos Perez Naval/ Wildlife Photographer of the Year 2018Кадр "Утка мечты" испанца Карлоса Переса Наваля признали лучшим в возрастной категории 11-14 лет.
© Фото : Carlos Perez Naval/ Wildlife Photographer of the Year 2018
Кадр "Утка мечты" испанца Карлоса Переса Наваля признали лучшим в возрастной категории 11-14 лет.
© Фото : Alejandro Prieto/ Wildlife Photographer of the Year 2018В номинации "Фотожурналист дикой природы: история" лучшим признали кадр мексиканца Алехандро Прието. На снимке, сделанном в мексиканских горах, ягуар точит когти о дерево.
© Фото : Alejandro Prieto/ Wildlife Photographer of the Year 2018
В номинации "Фотожурналист дикой природы: история" лучшим признали кадр мексиканца Алехандро Прието. На снимке, сделанном в мексиканских горах, ягуар точит когти о дерево.
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