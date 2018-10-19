Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняли участие в итоговом пленарном заседании VIII Общецерковного съезда по социальному служению, который был посвящен теме "Координация социального служения в епархии". На съезде присутствовали представители 167 российских и 24 зарубежных епархий. Подробнее о прошедшем мероприятии — в фотоленте Ria.ru.
VIII Общецерковный съезд по социальному служению
19:4619.10.2018
(обновлено: 20:27 19.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
Участники VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЕпископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (слева направо) на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (слева направо) на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
Участники VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
Участники VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
Участники VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЕпископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие на VIII Общецерковном съезде по социальному служению во время заупокойной литии по погибшим в Керчи.
Верующие на VIII Общецерковном съезде по социальному служению во время заупокойной литии по погибшим в Керчи.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на VIII Общецерковном съезде по социальному служению проводит заупокойную литию по погибшим в Керчи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на VIII Общецерковном съезде по социальному служению проводит заупокойную литию по погибшим в Керчи.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСвященнослужитель на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
Священнослужитель на VIII Общецерковном съезде по социальному служению.
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