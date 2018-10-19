Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: жаркая осень, ожидание короля и пробуждение вулкана
12:0519.10.2018
(обновлено: 12:19 19.10.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМодели демонстрируют коллекцию одежды на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Модели демонстрируют коллекцию одежды на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
© AP Photo / Fred LancelotПоследствия наводнения на юге Франции.
© AP Photo / Fred Lancelot
Последствия наводнения на юге Франции.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНародный мемориала в Керчи, где произошла трагедия со стрельбой в колледже.
Народный мемориала в Керчи, где произошла трагедия со стрельбой в колледже.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© Sputnik / Виктор Толочко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus.
Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГруппа поддержки на матче Кубка Европы между казанским клубом УНИКС и итальянским "Торино".
Группа поддержки на матче Кубка Европы между казанским клубом УНИКС и итальянским "Торино".
© REUTERS / Mohamad TorokmanПалестинец спорит с израильским солдатом во время столкновений на Западном берегу реки Иордан.
Палестинец спорит с израильским солдатом во время столкновений на Западном берегу реки Иордан.
© AP Photo / Andrea ComasПразднование Национального дня Испании в Мадриде.
© AP Photo / Andrea Comas
Празднование Национального дня Испании в Мадриде.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТигрица Алекса и амурский тигренок Тайган в приморском зоопарке "Садгород".
Тигрица Алекса и амурский тигренок Тайган в приморском зоопарке "Садгород".
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПоказ коллекции Вячеслава Зайцева "Русские сезоны в Париже" на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Показ коллекции Вячеслава Зайцева "Русские сезоны в Париже" на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДорога в "Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике".
Дорога в "Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике".
© AFP 2018 / Mladen AntonovПокров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. Температура воздуха 14 октября поднялась до плюс 17,5 градуса.
Покров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. Температура воздуха 14 октября поднялась до плюс 17,5 градуса.
© AP Photo / Ron JenkinsЧерлидерша команды "Даллас Ковбойз" на игре в Арлингтоне.
© AP Photo / Ron Jenkins
Черлидерша команды "Даллас Ковбойз" на игре в Арлингтоне.
© AP Photo / Ng Han GuanПочетный караул готовится приветствовать короля Норвегии Харальда V у Большого зала народных собраний в Пекине.
© AP Photo / Ng Han Guan
Почетный караул готовится приветствовать короля Норвегии Харальда V у Большого зала народных собраний в Пекине.
© AP Photo / Marco UgarteВ Мексике проснулся вулкан Попокатепетль.
© AP Photo / Marco Ugarte
В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль.
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