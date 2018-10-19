ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: жаркая осень, ожидание короля и пробуждение вулкана

(обновлено: 12:19 19.10.2018)
03331
Модели демонстрируют коллекцию одежды Speranza Couture by Nadezda Yusupova в центральном выставочном зале Манеж в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Задержание участников акции протеста в Манагуа
Американская певица Жанель Монэ выступает на фестивале в Остине
Последствия наводнения на юге Франции
Женщина у народного мемориала на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus кортежа президента РФ на трассе Сочи Автодрома. 17 октября 2018
Воздушные шары на площади в провинции Гуйчжоу, Китай
Группа поддержки на матче Кубка Европы между БК УНИКС (Россия, Казань) и БК Торино (Италия, Турин)
На месте крушения поезда в Сиди Букнадель, Марокко
Палестинский мужчина спорит с израильским солдатом во время столкновений возле Наблуса на Западном берегу реки Иордан
Испанская гражданская гвардия во время празднования Национального Дня Испании в Мадриде
Последствия урагана Майкл в Мексико Бич, Флорида
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Участники марша националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии* в Киеве. 14 октября 2018
Молодая тигрица по кличке Алекса и амурский тигренок по кличке Тайган на территории зоопарка Садгород во Владивостоке
Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий
Мигранты в порту Малаги на юге Испании
Мария Воронина и Мария Бочарова во время соревнований по пляжному волейболу в Буэнос-Айресе
Модель демонстрирует одежду из коллекции Вячеслава Зайцева Русские сезоны в Париже на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Женщина гуляет с ребенком в Старом городе провинции Герат, Афганистан. 15 октября 2018 года
Дорога в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесской Республике
Индуистские преданные, одетые как Хануман, во время празднования Наваратри в Амритсаре
Протестующий в маске в Кашмире, Индия
Парусная регата Барколана в Триестском заливе
Девушка танцует в парке Зарядье в Москве
Дети играют в Салала, Оман. 13 октября 2018 года
Черлидерша команды Даллас Ковбойз во время НФЛ в Арлингтоне
Члены почетного караула готовятся к церемонии приветствия Короля Норвегии Харальда у Большого зала народных собраний в Пекине, Китай. 16 октября 2018 года
Активность вулкана Попокатепетль в Мексике
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМодели демонстрируют коллекцию одежды на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.Модели демонстрируют коллекцию одежды Speranza Couture by Nadezda Yusupova в центральном выставочном зале Манеж в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Модели демонстрируют коллекцию одежды на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
© AFP 2018 / Inti OconЗадержание участниц акции протеста в Никарагуа.Задержание участников акции протеста в Манагуа
© AFP 2018 / Inti Ocon
Задержание участниц акции протеста в Никарагуа.
© AFP 2018 / Suzanne CordeiroАмериканская певица Жанель Монэ выступает на фестивале в Остине.Американская певица Жанель Монэ выступает на фестивале в Остине
© AFP 2018 / Suzanne Cordeiro
Американская певица Жанель Монэ выступает на фестивале в Остине.
© AP Photo / Fred LancelotПоследствия наводнения на юге Франции.Последствия наводнения на юге Франции
© AP Photo / Fred Lancelot
Последствия наводнения на юге Франции.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНародный мемориала в Керчи, где произошла трагедия со стрельбой в колледже.Женщина у народного мемориала на улице в Керчи, где в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Народный мемориала в Керчи, где произошла трагедия со стрельбой в колледже.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus.Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus кортежа президента РФ на трассе Сочи Автодрома. 17 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus.
© AFP 2018 / StringerВоздушные шары в Китае.Воздушные шары на площади в провинции Гуйчжоу, Китай
© AFP 2018 / Stringer
Воздушные шары в Китае.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГруппа поддержки на матче Кубка Европы между казанским клубом УНИКС и итальянским "Торино".Группа поддержки на матче Кубка Европы между БК УНИКС (Россия, Казань) и БК Торино (Италия, Турин)
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Группа поддержки на матче Кубка Европы между казанским клубом УНИКС и итальянским "Торино".
© REUTERS / Youssef BoudlalКрушение поезда неподалеку от столицы Марокко.На месте крушения поезда в Сиди Букнадель, Марокко
© REUTERS / Youssef Boudlal
Крушение поезда неподалеку от столицы Марокко.
© REUTERS / Mohamad TorokmanПалестинец спорит с израильским солдатом во время столкновений на Западном берегу реки Иордан.Палестинский мужчина спорит с израильским солдатом во время столкновений возле Наблуса на Западном берегу реки Иордан
© REUTERS / Mohamad Torokman
Палестинец спорит с израильским солдатом во время столкновений на Западном берегу реки Иордан.
© AP Photo / Andrea ComasПразднование Национального дня Испании в Мадриде.Испанская гражданская гвардия во время празднования Национального Дня Испании в Мадриде
© AP Photo / Andrea Comas
Празднование Национального дня Испании в Мадриде.
© AFP 2018 / Hector RetamalПоследствия урагана "Майкл" во Флориде.Последствия урагана Майкл в Мексико Бич, Флорида
© AFP 2018 / Hector Retamal
Последствия урагана "Майкл" во Флориде.
© AFP 2018 / Mandel NganДональд Трамп с супругой Меланьей на лужайке Белого дома в Вашингтоне.Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Дональд Трамп с супругой Меланьей на лужайке Белого дома в Вашингтоне.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша националистов в Киеве.Участники марша националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии* в Киеве. 14 октября 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники марша националистов в Киеве.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТигрица Алекса и амурский тигренок Тайган в приморском зоопарке "Садгород".Молодая тигрица по кличке Алекса и амурский тигренок по кличке Тайган на территории зоопарка Садгород во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Тигрица Алекса и амурский тигренок Тайган в приморском зоопарке "Садгород".
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкАлеппо, разрушенный войной.Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Алеппо, разрушенный войной.
© REUTERS / Jon Nazca Мигранты в порту Малаги.Мигранты в порту Малаги на юге Испании
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты в порту Малаги.
© REUTERS / IOC / Joel Marklund for OISСоревнования по пляжному волейболу в Буэнос-Айресе.Мария Воронина и Мария Бочарова во время соревнований по пляжному волейболу в Буэнос-Айресе
© REUTERS / IOC / Joel Marklund for OIS
Соревнования по пляжному волейболу в Буэнос-Айресе.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПоказ коллекции Вячеслава Зайцева "Русские сезоны в Париже" на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.Модель демонстрирует одежду из коллекции Вячеслава Зайцева Русские сезоны в Париже на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Показ коллекции Вячеслава Зайцева "Русские сезоны в Париже" на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
© REUTERS / Mohammad IsmailЖенщина гуляет с ребенком в Афганистане.Женщина гуляет с ребенком в Старом городе провинции Герат, Афганистан. 15 октября 2018 года
© REUTERS / Mohammad Ismail
Женщина гуляет с ребенком в Афганистане.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДорога в "Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике".Дорога в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике в Карачаево-Черкесской Республике
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Дорога в "Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике".
© AFP 2018 / Narinder NanuПраздник Наваратри в Индии.Индуистские преданные, одетые как Хануман, во время празднования Наваратри в Амритсаре
© AFP 2018 / Narinder Nanu
Праздник Наваратри в Индии.
© REUTERS / Danish IsmailПротестующий в Кашмире.Протестующий в маске в Кашмире, Индия
© REUTERS / Danish Ismail
Протестующий в Кашмире.
© AFP 2018 / Vincenzo PintoПарусная регата "Барколана" в Триестском заливе.Парусная регата Барколана в Триестском заливе
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
Парусная регата "Барколана" в Триестском заливе.
© AFP 2018 / Mladen AntonovПокров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. Температура воздуха 14 октября поднялась до плюс 17,5 градуса.Девушка танцует в парке Зарядье в Москве
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Покров в Москве стал самым теплым за последние 70 лет. Температура воздуха 14 октября поднялась до плюс 17,5 градуса.
© REUTERS / Stringer Дети играют на улице в Омане.Дети играют в Салала, Оман. 13 октября 2018 года
© REUTERS / Stringer
Дети играют на улице в Омане.
© AP Photo / Ron JenkinsЧерлидерша команды "Даллас Ковбойз" на игре в Арлингтоне.Черлидерша команды Даллас Ковбойз во время НФЛ в Арлингтоне
© AP Photo / Ron Jenkins
Черлидерша команды "Даллас Ковбойз" на игре в Арлингтоне.
© AP Photo / Ng Han GuanПочетный караул готовится приветствовать короля Норвегии Харальда V у Большого зала народных собраний в Пекине.Члены почетного караула готовятся к церемонии приветствия Короля Норвегии Харальда у Большого зала народных собраний в Пекине, Китай. 16 октября 2018 года
© AP Photo / Ng Han Guan
Почетный караул готовится приветствовать короля Норвегии Харальда V у Большого зала народных собраний в Пекине.
© AP Photo / Marco UgarteВ Мексике проснулся вулкан Попокатепетль.Активность вулкана Попокатепетль в Мексике
© AP Photo / Marco Ugarte
В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль.
Черлидерша команды Даллас Ковбойз во время НФЛ в АрлингтонеЛучшие фото недели: жаркая осень, ожидание короля и пробуждение вулкана12:0519.10.2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в МинскеВизит патриарха Кирилла в Белоруссию21:0118.10.2018
Девушка возлагает цветы на памятник городу-герою Керчи в Александровском саду в Москве в знак траура по погибшим при взрыве в колледже в КерчиКерчь, мы с тобой: акции в память о погибших при нападении на колледж15:0518.10.2018
Спектакль Реквием в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Бориса ЭйфманаРеквием в танце: балет Бориса Эйфмана11:2818.10.2018
У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрывНападение на колледж в Керчи16:2517.10.2018
Модель демонстрирует одежду из коллекции Вячеслава Зайцева «Русские сезоны в Париже» в рамках Mercedes-Benz Fashion Week RussiaВозвращение "Русских сезонов": образы Mercedes-Benz Fashion Week13:2017.10.2018
Вид на город ЗагребУютная столица Хорватии. Загреб в октябре09:0717.10.2018
Годовалый африканский лев по кличке Гефест, недавно переданным зоопарку из частных рук, в вольере на территории зоопарка Садгород во ВладивостокеТигры, зебры, львы и леопарды в приморском зоопарке19:0016.10.2018
Эвакуация постадавших от наводнения на юге ФранцииСильнейшее с 1891 года наводнение во Франции16:1015.10.2018
Млечный путьДалекий и непостижимый Млечный Путь15:0013.10.2018
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена