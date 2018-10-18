Студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, пострадали более 50 человек. О погибших скорбят по всей стране. Кадры акций памяти — в фотоленте Ria.ru.
Керчь, мы с тобой: акции в память о погибших при нападении на колледж
15:0518.10.2018
(обновлено: 15:50 18.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Крыму после керченской трагедии объявили трехдневный траур.
В Крыму после керченской трагедии объявили трехдневный траур.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАкции памяти проходят во многих городах России. Москвичи несут цветы к мемориальной тумбе с надписью "Керчь" на Аллее городов-героев в Александровском саду.
Акции памяти проходят во многих городах России. Москвичи несут цветы к мемориальной тумбе с надписью "Керчь" на Аллее городов-героев в Александровском саду.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУ памятника городу-герою Керчи в Александровском саду люди оставляют зажженные свечи.
У памятника городу-герою Керчи в Александровском саду люди оставляют зажженные свечи.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов возле памятника городу-герою Керчи в Александровском саду.
Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов возле памятника городу-герою Керчи в Александровском саду.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПользователи социальных сетей публикуют фотографии горящих свечей и цветов, кадры с места происшествия и с видами Керчи и подписывают их словами "Скорбим", "Соболезнуем", "Керчь 17.10.2018".
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии горящих свечей и цветов, кадры с места происшествия и с видами Керчи и подписывают их словами "Скорбим", "Соболезнуем", "Керчь 17.10.2018".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкФотографии сопровождаются хэштегами #керчьмыстобой, #керчьмырядом, #керчьмысвами, #скорбим, #страшнаятрагедия.
Фотографии сопровождаются хэштегами #керчьмыстобой, #керчьмырядом, #керчьмысвами, #скорбим, #страшнаятрагедия.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербургском Доме национальностей открыли книгу соболезнований.
В Санкт-Петербургском Доме национальностей открыли книгу соболезнований.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЖители Донецка в знак скорби возлагают цветы и ставят лампады к арт-объекту "Россия" на центральной площади города.
Жители Донецка в знак скорби возлагают цветы и ставят лампады к арт-объекту "Россия" на центральной площади города.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ храмах Приморского края проходят панихиды по жертвам керченской трагедии.
В храмах Приморского края проходят панихиды по жертвам керченской трагедии.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе — трехдневный траур. "Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии. Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю", — соболезнует губернатор города Дмитрий Овсянников.
В Севастополе — трехдневный траур. "Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии. Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю", — соболезнует губернатор города Дмитрий Овсянников.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкЖители Краснодара приносят цветы в память о погибших к собору Александра Невского.
Жители Краснодара приносят цветы в память о погибших к собору Александра Невского.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкЛампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж.
Лампадки и цветы у импровизированного мемориала в Краснодаре в память о погибших при нападении на керченский колледж.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкСвященнослужитель читает молебен у импровизированного мемориала в Краснодаре.
Священнослужитель читает молебен у импровизированного мемориала в Краснодаре.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ городах Крыма оборудовали места, где можно возложить цветы и почтить память погибших при нападении на колледж.
В городах Крыма оборудовали места, где можно возложить цветы и почтить память погибших при нападении на колледж.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Керчи к специально оборудованному месту люди несут цветы, детские игрушки, зажигают лампады, а неподалеку от здания колледжа прошла панихида.
В Керчи к специально оборудованному месту люди несут цветы, детские игрушки, зажигают лампады, а неподалеку от здания колледжа прошла панихида.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Крыму планируют открыть благотворительный фонд для помощи семьям, чьи родные и близкие пострадали в результате трагедии.
В Крыму планируют открыть благотворительный фонд для помощи семьям, чьи родные и близкие пострадали в результате трагедии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗдание керченского политехнического колледжа, где произошли взрыв и стрельба.
Здание керченского политехнического колледжа, где произошли взрыв и стрельба.
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