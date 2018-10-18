Керчь, мы с тобой: акции в память о погибших при нападении на колледж

В Севастополе — трехдневный траур. "Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии. Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю", — соболезнует губернатор города Дмитрий Овсянников.