Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13-15 октября совершил пятый первосвятительский визит в Белорусскую православную церковь. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Подробнее о поездке — в фотоленте Ria.ru.
Визит патриарха Кирилла в Белоруссию
21:0118.10.2018
(обновлено: 21:07 18.10.2018)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСвященнослужители во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
Священнослужители во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВерующие в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Верующие в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВерующие у Свято-Духового кафедрального собора в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Верующие у Свято-Духового кафедрального собора в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкМинский храм-памятник во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Минский храм-памятник во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкОсвящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). В освящении принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). В освящении принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкОсвящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкИконостас Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Иконостас Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВерующие в Минском храме-памятнике во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Верующие в Минском храме-памятнике во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСвященнослужители во время освящения Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). В освящении храма принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Священнослужители во время освящения Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). В освящении храма принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВерующие собрались у Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Верующие собрались у Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
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