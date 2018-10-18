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Визит патриарха Кирилла в Белоруссию

(обновлено: 21:07 18.10.2018)
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
Священнослужители во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
Верующие в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
Верующие у Свято-Духового кафедрального собора в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых
Иконостас Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Верующие в Минском храме-памятнике во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Священнослужители во время освящения Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Верующие собрались у Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. 15 октября 2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске. 15 октября 2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСвященнослужители во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.Священнослужители во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Священнослужители во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (справа) и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВерующие в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Верующие в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Виктор Толочко
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Верующие в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВерующие у Свято-Духового кафедрального собора в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Верующие у Свято-Духового кафедрального собора в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Виктор Толочко
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Верующие у Свято-Духового кафедрального собора в Минске, где проводит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкМинский храм-памятник во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минский храм-памятник во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкОсвящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). В освящении принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
© Sputnik / Виктор Толочко
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Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). В освящении принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкОсвящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
© Sputnik / Виктор Толочко
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Освящение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви).
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкИконостас Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Иконостас Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
© Sputnik / Виктор Толочко
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Иконостас Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВерующие в Минском храме-памятнике во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Верующие в Минском храме-памятнике во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
© Sputnik / Виктор Толочко
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Верующие в Минском храме-памятнике во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкСвященнослужители во время освящения Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). В освящении храма принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Священнослужители во время освящения Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
© Sputnik / Виктор Толочко
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Священнослужители во время освящения Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). В освящении храма принимает участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВерующие собрались у Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Верующие собрались у Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)
© Sputnik / Виктор Толочко
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Верующие собрались у Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви). 14 октября в освящении храма принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. 15 октября 2018
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске.Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске. 15 октября 2018
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске с членами Священного синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в МинскеВизит патриарха Кирилла в Белоруссию21:0118.10.2018
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13-15 октября совершил пятый первосвятительский визит в Белорусскую православную церковь. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Подробнее о поездке — в фотоленте Ria.ru.

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