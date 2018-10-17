В Керченском политехническом колледже ворвалось устройство, начиненное металлическими предметами. Следственный комитет назвал произошедшее терактом. Кадры с места трагедии — в подборке Ria.ru.
Нападение на колледж в Керчи
16:2517.10.2018
(обновлено: 16:34 17.10.2018)
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© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкВзрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 18 человек, пострадали еще около 50.
Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 18 человек, пострадали еще около 50.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанк"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
© РИА Новости / Мария КрицкаяПерейти в фотобанкВозбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.
Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.
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