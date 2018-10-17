В Москве завершается Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Самые яркие показы и актуальные модные тенденции — в фотоленте Ria.ru.
Возвращение "Русских сезонов": образы Mercedes-Benz Fashion Week
13:2017.10.2018
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкБолее 170 российских и зарубежных дизайнеров привезли свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Более 170 российских и зарубежных дизайнеров привезли свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМодный дом Slava Zaitsev представил исторический проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, New Look.
Модный дом Slava Zaitsev представил исторический проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, New Look.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГости недели увидели новые работы Игоря Гуляева, Беллы Потемкиной, Анастасии Докучаевой, брендов RomaUvarovDesign, Volchok, Citizen_A, Not Today, Mad Daisy и многих других.
Гости недели увидели новые работы Игоря Гуляева, Беллы Потемкиной, Анастасии Докучаевой, брендов RomaUvarovDesign, Volchok, Citizen_A, Not Today, Mad Daisy и многих других.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПоказы проходили в Центральном выставочном зале "Манеж" и Музее Москвы.
Показы проходили в Центральном выставочном зале "Манеж" и Музее Москвы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСпециальными гостями стали швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen и парфюмер Кристоф Ладамиэль.
Специальными гостями стали швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen и парфюмер Кристоф Ладамиэль.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИнформационным партнером Mercedes-Benz Fashion Week выступило агентство РИА Новости.
Информационным партнером Mercedes-Benz Fashion Week выступило агентство РИА Новости.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервые 10 лет на показах в российской столице демонстрировали одежду haute couture отечественных дизайнеров и мировых домов мод.
Первые 10 лет на показах в российской столице демонстрировали одежду haute couture отечественных дизайнеров и мировых домов мод.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкС 2003 года в Москве представляют коллекции прет-а-порте.
С 2003 года в Москве представляют коллекции прет-а-порте.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкС 2011 года российская неделя называется Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
С 2011 года российская неделя называется Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОрганизаторы Недели моды в Москве ставят перед собой задачу помогать развитию отечественной индустрии моды и показывать лучшие мировые образцы.
Организаторы Недели моды в Москве ставят перед собой задачу помогать развитию отечественной индустрии моды и показывать лучшие мировые образцы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia проходит дважды в год — в апреле и октябре.
Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит дважды в год — в апреле и октябре.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНынешняя модная неделя оказалась одной из самых масштабных.
Нынешняя модная неделя оказалась одной из самых масштабных.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкДемонстрация коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Демонстрация коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
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