Зоопарк "Садгород" во Владивостоке известен тем, что здесь живут экзотические животные. Саванные зебры, амурские тигры, пятнистые олени и другие обитатели зверинца — в фотоленте Ria.ru.
Тигры, зебры, львы и леопарды в приморском зоопарке
19:0016.10.2018
(обновлено: 19:07 16.10.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАмурский тигренок Тайган приехал во Владивосток из крымского парка и быстро освоился на новом месте.
Амурский тигренок Тайган приехал во Владивосток из крымского парка и быстро освоился на новом месте.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкА этих крошек — дальневосточного леопарда Аишу и пантеру Арчи — привезли в "Садгород" из Абакана.
А этих крошек — дальневосточного леопарда Аишу и пантеру Арчи — привезли в "Садгород" из Абакана.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ зоопарке обитает семейство зебр, летом у них произошло пополнение. Малышка стала первой в истории зеброй, рожденной в Сибири и на Дальнем Востоке.
В зоопарке обитает семейство зебр, летом у них произошло пополнение. Малышка стала первой в истории зеброй, рожденной в Сибири и на Дальнем Востоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ "Садгород" живет необычная лисица — снежная. Эту породу в 1940-е годы вывели грузинские селекционеры, в дикой природе животное не встречается.
В "Садгород" живет необычная лисица — снежная. Эту породу в 1940-е годы вывели грузинские селекционеры, в дикой природе животное не встречается.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПятнистые олени раньше часто встречались в дикой природе, но из-за постоянной охоты в XX веке едва не вымерли. Сейчас об их сохранении заботятся зоопарки.
Пятнистые олени раньше часто встречались в дикой природе, но из-за постоянной охоты в XX веке едва не вымерли. Сейчас об их сохранении заботятся зоопарки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАфриканская львица по кличке Астра в зоопарке "Садгород".
Африканская львица по кличке Астра в зоопарке "Садгород".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ 1998 году артисты передвижного цирка купили участок земли, чтобы животным было где отдыхать между гастролями.
В 1998 году артисты передвижного цирка купили участок земли, чтобы животным было где отдыхать между гастролями.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСо временем посетители приходили в парк не только смотреть на животных, но и приносили больных и осиротевших зверей.
Со временем посетители приходили в парк не только смотреть на животных, но и приносили больных и осиротевших зверей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКак настоящий зоопарк, "Садгород" заработал в 2007 году.
Как настоящий зоопарк, "Садгород" заработал в 2007 году.
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