Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: фестиваль зомби, столкновение кораблей и кормление льва
13:0312.10.2018
(обновлено: 13:18 12.10.2018)
04330100
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев на сельскохозяйственном предприятии "Рассвет" в Ставропольском крае.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев на сельскохозяйственном предприятии "Рассвет" в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСеверное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.
Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.
© REUTERS / Mario AnzuoniТэйлор Свифт выступает на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе.
Тэйлор Свифт выступает на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе.
© AFP 2018 / Philippe LopezПамела Андерсон на акции организации "Сострадание в мировом животноводстве" (CIWF) в Париже.
Памела Андерсон на акции организации "Сострадание в мировом животноводстве" (CIWF) в Париже.
© AP Photo / Alexandre Groyer / Marine NationaleСтолкновение тунисского и кипрского кораблей у берегов Корсики.
© AP Photo / Alexandre Groyer / Marine Nationale
Столкновение тунисского и кипрского кораблей у берегов Корсики.
© AP Photo / John LocherБой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.
© AP Photo / John Locher
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчения "Взаимодействие-2018" Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности в Киргизии.
Учения "Взаимодействие-2018" Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности в Киргизии.
© REUTERS / Kate Green for OIS / IOCЖенская сборная Аргентины по пляжному гандболу проводит предварительный турнир на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
Женская сборная Аргентины по пляжному гандболу проводит предварительный турнир на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
© AFP 2018 / Luis RobayoСтуденческие протесты в Калье с требованием увеличить финансирование высшего образования.
Студенческие протесты в Калье с требованием увеличить финансирование высшего образования.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУчастницы концерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века".
Участницы концерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Кремля.
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Кремля.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкПилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 выступает на акции Министерства обороны "Военная служба по контракту - твой выбор" в Костроме.
Пилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 выступает на акции Министерства обороны "Военная служба по контракту - твой выбор" в Костроме.
© REUTERS / USA Today/Stephen R. SylvanieПоединок между шведкой Линой Ленсберг и россиянкой Яной Куницкой на турнире UFC 229.
Поединок между шведкой Линой Ленсберг и россиянкой Яной Куницкой на турнире UFC 229.
© AP Photo / Gerald HerbertУраган "Майкл" в США.
© AP Photo / Gerald Herbert
Ураган "Майкл" в США.
© AP Photo / Michael PerezДевушки из группы поддержки американского профессионального футбольного клуба "Филадельфия Иглз".
© AP Photo / Michael Perez
Девушки из группы поддержки американского профессионального футбольного клуба "Филадельфия Иглз".
© AFP 2018 / Olivier DoulieryПостпред США при ООН Никки Хейли и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Вашингтоне.
Постпред США при ООН Никки Хейли и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Вашингтоне.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+