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Лучшие фото недели: фестиваль зомби, столкновение кораблей и кормление льва

(обновлено: 13:18 12.10.2018)
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Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
Танцовщица перед началом фестиваля грузинской культуры Тбилисоба в Москве - 2018
Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Ставропольский край
Северное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области. 8 октября 2018
Участники фестиваля Zombie Walk в Ситжесе
Болотные кипарисы на озере Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае
Тэйлор Свифт во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Мужчина играет со львом в доме в Мехико
Актриса Памела Андерсон на акции CIWF в Париже
Люди идут по разрушенному мосту на острове Сулавеси, Индонезия
Палестинские протестующие на пляже возле границы с Израилем
Закрытие традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Столкновение тунисского и кипрского кораблей у берегов Корсики в Средиземном море
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя в Лас-Вегасе
Cоревнования по возведению пирамид из людей (кастелей) в Таррагоне, Испания
Учения ОДКБ Взаимодействие-2018
Женская сборная Аргентины по пляжному гандболу во время предварительного турнира на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе
Участник студенческого протеста, выступающий с требованием увеличения финансирования высшего образования в Калье
Участницы концерта Kremlin Gala Звезды балета XXI века на сцене Государственного Кремлевского дворца
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств. 11 октября 2018
Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 на акции Министерства обороны Военная служба по контракту - твой выбор в Костроме
Бой UFC 229 между Линой Ленсберг (Швеция) и Яной Куницкой (Россия) на Ти-Мобайл-арене в США
Последствия землетрясения в Индонезии
Последствия урагана Майкл в Панама-Сити, Флорида, США
Коровы на стенде племенного завода ОАО Новоладожский на выставке Золотая осень в Москве
Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Филадельфия Иглз
Участник шокирующего вегетарианского фестиваля на Пхукете
Постпред США при ООН Никки Хейли и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 9 октября 2018
Актриса Сторми Дэниелс на эротической ярмарке Venus erotic fair в Берлине
Щенок тюленя лежит на скалах на пляже в Южном Уэльсе
© AFP 2018 / Ted AljibeФотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля".Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле
© AFP 2018 / Ted Aljibe
Фотосессия кандидаток на звание "Мисс Земля".
© AFP 2018 / Mladen AntonovПодготовка к фестивалю грузинской культуры "Тбилисоба в Москве - 2018".Танцовщица перед началом фестиваля грузинской культуры Тбилисоба в Москве - 2018
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Подготовка к фестивалю грузинской культуры "Тбилисоба в Москве - 2018".
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев на сельскохозяйственном предприятии "Рассвет" в Ставропольском крае.Рабочая поездка президента РФ В. Путина и премьер-министра РФ Д. Медведева в Ставропольский край
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Дмитрий Медведев на сельскохозяйственном предприятии "Рассвет" в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСеверное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.Северное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской области. 8 октября 2018
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние в окрестностях реки Ура в Мурманской области.
© AFP 2018 / Josep LagoФестиваль Zombie Walk в Ситжесе.Участники фестиваля Zombie Walk в Ситжесе
© AFP 2018 / Josep Lago
Фестиваль Zombie Walk в Ситжесе.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкБолотные кипарисы на озере в Краснодарском крае.Болотные кипарисы на озере Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Болотные кипарисы на озере в Краснодарском крае.
© REUTERS / Mario AnzuoniТэйлор Свифт выступает на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе.Тэйлор Свифт во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Тэйлор Свифт выступает на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе.
© AFP 2018 / Alfredo EstrellaМужчина играет со львом в доме в Мехико.Мужчина играет со львом в доме в Мехико
© AFP 2018 / Alfredo Estrella
Мужчина играет со львом в доме в Мехико.
© AFP 2018 / Philippe LopezПамела Андерсон на акции организации "Сострадание в мировом животноводстве" (CIWF) в Париже.Актриса Памела Андерсон на акции CIWF в Париже
© AFP 2018 / Philippe Lopez
Памела Андерсон на акции организации "Сострадание в мировом животноводстве" (CIWF) в Париже.
© REUTERS / BeawihartaРазрушенный после цунами мост на острове Сулавеси в Индонезии.Люди идут по разрушенному мосту на острове Сулавеси, Индонезия
© REUTERS / Beawiharta
Разрушенный после цунами мост на острове Сулавеси в Индонезии.
© AFP 2018 / Said KhatibПалестинские протестующие на пляже возле границы с Израилем.Палестинские протестующие на пляже возле границы с Израилем
© AFP 2018 / Said Khatib
Палестинские протестующие на пляже возле границы с Израилем.
© AFP 2018 / DPA / Felix HörhagerЗакрытие пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.Закрытие традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© AFP 2018 / DPA / Felix Hörhager
Закрытие пивного фестиваля "Октоберфест" в Мюнхене.
© AP Photo / Alexandre Groyer / Marine NationaleСтолкновение тунисского и кипрского кораблей у берегов Корсики.Столкновение тунисского и кипрского кораблей у берегов Корсики в Средиземном море
© AP Photo / Alexandre Groyer / Marine Nationale
Столкновение тунисского и кипрского кораблей у берегов Корсики.
© AP Photo / John LocherБой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор во время боя в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.
© REUTERS / Albert GeaСоревнования по возведению пирамид из людей в Испании.Cоревнования по возведению пирамид из людей (кастелей) в Таррагоне, Испания
© REUTERS / Albert Gea
Соревнования по возведению пирамид из людей в Испании.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчения "Взаимодействие-2018" Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности в Киргизии.Учения ОДКБ Взаимодействие-2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Учения "Взаимодействие-2018" Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности в Киргизии.
© REUTERS / Kate Green for OIS / IOCЖенская сборная Аргентины по пляжному гандболу проводит предварительный турнир на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.Женская сборная Аргентины по пляжному гандболу во время предварительного турнира на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе
© REUTERS / Kate Green for OIS / IOC
Женская сборная Аргентины по пляжному гандболу проводит предварительный турнир на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
© AFP 2018 / Luis RobayoСтуденческие протесты в Калье с требованием увеличить финансирование высшего образования.Участник студенческого протеста, выступающий с требованием увеличения финансирования высшего образования в Калье
© AFP 2018 / Luis Robayo
Студенческие протесты в Калье с требованием увеличить финансирование высшего образования.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкУчастницы концерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века".Участницы концерта Kremlin Gala Звезды балета XXI века на сцене Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Участницы концерта Kremlin Gala "Звезды балета XXI века".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Кремля.Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств. 11 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Александровском зале Кремля.
© РИА Новости / Олег СмысловПерейти в фотобанкПилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 выступает на акции Министерства обороны "Военная служба по контракту - твой выбор" в Костроме.Пилотажная группа Стрижи на истребителях МиГ-29 на акции Министерства обороны Военная служба по контракту - твой выбор в Костроме
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Пилотажная группа "Стрижи" на истребителях МиГ-29 выступает на акции Министерства обороны "Военная служба по контракту - твой выбор" в Костроме.
© REUTERS / USA Today/Stephen R. SylvanieПоединок между шведкой Линой Ленсберг и россиянкой Яной Куницкой на турнире UFC 229.Бой UFC 229 между Линой Ленсберг (Швеция) и Яной Куницкой (Россия) на Ти-Мобайл-арене в США
© REUTERS / USA Today/Stephen R. Sylvanie
Поединок между шведкой Линой Ленсберг и россиянкой Яной Куницкой на турнире UFC 229.
© AFP 2018 / Yusuf WahilПоследствия землетрясения в Индонезии.Последствия землетрясения в Индонезии
© AFP 2018 / Yusuf Wahil
Последствия землетрясения в Индонезии.
© AP Photo / Gerald HerbertУраган "Майкл" в США.Последствия урагана Майкл в Панама-Сити, Флорида, США
© AP Photo / Gerald Herbert
Ураган "Майкл" в США.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыставка "Золотая осень" в Москве.Коровы на стенде племенного завода ОАО Новоладожский на выставке Золотая осень в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выставка "Золотая осень" в Москве.
© AP Photo / Michael PerezДевушки из группы поддержки американского профессионального футбольного клуба "Филадельфия Иглз".Девушки из группы поддержки американского футбольного клуба Филадельфия Иглз
© AP Photo / Michael Perez
Девушки из группы поддержки американского профессионального футбольного клуба "Филадельфия Иглз".
© AFP 2018 / Jewel SamadУчастник шокирующего вегетарианского фестиваля на Пхукете.Участник шокирующего вегетарианского фестиваля на Пхукете
© AFP 2018 / Jewel Samad
Участник шокирующего вегетарианского фестиваля на Пхукете.
© AFP 2018 / Olivier DoulieryПостпред США при ООН Никки Хейли и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Вашингтоне.Постпред США при ООН Никки Хейли и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 9 октября 2018
© AFP 2018 / Olivier Douliery
Постпред США при ООН Никки Хейли и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Вашингтоне.
© REUTERS / Fabrizio BenschЭротическая ярмарка Venus erotic fair в Берлине.Актриса Сторми Дэниелс на эротической ярмарке Venus erotic fair в Берлине
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Эротическая ярмарка Venus erotic fair в Берлине.
© REUTERS / Rebecca NadenДетеныш тюленя лежит на скалах в Южном Уэльсе.Щенок тюленя лежит на скалах на пляже в Южном Уэльсе
© REUTERS / Rebecca Naden
Детеныш тюленя лежит на скалах в Южном Уэльсе.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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