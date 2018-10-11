Почва хранит тайны истории

Чтобы узнать больше о жизни наших предков археологи обращаются за помощью к почвоведам. По особенностям грунта, которой оставили после себя люди, Александра Гольева из Института географии РАН восстанавливает детали истории. Спустя много тысячелетий почва хранит следы воздействия человека.