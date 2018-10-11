Аэрофлот в ближайшее время открывает сразу несколько новых направлений. Пополнится карта перелетов и на международных линиях, и по России.
Новые маршруты, новые впечатления
14:0011.10.2018
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© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Глобальный авиаперевозчик Аэрофлот с 28 октября переходит на зимнее расписание — открывает целый ряд новых направлений на международных линиях — в Коломбо (Шри-Ланка), Гётебург (Швеция), Любляну (Словения), Дублин (Ирландия), Бухару (Узбекистан), Ош (Киргизия), Денпасар (Бали). Карта перелетов по России пополнится рейсами в Нальчик, Назрань, Владикавказ, Махачкалу, Грозный, Ижевск и Ульяновск.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Глобальный авиаперевозчик Аэрофлот с 28 октября переходит на зимнее расписание — открывает целый ряд новых направлений на международных линиях — в Коломбо (Шри-Ланка), Гётебург (Швеция), Любляну (Словения), Дублин (Ирландия), Бухару (Узбекистан), Ош (Киргизия), Денпасар (Бали). Карта перелетов по России пополнится рейсами в Нальчик, Назрань, Владикавказ, Махачкалу, Грозный, Ижевск и Ульяновск.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Коломбо – крупнейший мегаполис и культурный центр Шри-Ланки, является отправной точкой для путешествий по стране у большинства туристов. Полеты в Коломбо будут выполняться пять раз в неделю.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Коломбо – крупнейший мегаполис и культурный центр Шри-Ланки, является отправной точкой для путешествий по стране у большинства туристов. Полеты в Коломбо будут выполняться пять раз в неделю.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Гетеборг – второй по величине город Швеции и одна из культурных столиц Скандинавии. Гётеборг – не только город в привычном представлении, это еще и целый архипелаг островов. Полет из Москвы в Гетеборг на современном отечественном самолете Superjet 100 займет всего чуть более 2,5 часа.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Гетеборг – второй по величине город Швеции и одна из культурных столиц Скандинавии. Гётеборг – не только город в привычном представлении, это еще и целый архипелаг островов. Полет из Москвы в Гетеборг на современном отечественном самолете Superjet 100 займет всего чуть более 2,5 часа.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Любляна — политический, экономический и культурный центр Словении. Туристов привлекают достопримечательности старого города, а также крепость "Люблянский град", располагающаяся на холме над городом. Вдохнуть необычайно чистый воздух Любляны можно, купив билет на новые ежедневные рейсы Аэрофлота.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Любляна — политический, экономический и культурный центр Словении. Туристов привлекают достопримечательности старого города, а также крепость "Люблянский град", располагающаяся на холме над городом. Вдохнуть необычайно чистый воздух Любляны можно, купив билет на новые ежедневные рейсы Аэрофлота.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Дублин знаменит не только своей архитектурой и историей, но и тем, что здесь родились такие выдающиеся классики литературы, как Джеймс Джойс, Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Джонатан Свифт. Полеты из Москвы в Дублин будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Дублин знаменит не только своей архитектурой и историей, но и тем, что здесь родились такие выдающиеся классики литературы, как Джеймс Джойс, Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Джонатан Свифт. Полеты из Москвы в Дублин будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДревняя Бухара остается туристическим брендом как Узбекистана, так и всей Центральной Азии. С возникновением города связано множество различных легенд и преданий. Рейсы Москва — Бухара будут выполняться по средам и субботам, вылет из Бухары — в четверг и воскресенье.
Древняя Бухара остается туристическим брендом как Узбекистана, так и всей Центральной Азии. С возникновением города связано множество различных легенд и преданий. Рейсы Москва — Бухара будут выполняться по средам и субботам, вылет из Бухары — в четверг и воскресенье.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Официальная "южная столица" Кыргыстана — город Ош, он находится на высоте одного километра над уровнем моря. Это один из старейших городов Азии и второй по численности населения после Бишкека. Рейсы Аэрофлота из Москвы в Ош будут выполняться ежедневно.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Официальная "южная столица" Кыргыстана — город Ош, он находится на высоте одного километра над уровнем моря. Это один из старейших городов Азии и второй по численности населения после Бишкека. Рейсы Аэрофлота из Москвы в Ош будут выполняться ежедневно.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Денпасар — один из крупнейших городов острова Бали. Он известен старинными храмами, дворцами и музеями. Для туристов это главный транзитный пункт на пути к курортным достопримечательностям острова. Прямые рейсы будет осуществлять авиакомпания "Россия" три раза в неделю на самолетах Boeing 777.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Денпасар — один из крупнейших городов острова Бали. Он известен старинными храмами, дворцами и музеями. Для туристов это главный транзитный пункт на пути к курортным достопримечательностям острова. Прямые рейсы будет осуществлять авиакомпания "Россия" три раза в неделю на самолетах Boeing 777.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Нальчик — жемчужина Северного Кавказа — с трех сторон окружен горной грядой. Он расположен практически у подножия Эльбруса, самой высокой горной вершины в России. Полеты в столицу Кабардино-Балкарии будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Нальчик — жемчужина Северного Кавказа — с трех сторон окружен горной грядой. Он расположен практически у подножия Эльбруса, самой высокой горной вершины в России. Полеты в столицу Кабардино-Балкарии будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНазрань — крупнейший город Республики Ингушетия, это форпост России на границе с Грузией, один из центров промышленности и торговли северокавказского региона. Перелет из Москвы займет чуть меньше трех часов. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
Назрань — крупнейший город Республики Ингушетия, это форпост России на границе с Грузией, один из центров промышленности и торговли северокавказского региона. Перелет из Москвы займет чуть меньше трех часов. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Владикавказ — это не только столица популярных осетинских пирогов и необычайно вкусной кавказской кухни, но и край горных рек, живописных ущелий и самых неожиданных туристических маршрутов. Рейсы из Москвы в столицу Северной Осетии будут выполняться ежедневно.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Владикавказ — это не только столица популярных осетинских пирогов и необычайно вкусной кавказской кухни, но и край горных рек, живописных ущелий и самых неожиданных туристических маршрутов. Рейсы из Москвы в столицу Северной Осетии будут выполняться ежедневно.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Махачкала — столица Республики Дагестан и самый крупный город-порт в России на берегу Каспийского моря. Махачкала отличается от других столиц северокавказского региона своей незабываемой динамикой жизни. Из Москвы улететь в Махачкалу можно трижды в день на комфортабельных самолетах Airbus A320.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Махачкала — столица Республики Дагестан и самый крупный город-порт в России на берегу Каспийского моря. Махачкала отличается от других столиц северокавказского региона своей незабываемой динамикой жизни. Из Москвы улететь в Махачкалу можно трижды в день на комфортабельных самолетах Airbus A320.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГрозный — это активно растущий туристический центр Кавказа. Столица Чеченской республики готова встретить гостей не только знаменитым кавказским радушием, но и обновленным обликом города. На лайнере Аэрофлота можно добраться до Грозного ежедневно всего за три часа.
Грозный — это активно растущий туристический центр Кавказа. Столица Чеченской республики готова встретить гостей не только знаменитым кавказским радушием, но и обновленным обликом города. На лайнере Аэрофлота можно добраться до Грозного ежедневно всего за три часа.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУльяновск — сегодня это не только современный город, но и авиационный центр России, где проходят профессиональную подготовку пилоты и диспетчеры гражданской авиации, находится одно из крупных авиапредприятий "Авиастар". Рейсы будут выполняться дважды в день на новейших российских самолетах SSJ100.
Ульяновск — сегодня это не только современный город, но и авиационный центр России, где проходят профессиональную подготовку пилоты и диспетчеры гражданской авиации, находится одно из крупных авиапредприятий "Авиастар". Рейсы будут выполняться дважды в день на новейших российских самолетах SSJ100.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Ижевск — столица Удмуртии, славится своим оборонным и машиностроительным производством. Ижевск считается "оружейной столицей" России. Здесь производятся всемирно известные автоматы Калашникова, зенитно-ракетные комплексы, оборудование для систем спутниковой связи. Прямые рейсы — дважды в день.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Ижевск — столица Удмуртии, славится своим оборонным и машиностроительным производством. Ижевск считается "оружейной столицей" России. Здесь производятся всемирно известные автоматы Калашникова, зенитно-ракетные комплексы, оборудование для систем спутниковой связи. Прямые рейсы — дважды в день.
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