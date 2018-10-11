Новые маршруты, новые впечатления

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Гетеборг – второй по величине город Швеции и одна из культурных столиц Скандинавии. Гётеборг – не только город в привычном представлении, это еще и целый архипелаг островов. Полет из Москвы в Гетеборг на современном отечественном самолете Superjet 100 займет всего чуть более 2,5 часа.