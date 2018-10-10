В Лос-Анджелесе вручили престижную награду American Music Awards, номинантов которой выбирают с учетом коммерческого успеха, а победителей определяют зрительским голосованием. Кадры с церемонии награждения — в фотоленте Ria.ru.
Самые яркие звезды на церемонии American Music Awards
17:2010.10.2018
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© REUTERS / Mario AnzuoniТриумфатором премии стала Тейлор Свифт. Она праздновала победу в главной номинации — "Артист года", была отмечена как лучшая певица в жанре поп/рок и получила награды за лучший поп/рок-альбом и тур года.
Триумфатором премии стала Тейлор Свифт. Она праздновала победу в главной номинации — "Артист года", была отмечена как лучшая певица в жанре поп/рок и получила награды за лучший поп/рок-альбом и тур года.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussПевица Поппи удивила присутствующих экстравагантным нарядом.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Певица Поппи удивила присутствующих экстравагантным нарядом.
© REUTERS / Mario AnzuoniЛучшим артистом среди исполнителей рэпа и хип-хопа стала певица Карди Би. Ее же наградили за лучшую песню этого жанра.
Лучшим артистом среди исполнителей рэпа и хип-хопа стала певица Карди Би. Ее же наградили за лучшую песню этого жанра.
© REUTERS / Mario AnzuoniТайра Бэнкс объявляет победителя в номинации "Открытие года". Награда уходит Камиле Кабельо.
Тайра Бэнкс объявляет победителя в номинации "Открытие года". Награда уходит Камиле Кабельо.
© REUTERS / Mike BlakeКроме звания открытия года, Камиле Кабельо достались заветные статуэтки за лучшую песню в жанре поп/рок и лучшее музыкальное видео.
Кроме звания открытия года, Камиле Кабельо достались заветные статуэтки за лучшую песню в жанре поп/рок и лучшее музыкальное видео.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussВ номинации "Лучший поп-рок исполнитель" победил Пост Мэлоун.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
В номинации "Лучший поп-рок исполнитель" победил Пост Мэлоун.
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