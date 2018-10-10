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Самые яркие звезды на церемонии American Music Awards

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Тэйлор Свифт на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Мэрайя Кэри во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Поппи на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Участники группы NCT 127 на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Карди Би во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Тайра Бэнкс на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Камила Кабельо на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Дженнифер Лопес во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Рита Ора на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Холзи на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Сиара во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Тэйлор Свифт во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Артист Post Malone на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Кэрри Андервуд во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
Эмбер Хёрд на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario AnzuoniТриумфатором премии стала Тейлор Свифт. Она праздновала победу в главной номинации — "Артист года", была отмечена как лучшая певица в жанре поп/рок и получила награды за лучший поп/рок-альбом и тур года.Тэйлор Свифт на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Триумфатором премии стала Тейлор Свифт. Она праздновала победу в главной номинации — "Артист года", была отмечена как лучшая певица в жанре поп/рок и получила награды за лучший поп/рок-альбом и тур года.
© REUTERS / Mario AnzuoniВыступление Мэрайи Кэри в этот вечер оказалось одним из самых эффектных.Мэрайя Кэри во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Выступление Мэрайи Кэри в этот вечер оказалось одним из самых эффектных.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussПевица Поппи удивила присутствующих экстравагантным нарядом.Поппи на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Певица Поппи удивила присутствующих экстравагантным нарядом.
© REUTERS / Mike BlakeГостями церемонии стали участники южнокорейской группы NCT 127.Участники группы NCT 127 на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Гостями церемонии стали участники южнокорейской группы NCT 127.
© REUTERS / Mario AnzuoniЛучшим артистом среди исполнителей рэпа и хип-хопа стала певица Карди Би. Ее же наградили за лучшую песню этого жанра.Карди Би во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Лучшим артистом среди исполнителей рэпа и хип-хопа стала певица Карди Би. Ее же наградили за лучшую песню этого жанра.
© REUTERS / Mario AnzuoniТайра Бэнкс объявляет победителя в номинации "Открытие года". Награда уходит Камиле Кабельо.Тайра Бэнкс на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Тайра Бэнкс объявляет победителя в номинации "Открытие года". Награда уходит Камиле Кабельо.
© REUTERS / Mike BlakeКроме звания открытия года, Камиле Кабельо достались заветные статуэтки за лучшую песню в жанре поп/рок и лучшее музыкальное видео.Камила Кабельо на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Кроме звания открытия года, Камиле Кабельо достались заветные статуэтки за лучшую песню в жанре поп/рок и лучшее музыкальное видео.
© REUTERS / Mario AnzuoniДженнифер Лопес на церемонии награждения American Music Awards.Дженнифер Лопес во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Дженнифер Лопес на церемонии награждения American Music Awards.
© AFP 2018 / Valerie MaconРита Ора на красной дорожке.Рита Ора на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Valerie Macon
Рита Ора на красной дорожке.
© REUTERS / Mike BlakeПевица Холзи предстала перед фотографами в эклектичном наряде.Холзи на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Певица Холзи предстала перед фотографами в эклектичном наряде.
© REUTERS / Mario AnzuoniНа церемонии выступила одна из самых успешных r’n’b певиц — Сиара.Сиара во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
На церемонии выступила одна из самых успешных r’n’b певиц — Сиара.
© REUTERS / Mario AnzuoniТэйлор Свифт на American Music Awards.Тэйлор Свифт во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Тэйлор Свифт на American Music Awards.
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussВ номинации "Лучший поп-рок исполнитель" победил Пост Мэлоун.Артист Post Malone на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
В номинации "Лучший поп-рок исполнитель" победил Пост Мэлоун.
© REUTERS / Mario AnzuoniЛучшей исполнительницей в стиле кантри признали Керри Андервуд.Кэрри Андервуд во время выступления на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
Лучшей исполнительницей в стиле кантри признали Керри Андервуд.
© REUTERS / Mike BlakeАктриса Эмбер Херд на красной дорожке American Music Awards.Эмбер Хёрд на церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mike Blake
Актриса Эмбер Херд на красной дорожке American Music Awards.
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В Лос-Анджелесе вручили престижную награду American Music Awards, номинантов которой выбирают с учетом коммерческого успеха, а победителей определяют зрительским голосованием. Кадры с церемонии награждения — в фотоленте Ria.ru.

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