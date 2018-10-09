Аэрофлот в ближайшее время открывает целый ряд новых направлений. Пополнится карта перелетов и на международных линиях, и по России.
Новые маршруты, новые впечатления
15:1009.10.2018
(обновлено: 15:12 09.10.2018)
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© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Глобальный авиаперевозчик Аэрофлот с 28 октября переходит на зимнее расписание и открывает целый ряд новых направлений на международных линиях — в Коломбо (Шри-Ланка), Гётебург (Швеция), Любляну (Словения), Дублин (Ирландия), Бухару (Узбекистан), Ош (Киргизия), Денпасар (Бали). Карта перелетов по России пополнится рейсами в Нальчик, Назрань, Владикавказ, Махачкалу, Грозный, Ижевск и Ульяновск.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Глобальный авиаперевозчик Аэрофлот с 28 октября переходит на зимнее расписание и открывает целый ряд новых направлений на международных линиях — в Коломбо (Шри-Ланка), Гётебург (Швеция), Любляну (Словения), Дублин (Ирландия), Бухару (Узбекистан), Ош (Киргизия), Денпасар (Бали). Карта перелетов по России пополнится рейсами в Нальчик, Назрань, Владикавказ, Махачкалу, Грозный, Ижевск и Ульяновск.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Коломбо — крупнейший мегаполис и культурный центр Шри-Ланки, отправная точка для путешествий по стране у большинства туристов. Полеты в Коломбо будут выполняться пять раз в неделю на самолетах Airbus A330.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Коломбо — крупнейший мегаполис и культурный центр Шри-Ланки, отправная точка для путешествий по стране у большинства туристов. Полеты в Коломбо будут выполняться пять раз в неделю на самолетах Airbus A330.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Гётеборг — второй по величине город Швеции и одна из культурных столиц Скандинавии. Гётеборг — не только город в привычном представлении, это еще и целый архипелаг островов. Полет из Москвы на современном отечественном самолете Superjet 100 займет чуть более двух с половиной часов.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Гётеборг — второй по величине город Швеции и одна из культурных столиц Скандинавии. Гётеборг — не только город в привычном представлении, это еще и целый архипелаг островов. Полет из Москвы на современном отечественном самолете Superjet 100 займет чуть более двух с половиной часов.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Любляна — политический, экономический и культурный центр Словении. Туристов привлекают достопримечательности старого города, необычайно чистый воздух, а также крепость "Люблянский град", расположенная на холме. Увидеть и ощутить все это можно, купив билет на новые ежедневные рейсы Аэрофлота.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Любляна — политический, экономический и культурный центр Словении. Туристов привлекают достопримечательности старого города, необычайно чистый воздух, а также крепость "Люблянский град", расположенная на холме. Увидеть и ощутить все это можно, купив билет на новые ежедневные рейсы Аэрофлота.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Дублин знаменит не только архитектурой и историей, но и тем, что здесь родились такие выдающиеся классики литературы, как Джеймс Джойс, Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Джонатан Свифт. Полеты из Москвы в Дублин и обратно будут выполняться ежедневно на Airbus A320.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Дублин знаменит не только архитектурой и историей, но и тем, что здесь родились такие выдающиеся классики литературы, как Джеймс Джойс, Джордж Бернард Шоу, Оскар Уайльд, Джонатан Свифт. Полеты из Москвы в Дублин и обратно будут выполняться ежедневно на Airbus A320.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкДревняя Бухара остается туристическим брендом Узбекистана и всей Центральной Азии. С возникновением города связаны различные легенды и предания, а во времена Великого шелкового пути в городе было более 60 караван-сараев. Рейсы Москва — Бухара будут выполняться по средам и субботам.
Древняя Бухара остается туристическим брендом Узбекистана и всей Центральной Азии. С возникновением города связаны различные легенды и предания, а во времена Великого шелкового пути в городе было более 60 караван-сараев. Рейсы Москва — Бухара будут выполняться по средам и субботам.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Официальная "южная столица" Кыргызстана — город Ош — он находится на высоте километра над уровнем моря. Это один из старейших городов Азии и второй по численности населения после Бишкека. Самолеты Аэрофлота из Москвы в Ош и обратно будут летать ежедневно.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Официальная "южная столица" Кыргызстана — город Ош — он находится на высоте километра над уровнем моря. Это один из старейших городов Азии и второй по численности населения после Бишкека. Самолеты Аэрофлота из Москвы в Ош и обратно будут летать ежедневно.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Денпасар — один из крупнейших городов Бали. Он известен старинными храмами, дворцами и музеями. Для туристов это главный транзитный пункт на пути к курортным достопримечательностям острова. Прямые рейсы сюда будет выполнять авиакомпания "Россия" три раза в неделю на самолетах Boeing 777.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Денпасар — один из крупнейших городов Бали. Он известен старинными храмами, дворцами и музеями. Для туристов это главный транзитный пункт на пути к курортным достопримечательностям острова. Прямые рейсы сюда будет выполнять авиакомпания "Россия" три раза в неделю на самолетах Boeing 777.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Нальчик — жемчужина Северного Кавказа. Город с трех сторон окружен горами и расположен практически у подножия Эльбруса, самой высокой точки России. Полеты в столицу Кабардино-Балкарии будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Нальчик — жемчужина Северного Кавказа. Город с трех сторон окружен горами и расположен практически у подножия Эльбруса, самой высокой точки России. Полеты в столицу Кабардино-Балкарии будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНазрань — крупнейший город Ингушетии. Это форпост России на границе с Грузией, один из центров промышленности и торговли северокавказского региона. Перелет из Москвы займет чуть меньше трех часов. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
Назрань — крупнейший город Ингушетии. Это форпост России на границе с Грузией, один из центров промышленности и торговли северокавказского региона. Перелет из Москвы займет чуть меньше трех часов. Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Владикавказ — это не только столица популярных осетинских пирогов и необычайно вкусной кавказской кухни, но и край горных рек, живописных ущелий и самых неожиданных туристических маршрутов. Рейсы из Москвы в столицу Северной Осетии и обратно будут ежедневными.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Владикавказ — это не только столица популярных осетинских пирогов и необычайно вкусной кавказской кухни, но и край горных рек, живописных ущелий и самых неожиданных туристических маршрутов. Рейсы из Москвы в столицу Северной Осетии и обратно будут ежедневными.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Махачкала — столица Дагестана и самый крупный город-порт в России на берегу Каспийского моря. Махачкала отличается от других столиц северокавказского региона незабываемой динамикой жизни. Улететь из Москвы в Махачкалу можно дважды в день на комфортабельных самолетах Airbus A320.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Махачкала — столица Дагестана и самый крупный город-порт в России на берегу Каспийского моря. Махачкала отличается от других столиц северокавказского региона незабываемой динамикой жизни. Улететь из Москвы в Махачкалу можно дважды в день на комфортабельных самолетах Airbus A320.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГрозный — активно растущий туристический центр Кавказа. Столица Чеченской республики готова встретить гостей не только знаменитым кавказским радушием, но и обновленным обликом. На лайнере Аэрофлота можно добраться до Грозного ежедневно всего за три часа.
Грозный — активно растущий туристический центр Кавказа. Столица Чеченской республики готова встретить гостей не только знаменитым кавказским радушием, но и обновленным обликом. На лайнере Аэрофлота можно добраться до Грозного ежедневно всего за три часа.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУльяновск — сегодня это не только современный город, но и авиационный центр России, где проходят профессиональную подготовку пилоты и диспетчеры гражданской авиации и находится одно из крупных авиапредприятий, "Авиастар". Рейсы будут выполняться дважды в день на новейших российских самолетах SSJ100.
Ульяновск — сегодня это не только современный город, но и авиационный центр России, где проходят профессиональную подготовку пилоты и диспетчеры гражданской авиации и находится одно из крупных авиапредприятий, "Авиастар". Рейсы будут выполняться дважды в день на новейших российских самолетах SSJ100.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Ижевск — столица Удмуртии, славится оборонным и машиностроительным производством. Ижевск считается "оружейной столицей" России. Здесь производят всемирно известные автоматы Калашникова, зенитно-ракетные комплексы, оборудование для систем спутниковой связи. Прямые рейсы — дважды в день.
© Фото : пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Ижевск — столица Удмуртии, славится оборонным и машиностроительным производством. Ижевск считается "оружейной столицей" России. Здесь производят всемирно известные автоматы Калашникова, зенитно-ракетные комплексы, оборудование для систем спутниковой связи. Прямые рейсы — дважды в день.
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