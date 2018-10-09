Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-10", который должен доставить космонавтов на МКС, привезли на стартовую площадку Байконура. Последние приготовления к запуску – в фотоленте Ria.ru.
Ракета с кораблем "Союз МС-10" на стартовой площадке Байконура
14:1409.10.2018
(обновлено: 14:20 09.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" выкатили из испытательного корпуса ранним утром девятого октября.
Ракету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" выкатили из испытательного корпуса ранним утром девятого октября.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЧерез два часа железнодорожный состав доставил ракету к стартовому комплексу "Байконура".
Через два часа железнодорожный состав доставил ракету к стартовому комплексу "Байконура".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНа корабле "Союз МС-10" к Международной космической станции отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они проведут на орбите 187 суток.
На корабле "Союз МС-10" к Международной космической станции отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они проведут на орбите 187 суток.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДля Овчинина это второй космический полет, Хейг отправляется на станцию впервые.
Для Овчинина это второй космический полет, Хейг отправляется на станцию впервые.
© РИА Новости / Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/PoolПерейти в фотобанкГендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заверил, что корабль проверили "самым тщательным образом".
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заверил, что корабль проверили "самым тщательным образом".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНеобходимость в этом возникла, когда в бытовом отсеке пристыкованного сейчас к МКС "Союза МС-09" обнаружили отверстие.
Необходимость в этом возникла, когда в бытовом отсеке пристыкованного сейчас к МКС "Союза МС-09" обнаружили отверстие.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЭкипаж тогда быстро загерметизировал дыру, однако до сих пор неизвестно, как она появилась.
Экипаж тогда быстро загерметизировал дыру, однако до сих пор неизвестно, как она появилась.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЧлены дублирующего экипажа российский космонавт Олег Кононенко и канадский астронавт Давид Сен-Жак при установке ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" на стартовую площадку.
Члены дублирующего экипажа российский космонавт Олег Кононенко и канадский астронавт Давид Сен-Жак при установке ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" на стартовую площадку.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОдной из задач Овчинина станет поиск улик. Он вместе с командиром "Союза МС-09" Сергеем Прокопьевым выйдет в открытый космос, чтобы обследовать корабль снаружи.
Одной из задач Овчинина станет поиск улик. Он вместе с командиром "Союза МС-09" Сергеем Прокопьевым выйдет в открытый космос, чтобы обследовать корабль снаружи.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" на стартовой площадке "Байконура".
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" на стартовой площадке "Байконура".
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