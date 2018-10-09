РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Ракета с кораблем "Союз МС-10" на стартовой площадке Байконура

(обновлено: 14:20 09.10.2018)
0350
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. 9 октября 2018
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Сотрудники полиции во время проверки железнодорожных путей по которым осуществляется вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Члены дублирующего экипажа российский космонавт Олег Кононенко и канадский астронавт Давид Сен-Жак во время установки ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" выкатили из испытательного корпуса ранним утром девятого октября.Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ракету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" выкатили из испытательного корпуса ранним утром девятого октября.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЧерез два часа железнодорожный состав доставил ракету к стартовому комплексу "Байконура".Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. 9 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Через два часа железнодорожный состав доставил ракету к стартовому комплексу "Байконура".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНа корабле "Союз МС-10" к Международной космической станции отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они проведут на орбите 187 суток.Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
На корабле "Союз МС-10" к Международной космической станции отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они проведут на орбите 187 суток.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСтарт намечен на 11 октября.Сотрудники полиции во время проверки железнодорожных путей по которым осуществляется вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Старт намечен на 11 октября.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДля Овчинина это второй космический полет, Хейг отправляется на станцию впервые.Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Для Овчинина это второй космический полет, Хейг отправляется на станцию впервые.
© РИА Новости / Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/PoolПерейти в фотобанкГендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заверил, что корабль проверили "самым тщательным образом".Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/Pool
Перейти в фотобанк
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заверил, что корабль проверили "самым тщательным образом".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНеобходимость в этом возникла, когда в бытовом отсеке пристыкованного сейчас к МКС "Союза МС-09" обнаружили отверстие.Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Необходимость в этом возникла, когда в бытовом отсеке пристыкованного сейчас к МКС "Союза МС-09" обнаружили отверстие.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЭкипаж тогда быстро загерметизировал дыру, однако до сих пор неизвестно, как она появилась.Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Экипаж тогда быстро загерметизировал дыру, однако до сих пор неизвестно, как она появилась.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЧлены дублирующего экипажа российский космонавт Олег Кононенко и канадский астронавт Давид Сен-Жак при установке ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" на стартовую площадку.Члены дублирующего экипажа российский космонавт Олег Кононенко и канадский астронавт Давид Сен-Жак во время установки ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Члены дублирующего экипажа российский космонавт Олег Кононенко и канадский астронавт Давид Сен-Жак при установке ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" на стартовую площадку.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкОдной из задач Овчинина станет поиск улик. Он вместе с командиром "Союза МС-09" Сергеем Прокопьевым выйдет в открытый космос, чтобы обследовать корабль снаружи.Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Одной из задач Овчинина станет поиск улик. Он вместе с командиром "Союза МС-09" Сергеем Прокопьевым выйдет в открытый космос, чтобы обследовать корабль снаружи.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" на стартовой площадке "Байконура".Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" на стартовой площадке "Байконура".
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома БайконурРакета с кораблем "Союз МС-10" на стартовой площадке Байконура14:1409.10.2018
Cоревнования по возведению пирамид из людей (кастелей) в Таррагоне, ИспанияВыше только небо: "башни" из людей в Каталонии12:1109.10.2018
Трубопрокатный цех нового комплекса на Северском трубном заводе в Свердловской областиСплав науки и технологий: за что дают государственные премии09:0009.10.2018
Северное сияние в окрестностях реки Ура Мурманской областиАкварели севера: полярное сияние в Мурманской области17:1508.10.2018
Девушка-байкер во время закрытия байкерского сезона во ВладивостокеПод рев моторов: закрытие байкерского сезона во Владивостоке14:0008.10.2018
Выставка Давид Бурлюк. СЛОВО МНЕ! в Музее русского импрессионизма"Слово мне!" Выставка Давида Бурлюка в Москве12:2108.10.2018
Прохожие фотографируются у граффити британского художника Бэнкси в Калифорнии, СШАТаинственный артист: работы уличного художника Бэнкси18:3806.10.2018
Оперная певица Монтсеррат КабальеКоролева бельканто из Барселоны. Умерла великая Монсеррат Кабалье12:2706.10.2018
Венецианская крепость XVI века на острове Спиналонга. Залив ЭлундаОсень на родине Зевса. Бархатный сезон на острове Крит09:1306.10.2018
Церемония торжественной встречи фрегата Черноморского флота Адмирал Макаров, прибывшего в Севастополь после выполнения задач в Средиземном мореВстреча новейшего фрегата "Адмирал Макаров" в Севастополе17:2505.10.2018
Все фотоленты

Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-10", который должен доставить космонавтов на МКС, привезли на стартовую площадку Байконура. Последние приготовления к запуску – в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена