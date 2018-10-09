В Каталонии существует древняя забава — команды соревнуются, кто "построит" самый высокий и сложный замок… из людей. Впечатляющие живые пирамиды — в фотоленте Ria.ru.
Выше только небо: "башни" из людей в Каталонии
12:1109.10.2018
(обновлено: 12:17 09.10.2018)
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© AP Photo / Emilio MorenattiТрадиция возводить кастели, или "человеческие замки", берет начало в области Таррагона.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Традиция возводить кастели, или "человеческие замки", берет начало в области Таррагона.
© AP Photo / Emilio MorenattiКастели были частью древних религиозных танцевальных процессий, но со временем обрядовая составляющая осталась в прошлом.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Кастели были частью древних религиозных танцевальных процессий, но со временем обрядовая составляющая осталась в прошлом.
© AP Photo / Emilio MorenattiМасштабные состязания по возведению живых пирамид проводят в Таррагоне каждые два года.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Масштабные состязания по возведению живых пирамид проводят в Таррагоне каждые два года.
© AP Photo / Emilio MorenattiУчаствуют лучшие команды Испании.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Участвуют лучшие команды Испании.
© AP Photo / Emilio MorenattiГлавная задача — соорудить как можно более впечатляющий замок.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Главная задача — соорудить как можно более впечатляющий замок.
© AP Photo / Emilio MorenattiУчастников турниров называют кастельерами.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Участников турниров называют кастельерами.
© REUTERS / Albert GeaПояс — важнейшая деталь гардероба. Он поддерживает спину, к тому же за него можно ухватиться при подъеме и спуске.
Пояс — важнейшая деталь гардероба. Он поддерживает спину, к тому же за него можно ухватиться при подъеме и спуске.
© REUTERS / Albert GeaПоследним на вершину пирамиды обычно забираются дети. На голове у маленьких кастельеров обязательно должны быть защитные шлемы.
Последним на вершину пирамиды обычно забираются дети. На голове у маленьких кастельеров обязательно должны быть защитные шлемы.
© AP Photo / Emilio MorenattiПри оценке постройки учитывают, была ли башня построена до конца и правильно демонтирована.
© AP Photo / Emilio Morenatti
При оценке постройки учитывают, была ли башня построена до конца и правильно демонтирована.
© AP Photo / Emilio MorenattiКаталонцы считают, что традиция возводить живые пирамиды не только закаляет дух и тело, но и укрепляет веру друг в друга.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Каталонцы считают, что традиция возводить живые пирамиды не только закаляет дух и тело, но и укрепляет веру друг в друга.
© AP Photo / Emilio MorenattiСоревнования очень популярны у местных жителей и туристов.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Соревнования очень популярны у местных жителей и туристов.
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