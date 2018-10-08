Во Владивостоке официально закрыли байкерский сезон. Участники и гости праздника мотоциклистов – в фотоленте Ria.ru.
Под рев моторов: закрытие байкерского сезона во Владивостоке
14:0008.10.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа улицах Владивостока в минувшие выходные можно было увидеть сотни байков, скутеров и мопедов.
На улицах Владивостока в минувшие выходные можно было увидеть сотни байков, скутеров и мопедов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа закрытие сезона и ежегодный Bike Festival приехали несколько тысяч мотоциклистов.
На закрытие сезона и ежегодный Bike Festival приехали несколько тысяч мотоциклистов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЖители города стали свидетелями яркого шоу с конкурсами и показательными выступлениями.
Жители города стали свидетелями яркого шоу с конкурсами и показательными выступлениями.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМногие воспользовались шансом продемонстрировать оригинальную раскраску мотоциклов.
Многие воспользовались шансом продемонстрировать оригинальную раскраску мотоциклов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкBike Festival проводят в столице Приморья уже более 20 лет.
Bike Festival проводят в столице Приморья уже более 20 лет.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкФестиваль призван собрать представителей разных клубов и направлений мотодвижения.
Фестиваль призван собрать представителей разных клубов и направлений мотодвижения.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМотоцикл для байкера не просто увлечение, это особый образ жизни.
Мотоцикл для байкера не просто увлечение, это особый образ жизни.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОщутить себя мотоциклистом смог каждый, кто пришел на праздник.
Ощутить себя мотоциклистом смог каждый, кто пришел на праздник.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко принял участие в закрытии сезона.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко принял участие в закрытии сезона.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБайкерский сезон на Дальнем Востоке по традиции завершается в первую субботу октября.
Байкерский сезон на Дальнем Востоке по традиции завершается в первую субботу октября.
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