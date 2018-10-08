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Под рев моторов: закрытие байкерского сезона во Владивостоке

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Девушка-байкер во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Байкер во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Байкер во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Женщина на мотоцикле во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Девушка-байкер во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Мальчик во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа улицах Владивостока в минувшие выходные можно было увидеть сотни байков, скутеров и мопедов.Девушка-байкер во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На улицах Владивостока в минувшие выходные можно было увидеть сотни байков, скутеров и мопедов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа закрытие сезона и ежегодный Bike Festival приехали несколько тысяч мотоциклистов.Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На закрытие сезона и ежегодный Bike Festival приехали несколько тысяч мотоциклистов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЖители города стали свидетелями яркого шоу с конкурсами и показательными выступлениями.Байкер во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Жители города стали свидетелями яркого шоу с конкурсами и показательными выступлениями.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМногие воспользовались шансом продемонстрировать оригинальную раскраску мотоциклов.Байкер во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Многие воспользовались шансом продемонстрировать оригинальную раскраску мотоциклов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБайкеры на закрытии сезона.Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Байкеры на закрытии сезона.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкBike Festival проводят в столице Приморья уже более 20 лет.Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Bike Festival проводят в столице Приморья уже более 20 лет.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкФестиваль призван собрать представителей разных клубов и направлений мотодвижения.Женщина на мотоцикле во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Фестиваль призван собрать представителей разных клубов и направлений мотодвижения.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСреди любителей мотоциклов немало девушек.Девушка-байкер во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Среди любителей мотоциклов немало девушек.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМотоцикл для байкера не просто увлечение, это особый образ жизни.Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Мотоцикл для байкера не просто увлечение, это особый образ жизни.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОщутить себя мотоциклистом смог каждый, кто пришел на праздник.Мальчик во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ощутить себя мотоциклистом смог каждый, кто пришел на праздник.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко принял участие в закрытии сезона.Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко принял участие в закрытии сезона.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБайкерский сезон на Дальнем Востоке по традиции завершается в первую субботу октября.Байкеры во время закрытия байкерского сезона во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Байкерский сезон на Дальнем Востоке по традиции завершается в первую субботу октября.
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Во Владивостоке официально закрыли байкерский сезон. Участники и гости праздника мотоциклистов – в фотоленте Ria.ru.

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