"Слово мне!" Выставка Давида Бурлюка в Москве

© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма

"На выставке прозвучит голос художника, читающего свои стихи, — аудиозаписи, сделанные во время приезда Бурлюка в Советскую Россию. Тогда художнику было уже за 70", — рассказали в музее.