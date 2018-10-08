В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Давид Бурлюк. Слово мне!", рассказывающая о творчестве "отца русского футуризма", пионера перформанса, первого арт-продюсера, талантливого поэта и покровителя Маяковского. Редкие полотна художника и первые посетители экспозиции – в фотоленте Ria.ru.
"Слово мне!" Выставка Давида Бурлюка в Москве
12:2108.10.2018
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© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаНа выставке представлено более 50 произведений Давида Бурлюка из 12 государственных музеев и 10 частных коллекций.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
На выставке представлено более 50 произведений Давида Бурлюка из 12 государственных музеев и 10 частных коллекций.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаПолотна, созданные в 1900-1930-х годах, позволяют проследить весь спектр творческих поисков и живописных экспериментов художника.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Полотна, созданные в 1900-1930-х годах, позволяют проследить весь спектр творческих поисков и живописных экспериментов художника.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаЭкспозиция делится на три тематических блока: ранние работы Бурлюка, его пленэрные пейзажи, импрессионистические и фактурно-живописные экспрессионистические полотна.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Экспозиция делится на три тематических блока: ранние работы Бурлюка, его пленэрные пейзажи, импрессионистические и фактурно-живописные экспрессионистические полотна.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаДавид Бурлюк обладал редким талантом объединять людей и быть в центре внимания.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Давид Бурлюк обладал редким талантом объединять людей и быть в центре внимания.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаХудожник вызывал противоположные чувства — от восторгов до крайнего раздражения.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Художник вызывал противоположные чувства — от восторгов до крайнего раздражения.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаДраматург, режиссер и теоретик театра Николай Евреинов ввел в оборот неологизм – "бурлюкать".
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Драматург, режиссер и теоретик театра Николай Евреинов ввел в оборот неологизм – "бурлюкать".
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаИмя Бурлюка стало нарицательным.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Имя Бурлюка стало нарицательным.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаВладимир Маяковский называл Бурлюка своим учителем. "Давид сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Выдавал мне ежедневно 50 копеек, чтоб писать не голодая", — говорил он.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Владимир Маяковский называл Бурлюка своим учителем. "Давид сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Выдавал мне ежедневно 50 копеек, чтоб писать не голодая", — говорил он.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаВыставка призвана раскрыть мастера его не только как "отца русского футуризма", но и как лирика, колориста-импрессиониста и поэта.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Выставка призвана раскрыть мастера его не только как "отца русского футуризма", но и как лирика, колориста-импрессиониста и поэта.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма"На выставке прозвучит голос художника, читающего свои стихи, — аудиозаписи, сделанные во время приезда Бурлюка в Советскую Россию. Тогда художнику было уже за 70", — рассказали в музее.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
"На выставке прозвучит голос художника, читающего свои стихи, — аудиозаписи, сделанные во время приезда Бурлюка в Советскую Россию. Тогда художнику было уже за 70", — рассказали в музее.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаДиректор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова на открытии выставки "Давид Бурлюк. Слово мне!".
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова на открытии выставки "Давид Бурлюк. Слово мне!".
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаИнформационным партнером Музея русского импрессионизма выступает РИА Новости.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Информационным партнером Музея русского импрессионизма выступает РИА Новости.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаВыставка "Давид Бурлюк. Слово мне!" открыта до 25 февраля 2019 года.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Выставка "Давид Бурлюк. Слово мне!" открыта до 25 февраля 2019 года.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизмаМузыкант Антон Севидов на открытии выставке Давида Бурлюка в Музее русского импрессионизма.
© Фото : Пресс-служба Музея русского импрессионизма
Музыкант Антон Севидов на открытии выставке Давида Бурлюка в Музее русского импрессионизма.
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