Таинственный артист: работы уличного художника Бэнкси

Когда один из посетителей выставки работ Бэнкси в Москве поблагодарил художника в Instagram, тот заявил, что ничего о выставке не знает. Поклонник порекомендовал ему обратиться в суд, на что художник заявил, что он - не самый подходящий человек для того, чтобы жаловаться на размещение картин без разрешения. Как позднее заявили организаторы выставки, они договаривались с владельцами работ.

На фото: посетитель у портрета Уинстона Черчилля работы британского художника Бэнкси на выставке в Лондоне