Таинственный артист: работы уличного художника Бэнкси
18:3806.10.2018
(обновлено: 23:21 06.10.2018)
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© REUTERS / Luke MacGregorКартина "Девочка с воздушным шаром" была выполнена художником в единственном экземпляре в 2006 году. Сразу после продажи на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов работу повредил встроенный в раму шредер.
Картина "Девочка с воздушным шаром" была выполнена художником в единственном экземпляре в 2006 году. Сразу после продажи на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов работу повредил встроенный в раму шредер.
© AP Photo / Kevin FrayerНа протяжении всей своей карьеры Бэнкси удается сохранять анонимность. Предполагается, что он родился в Бристоле, поскольку именно в этом городе стали появляться его работы.
на фото: Графити Бэнкси в Вифлееме.
на фото: Графити Бэнкси в Вифлееме.
© AP Photo / Kevin Frayer
На протяжении всей своей карьеры Бэнкси удается сохранять анонимность. Предполагается, что он родился в Бристоле, поскольку именно в этом городе стали появляться его работы.
на фото: Графити Бэнкси в Вифлееме.
на фото: Графити Бэнкси в Вифлееме.
© AP Photo / Bebeto MatthewsВ 2011 году на интернет-аукционе eBay был выставлен лот, владелец которого предлагал назвать настоящее имя Бэнкси. Администрация ресурса сняла лот, поскольку он был нематериальным. Тогда он выставил на продажу клочок бумаги, на котором написано имя художника. В ходе торгов цена достигла почти миллиона долларов. Однако этот лот позднее также был отозван.
На фото: граффити Бэнкси на стене в Нью-Йорке
На фото: граффити Бэнкси на стене в Нью-Йорке
© AP Photo / Bebeto Matthews
В 2011 году на интернет-аукционе eBay был выставлен лот, владелец которого предлагал назвать настоящее имя Бэнкси. Администрация ресурса сняла лот, поскольку он был нематериальным. Тогда он выставил на продажу клочок бумаги, на котором написано имя художника. В ходе торгов цена достигла почти миллиона долларов. Однако этот лот позднее также был отозван.
На фото: граффити Бэнкси на стене в Нью-Йорке
На фото: граффити Бэнкси на стене в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Gabriel BouysПочти все произведения Бэнкси имеют политический или социальный подтекст. Художник смело обличает пороки современного общества. "Нужно немало храбрости, чтобы анонимно заявить о себе в западной демократии и потребовать того, во что никто, кроме тебя, не верит - например, мира, справедливости и свободы", - отмечает он в своей книге "Wall and Piece".
На фото: прохожие фотографируются у граффити Бэнкси в Калифорнии
На фото: прохожие фотографируются у граффити Бэнкси в Калифорнии
Почти все произведения Бэнкси имеют политический или социальный подтекст. Художник смело обличает пороки современного общества. "Нужно немало храбрости, чтобы анонимно заявить о себе в западной демократии и потребовать того, во что никто, кроме тебя, не верит - например, мира, справедливости и свободы", - отмечает он в своей книге "Wall and Piece".
На фото: прохожие фотографируются у граффити Бэнкси в Калифорнии
На фото: прохожие фотографируются у граффити Бэнкси в Калифорнии
© AFP 2018 / Thomas CoexВ своем творчестве Бэнкси часто выступает в защиту уличного искусства. "Всегда легче получить прощение, чем разрешение", - заявляет он.
На фото: граффити Бэнкси на стене заправочной станции в Вифлееме
На фото: граффити Бэнкси на стене заправочной станции в Вифлееме
В своем творчестве Бэнкси часто выступает в защиту уличного искусства. "Всегда легче получить прощение, чем разрешение", - заявляет он.
На фото: граффити Бэнкси на стене заправочной станции в Вифлееме
На фото: граффити Бэнкси на стене заправочной станции в Вифлееме
© AP Photo / Thibault CamusТворчеству Бэнкси не чужды и иронические мотивы. В 2004 году в Лувре была выставлена его работа с надписью: "В детстве сестра выбрасывала все мои рисунки, а когда, я спрашивал, где они, пожимала плечами и отвечала: "Можно подумать, их когда-нибудь повесят в Лувре".
На фото: прохожие у граффити Бэнкси в Париже
На фото: прохожие у граффити Бэнкси в Париже
© AP Photo / Thibault Camus
Творчеству Бэнкси не чужды и иронические мотивы. В 2004 году в Лувре была выставлена его работа с надписью: "В детстве сестра выбрасывала все мои рисунки, а когда, я спрашивал, где они, пожимала плечами и отвечала: "Можно подумать, их когда-нибудь повесят в Лувре".
На фото: прохожие у граффити Бэнкси в Париже
На фото: прохожие у граффити Бэнкси в Париже
© AP Photo / Kevin FrayerСлучай с картиной на аукционе не первая провокация художника, связанная с собственными работами: в 2013 году оригинальные картины с его подписью в течение одного дня продавались в Центральном парке Нью-Йорка за 60 долларов каждая.
На фото: граффити Бэнкси в Вифлееме
На фото: граффити Бэнкси в Вифлееме
© AP Photo / Kevin Frayer
Случай с картиной на аукционе не первая провокация художника, связанная с собственными работами: в 2013 году оригинальные картины с его подписью в течение одного дня продавались в Центральном парке Нью-Йорка за 60 долларов каждая.
На фото: граффити Бэнкси в Вифлееме
На фото: граффити Бэнкси в Вифлееме
© AP Photo / Michel SpinglerХудожника отличает внимание к деталям. Так он изобразил Стива Джобса в образе мигранта на стене лагеря для беженцев в Кале. Отец Джобса действительно был мигрантом из Сирии. Комментируя свой рисунок, Бэнкси написал, что компания, основанная сыном мигранта платит семь миллиардов долларов налогов.
© AP Photo / Michel Spingler
Художника отличает внимание к деталям. Так он изобразил Стива Джобса в образе мигранта на стене лагеря для беженцев в Кале. Отец Джобса действительно был мигрантом из Сирии. Комментируя свой рисунок, Бэнкси написал, что компания, основанная сыном мигранта платит семь миллиардов долларов налогов.
© AFP 2018 / Gabriel BouysБэнкси также не стеснялся открыто насмехаться над покупателями своих работ на аукционах: однажды он прокомментировал очередной ушедший лот на своем сайте, написав "не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это д****о".
На фото: граффити Бэнкси на стене в Лос-Анджелесе
На фото: граффити Бэнкси на стене в Лос-Анджелесе
Бэнкси также не стеснялся открыто насмехаться над покупателями своих работ на аукционах: однажды он прокомментировал очередной ушедший лот на своем сайте, написав "не могу поверить, что вы, придурки, покупаете это д****о".
На фото: граффити Бэнкси на стене в Лос-Анджелесе
На фото: граффити Бэнкси на стене в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Geoff CaddickНесмотря на то, что Бэнкси позиционирует себя как "неуловимый художник-бунтарь", его имя стало одним из наиболее успешных коммерческих арт-проектов современности.
На фото: граффити Бэнкси на стене начальной школы в Бристоле
На фото: граффити Бэнкси на стене начальной школы в Бристоле
Несмотря на то, что Бэнкси позиционирует себя как "неуловимый художник-бунтарь", его имя стало одним из наиболее успешных коммерческих арт-проектов современности.
На фото: граффити Бэнкси на стене начальной школы в Бристоле
На фото: граффити Бэнкси на стене начальной школы в Бристоле
© AFP 2018 / Carl de SouzaКогда один из посетителей выставки работ Бэнкси в Москве поблагодарил художника в Instagram, тот заявил, что ничего о выставке не знает. Поклонник порекомендовал ему обратиться в суд, на что художник заявил, что он - не самый подходящий человек для того, чтобы жаловаться на размещение картин без разрешения. Как позднее заявили организаторы выставки, они договаривались с владельцами работ.
На фото: посетитель у портрета Уинстона Черчилля работы британского художника Бэнкси на выставке в Лондоне
На фото: посетитель у портрета Уинстона Черчилля работы британского художника Бэнкси на выставке в Лондоне
Когда один из посетителей выставки работ Бэнкси в Москве поблагодарил художника в Instagram, тот заявил, что ничего о выставке не знает. Поклонник порекомендовал ему обратиться в суд, на что художник заявил, что он - не самый подходящий человек для того, чтобы жаловаться на размещение картин без разрешения. Как позднее заявили организаторы выставки, они договаривались с владельцами работ.
На фото: посетитель у портрета Уинстона Черчилля работы британского художника Бэнкси на выставке в Лондоне
На фото: посетитель у портрета Уинстона Черчилля работы британского художника Бэнкси на выставке в Лондоне
© AFP 2018 / Carl de SouzaЗа работами художника "охотятся" не только участники аукционов, но и мировые звезды: несколько картин приобрели Кристина Агилера и Кейт Мосс.
На фото: портреты Кейт Мосс работы художника Бэнкси в аукционном доме Bonhams в Лондоне
На фото: портреты Кейт Мосс работы художника Бэнкси в аукционном доме Bonhams в Лондоне
За работами художника "охотятся" не только участники аукционов, но и мировые звезды: несколько картин приобрели Кристина Агилера и Кейт Мосс.
На фото: портреты Кейт Мосс работы художника Бэнкси в аукционном доме Bonhams в Лондоне
На фото: портреты Кейт Мосс работы художника Бэнкси в аукционном доме Bonhams в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria JonesПоскольку Бэнкси до сих пор удается сохранять свою личность в тайне, некоторые предполагают, что это группа художников, а не один человек.
На фото: сотрудница Национального музея Британии держит работу Бэнкси под названием "Пекхамский камень"
На фото: сотрудница Национального музея Британии держит работу Бэнкси под названием "Пекхамский камень"
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Поскольку Бэнкси до сих пор удается сохранять свою личность в тайне, некоторые предполагают, что это группа художников, а не один человек.
На фото: сотрудница Национального музея Британии держит работу Бэнкси под названием "Пекхамский камень"
На фото: сотрудница Национального музея Британии держит работу Бэнкси под названием "Пекхамский камень"
Одна из наиболее известных работ Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе Sotheby’s в Лондоне. О самом таинственном уличном художнике современности и его провокациях — в фотоленте ria.ru.
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