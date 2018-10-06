Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Всемирно известная оперная певица и ее персонажи — в фотоленте Ria.ru.
Королева бельканто из Барселоны. Умерла великая Монсеррат Кабалье
Сюжет:
12:2706.10.2018
0272004
© AFP 2018 / Lluis Gene Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. В 1954 году она с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны.
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. В 1954 году она с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны.
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
© AP Photo / Rene PerezПо окончании лицея певица отправилась в Италию, где ее приняли в театр Maggio Fiorentino во Флоренции.
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
© AP Photo / Rene Perez
По окончании лицея певица отправилась в Италию, где ее приняли в театр Maggio Fiorentino во Флоренции.
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
© REUTERS / Victor FraileДва года спустя она стала солисткой оперного театра Базеля (Швейцария). В 1956-1965 годах Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах в Милане, Вене, Барселоне, Лиссабоне.
Два года спустя она стала солисткой оперного театра Базеля (Швейцария). В 1956-1965 годах Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах в Милане, Вене, Барселоне, Лиссабоне.
© AP Photo / Martin CleaverМонсеррат Кабалье была известна не только как оперная певица. В 1988 году совместно с рок-музыкантом, лидером группы Queen Фредди Меркьюри она записала альбом "Barcelona". Заглавная песня альбома, созданная к Олимпийским играм 1992 года, стала символом Барселоны и всей Каталонии.
© AP Photo / Martin Cleaver
Монсеррат Кабалье была известна не только как оперная певица. В 1988 году совместно с рок-музыкантом, лидером группы Queen Фредди Меркьюри она записала альбом "Barcelona". Заглавная песня альбома, созданная к Олимпийским играм 1992 года, стала символом Барселоны и всей Каталонии.
© AP Photo / Stephan TrierenbergМеждународное признание пришло к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги холл.
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
© AP Photo / Stephan Trierenberg
Международное признание пришло к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги холл.
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ репертуаре певицы — оперы композитов Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и др. Ею исполнено около 125 оперных партий, выпущено более 100 дисков.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.
В репертуаре певицы — оперы композитов Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и др. Ею исполнено около 125 оперных партий, выпущено более 100 дисков.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.
© AFP 2018 / Andrei BabushkinМонсеррат Кабалье была замужем за оперным певцом Бернабе Марти. У них двое детей: сын Бернабе Марти и дочь Монсеррат Марти, которая также стала оперной певицей.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.
Монсеррат Кабалье была замужем за оперным певцом Бернабе Марти. У них двое детей: сын Бернабе Марти и дочь Монсеррат Марти, которая также стала оперной певицей.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.
© РИА Новости / PAN PhotoПерейти в фотобанкПевица награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии. В 2013 году была удостоена ордена Чести Армении.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
Певица награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии. В 2013 году была удостоена ордена Чести Армении.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМонсеррат Кабалье пела в таких исторических местах, как Большой Колонный зал Кремля, Белый дом в Вашингтоне, Аудитория Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зал Народа в Пекине.
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
Монсеррат Кабалье пела в таких исторических местах, как Большой Колонный зал Кремля, Белый дом в Вашингтоне, Аудитория Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зал Народа в Пекине.
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
© AFP 2018 / Gerard JulienЗа более чем 65 лет на сцене Монсеррат Кабалье выступала с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Солти, а также с известными певцами Хосе Каррерасом, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краусом и Лучано Паваротти.
За более чем 65 лет на сцене Монсеррат Кабалье выступала с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Солти, а также с известными певцами Хосе Каррерасом, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краусом и Лучано Паваротти.
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