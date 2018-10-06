Королева бельканто из Барселоны. Умерла великая Монсеррат Кабалье

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Международное признание пришло к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги холл.

На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.

