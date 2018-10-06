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Королева бельканто из Барселоны. Умерла великая Монсеррат Кабалье

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Умерла Монсеррат Кабалье
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Оперная певица Монсеррат Кабалье на открытии выставки, посвященной 50-летию ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
Оперная певица Монсеррат Кабалье
Оперная певица Монсеррат Кабалье и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри перед презентацией совместного альбома Барселона в в лондонском Альберт-холле. 10 октября 1988
Оперная певица Монтсеррат Кабалье
Оперные певицы Монтсеррат Кабалье, Монтсеррат Марти и оперный певец Николай Басков во время выступления на концерте в Москве
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье и ее дочь Монсеррат Марти на Соборной площади Кремля в Москве. 1998 год
Каталикос всех армян Гарегин II и испанская оперная певица Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине
Оперные певцы Игорь Портной и Монтсеррат Кабалье выступают на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
Оперная певица Монтсеррат Кабалье
© AFP 2018 / Lluis Gene Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. В 1954 году она с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны.
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012Оперная певица Монсеррат Кабалье на открытии выставки, посвященной 50-летию ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
© AFP 2018 / Lluis Gene
Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. В 1954 году она с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны.
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
© AP Photo / Rene PerezПо окончании лицея певица отправилась в Италию, где ее приняли в театр Maggio Fiorentino во Флоренции.
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
© AP Photo / Rene Perez
По окончании лицея певица отправилась в Италию, где ее приняли в театр Maggio Fiorentino во Флоренции.
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
© REUTERS / Victor FraileДва года спустя она стала солисткой оперного театра Базеля (Швейцария). В 1956-1965 годах Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах в Милане, Вене, Барселоне, Лиссабоне.Оперная певица Монсеррат Кабалье
© REUTERS / Victor Fraile
Два года спустя она стала солисткой оперного театра Базеля (Швейцария). В 1956-1965 годах Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах в Милане, Вене, Барселоне, Лиссабоне.
© AP Photo / Martin CleaverМонсеррат Кабалье была известна не только как оперная певица. В 1988 году совместно с рок-музыкантом, лидером группы Queen Фредди Меркьюри она записала альбом "Barcelona". Заглавная песня альбома, созданная к Олимпийским играм 1992 года, стала символом Барселоны и всей Каталонии.Оперная певица Монсеррат Кабалье и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри перед презентацией совместного альбома Барселона в в лондонском Альберт-холле. 10 октября 1988
© AP Photo / Martin Cleaver
Монсеррат Кабалье была известна не только как оперная певица. В 1988 году совместно с рок-музыкантом, лидером группы Queen Фредди Меркьюри она записала альбом "Barcelona". Заглавная песня альбома, созданная к Олимпийским играм 1992 года, стала символом Барселоны и всей Каталонии.
© AP Photo / Stephan TrierenbergМеждународное признание пришло к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги холл.
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
Оперная певица Монтсеррат Кабалье
© AP Photo / Stephan Trierenberg
Международное признание пришло к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги холл.
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ репертуаре певицы — оперы композитов Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и др. Ею исполнено около 125 оперных партий, выпущено более 100 дисков.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.Оперные певицы Монтсеррат Кабалье, Монтсеррат Марти и оперный певец Николай Басков во время выступления на концерте в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В репертуаре певицы — оперы композитов Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и др. Ею исполнено около 125 оперных партий, выпущено более 100 дисков.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.
© AFP 2018 / Andrei BabushkinМонсеррат Кабалье была замужем за оперным певцом Бернабе Марти. У них двое детей: сын Бернабе Марти и дочь Монсеррат Марти, которая также стала оперной певицей.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье и ее дочь Монсеррат Марти на Соборной площади Кремля в Москве. 1998 год
© AFP 2018 / Andrei Babushkin
Монсеррат Кабалье была замужем за оперным певцом Бернабе Марти. У них двое детей: сын Бернабе Марти и дочь Монсеррат Марти, которая также стала оперной певицей.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.
© РИА Новости / PAN PhotoПерейти в фотобанкПевица награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии. В 2013 году была удостоена ордена Чести Армении.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.Каталикос всех армян Гарегин II и испанская оперная певица Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине
© РИА Новости / PAN Photo
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Певица награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии. В 2013 году была удостоена ордена Чести Армении.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМонсеррат Кабалье пела в таких исторических местах, как Большой Колонный зал Кремля, Белый дом в Вашингтоне, Аудитория Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зал Народа в Пекине.
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018Оперные певцы Игорь Портной и Монтсеррат Кабалье выступают на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Монсеррат Кабалье пела в таких исторических местах, как Большой Колонный зал Кремля, Белый дом в Вашингтоне, Аудитория Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зал Народа в Пекине.
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
© AFP 2018 / Gerard JulienЗа более чем 65 лет на сцене Монсеррат Кабалье выступала с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Солти, а также с известными певцами Хосе Каррерасом, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краусом и Лучано Паваротти.Оперная певица Монтсеррат Кабалье
© AFP 2018 / Gerard Julien
За более чем 65 лет на сцене Монсеррат Кабалье выступала с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Солти, а также с известными певцами Хосе Каррерасом, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краусом и Лучано Паваротти.
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Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Всемирно известная оперная певица и ее персонажи — в фотоленте Ria.ru.

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