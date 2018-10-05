Фрегат Черноморского флота впервые прибыл на главную базу Черноморского флота — в Севастополь. Кадры встречи — в фотоленте Ria.ru.
Встреча новейшего фрегата "Адмирал Макаров" в Севастополе
17:2505.10.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкК прибытию корабля подготовили торжественный ритуал.
К прибытию корабля подготовили торжественный ритуал.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРуководил церемонией начальник штаба Черноморского флота контр-адмирала Виктора Лиин.
Руководил церемонией начальник штаба Черноморского флота контр-адмирала Виктора Лиин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомандир "Адмирала Макарова" доложил начальнику штаба флота об успешном завершении межфлотского перехода.
Командир "Адмирала Макарова" доложил начальнику штаба флота об успешном завершении межфлотского перехода.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМоряки приняли участие в главном военно-морском параде в честь празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, в межфлотских учениях на Балтийском флоте и в Средиземном море.
Моряки приняли участие в главном военно-морском параде в честь празднования Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, в межфлотских учениях на Балтийском флоте и в Средиземном море.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Адмирал Макаров" — третий фрегат морской зоны проекта 11356.
"Адмирал Макаров" — третий фрегат морской зоны проекта 11356.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКорабль назвали в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова.
Корабль назвали в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКорабль "Адмирал Макаров" заложили на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в 2012 году, на воду его спустили в сентябре 2015-го.
Корабль "Адмирал Макаров" заложили на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в 2012 году, на воду его спустили в сентябре 2015-го.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГосударственные испытания фрегата начали осенью 2016 года в Балтийском и Баренцевом морях.
Государственные испытания фрегата начали осенью 2016 года в Балтийском и Баренцевом морях.
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