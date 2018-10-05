Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: Макрон с островитянами, свинка Роза и серфинг для собак
11:4005.10.2018
039410
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКонкурс "Винодавильня" на фестивале молодого вина WineFest в Балаклаве.
Конкурс "Винодавильня" на фестивале молодого вина WineFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые машины на Крымском мосту, где сняли ограничения на движение фур.
Грузовые машины на Крымском мосту, где сняли ограничения на движение фур.
© AFP 2018 / Manan VatsyayanaТуристка наблюдает за прыжком бейсджамперов с небоскреба в Куала-Лумпуре.
Туристка наблюдает за прыжком бейсджамперов с небоскреба в Куала-Лумпуре.
© AP Photo / Daniel ColeСтолкновение демонстрантов с полицией в Барселоне.
© AP Photo / Daniel Cole
Столкновение демонстрантов с полицией в Барселоне.
© AFP 2018 / Eliot BlondetПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с жителями острова Сен-Мартен.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с жителями острова Сен-Мартен.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезентация новой модели Audi Sport на международном автосалоне в Париже.
Презентация новой модели Audi Sport на международном автосалоне в Париже.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер в Эрмитаже.
Президент России Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер в Эрмитаже.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВозвращение космонавтов с МКС на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз".
Возвращение космонавтов с МКС на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз".
© REUTERS / Stephane MaheМодели на показе коллекции Карла Лагерфельда во время Недели моды в Париже.
Модели на показе коллекции Карла Лагерфельда во время Недели моды в Париже.
© AP Photo / Silvia IzquierdoАкция протеста против кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Акция протеста против кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка.
В Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка.
© РИА Новости / Артём КоренюкПерейти в фотобанкСвинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга и родила здоровых поросят.
Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга и родила здоровых поросят.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастницы группы поддержки на финальном матча Кубка имени А. Я. Гомельского по баскетболу между ЦСКА и турецким "Анадолу Эфес".
Участницы группы поддержки на финальном матча Кубка имени А. Я. Гомельского по баскетболу между ЦСКА и турецким "Анадолу Эфес".
© REUTERS / Mohamad TorokmanПалестинские демонстранты во время акции протеста близ израильского поселения Бейт-Эль.
Палестинские демонстранты во время акции протеста близ израильского поселения Бейт-Эль.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМодель перед показом новой коллекции Валентина Юдашкина на Парижской неделе моды.
Модель перед показом новой коллекции Валентина Юдашкина на Парижской неделе моды.
© REUTERS / Aly SongЗрители наблюдают за человеком, подвешенным за кожу художником в технике боди-арт Вэй Йилаиен в одном из баров Шанхая.
Зрители наблюдают за человеком, подвешенным за кожу художником в технике боди-арт Вэй Йилаиен в одном из баров Шанхая.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастница выставки "ИгроМир" и фестиваля Comic Con Russia в Москве.
Участница выставки "ИгроМир" и фестиваля Comic Con Russia в Москве.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+