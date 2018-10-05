РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: Макрон с островитянами, свинка Роза и серфинг для собак

03940
Участница конкурса Винодавильня на фестивале молодого вина WineFest в Балаклаве
Грузовые машины на Крымском мосту
Туристка наблюдает за прыжком бейсджамперов с небоскреба в Куала-Лумпуре, Индонезия
Последствия землетрясения в Индонезии
Модель на показе Esteban Cortazar в рамках Недели моды в Париже
Столкновение митингующих с полицией в Нью-Дели, Индия
Президент США Дональд Трамп
Столкновение демонстрантов с полицией в Барселоне, Испания
Осетр в садковой линии в рыбоводческом комплексе Тамбовский осетр
Фестиваль Deni Ute Muster в Дениликине
Репетиция народного танца гарба в преддверии индуистского праздника Наваратри
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с жителями острова Сен-Мартен. 30 сентября 2018
Танцовщицы перед началом футбольного матча между Ботафого и Сан-Паулу
Презентация новой модели Audi Sport
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО Газпром Алексей Миллер в Эрмитаже
Спускаемый аппарат корабля Союз МС-08. 4 октября 2018
Модели во время показа коллекции весна-лето 2019 дизайнера Карла Лагерфельда на Неделе моды в Париже
Участница протеста против Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро
Сбор урожая хлопка в Ставропольском крае
Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга, с поросятами на послеоперационной площадке Пензенского ГАУ
Участницы группы поддержки выступают во время финального матча Кубка имени А. Я. Гомельского по баскетболу
Палестинские демонстранты во время акции протеста у израильского поселения Бейт-Эль
Уличный перформанс The Fisherwives в ирландском городе Голуэй
Модель перед показом новой коллекции весна-лето 2019 года модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
Зрители наблюдают за человеком, подвешенным за кожу художником в технике боди-арт Вэй Йилаиен в одном из баров Шанхая
Кормление бегемота в зоопарке Дусит в Бангкоке
Участница конкурса красоты Мисс Колумбия Miriam Carranza
Победительница конкурса красоты Мисс Колумбия Valeria Morales
Участники ежегодного конкурса собак-серфингистов Surf City Surf Dog в Калифорнии
Участница выставки ИгроМир 2018 и фестиваля Comic Con Russia 2018
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКонкурс "Винодавильня" на фестивале молодого вина WineFest в Балаклаве.Участница конкурса Винодавильня на фестивале молодого вина WineFest в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Конкурс "Винодавильня" на фестивале молодого вина WineFest в Балаклаве.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГрузовые машины на Крымском мосту, где сняли ограничения на движение фур.Грузовые машины на Крымском мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Грузовые машины на Крымском мосту, где сняли ограничения на движение фур.
© AFP 2018 / Manan VatsyayanaТуристка наблюдает за прыжком бейсджамперов с небоскреба в Куала-Лумпуре.Туристка наблюдает за прыжком бейсджамперов с небоскреба в Куала-Лумпуре, Индонезия
© AFP 2018 / Manan Vatsyayana
Туристка наблюдает за прыжком бейсджамперов с небоскреба в Куала-Лумпуре.
© AFP 2018 / Jewel SamadПоследствия землетрясения в Индонезии.Последствия землетрясения в Индонезии
© AFP 2018 / Jewel Samad
Последствия землетрясения в Индонезии.
© REUTERS / Gonzalo FuentesНеделя моды в Париже.Модель на показе Esteban Cortazar в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Неделя моды в Париже.
© AFP 2018 / Prakash SinghСтолкновение митингующих с полицией в Нью-Дели.Столкновение митингующих с полицией в Нью-Дели, Индия
© AFP 2018 / Prakash Singh
Столкновение митингующих с полицией в Нью-Дели.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп.
© AP Photo / Daniel ColeСтолкновение демонстрантов с полицией в Барселоне.Столкновение демонстрантов с полицией в Барселоне, Испания
© AP Photo / Daniel Cole
Столкновение демонстрантов с полицией в Барселоне.
© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкРыбоводческий комплекс "Тамбовский осетр".Осетр в садковой линии в рыбоводческом комплексе Тамбовский осетр
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Рыбоводческий комплекс "Тамбовский осетр".
© AFP 2018 / Peter ParksФестиваль Deni Ute Muster в Дениликине.Фестиваль Deni Ute Muster в Дениликине
© AFP 2018 / Peter Parks
Фестиваль Deni Ute Muster в Дениликине.
© REUTERS / Amit DaveРепетиция танца гарба в преддверии индуистского праздника Наваратри.Репетиция народного танца гарба в преддверии индуистского праздника Наваратри
© REUTERS / Amit Dave
Репетиция танца гарба в преддверии индуистского праздника Наваратри.
© AFP 2018 / Eliot BlondetПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с жителями острова Сен-Мартен.Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с жителями острова Сен-Мартен. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Eliot Blondet
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с жителями острова Сен-Мартен.
© REUTERS / Sergio Moraes Танцовщицы перед началом футбольного матча между Ботафого и Сан-Паулу.Танцовщицы перед началом футбольного матча между Ботафого и Сан-Паулу
© REUTERS / Sergio Moraes
Танцовщицы перед началом футбольного матча между Ботафого и Сан-Паулу.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезентация новой модели Audi Sport на международном автосалоне в Париже.Презентация новой модели Audi Sport
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Презентация новой модели Audi Sport на международном автосалоне в Париже.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер в Эрмитаже.Президент РФ Владимир Путин и председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО Газпром Алексей Миллер в Эрмитаже
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер в Эрмитаже.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВозвращение космонавтов с МКС на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз".Спускаемый аппарат корабля Союз МС-08. 4 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Возвращение космонавтов с МКС на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз".
© REUTERS / Stephane MaheМодели на показе коллекции Карла Лагерфельда во время Недели моды в Париже.Модели во время показа коллекции весна-лето 2019 дизайнера Карла Лагерфельда на Неделе моды в Париже
© REUTERS / Stephane Mahe
Модели на показе коллекции Карла Лагерфельда во время Недели моды в Париже.
© AP Photo / Silvia IzquierdoАкция протеста против кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.Участница протеста против Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Акция протеста против кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка.Сбор урожая хлопка в Ставропольском крае
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
В Ставропольском крае впервые за 50 лет собирают урожай хлопка.
© РИА Новости / Артём КоренюкПерейти в фотобанкСвинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга и родила здоровых поросят.Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга, с поросятами на послеоперационной площадке Пензенского ГАУ
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга и родила здоровых поросят.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастницы группы поддержки на финальном матча Кубка имени А. Я. Гомельского по баскетболу между ЦСКА и турецким "Анадолу Эфес".Участницы группы поддержки выступают во время финального матча Кубка имени А. Я. Гомельского по баскетболу
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Участницы группы поддержки на финальном матча Кубка имени А. Я. Гомельского по баскетболу между ЦСКА и турецким "Анадолу Эфес".
© REUTERS / Mohamad TorokmanПалестинские демонстранты во время акции протеста близ израильского поселения Бейт-Эль.Палестинские демонстранты во время акции протеста у израильского поселения Бейт-Эль
© REUTERS / Mohamad Torokman
Палестинские демонстранты во время акции протеста близ израильского поселения Бейт-Эль.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneУличный перформанс в Ирландии.Уличный перформанс The Fisherwives в ирландском городе Голуэй
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Уличный перформанс в Ирландии.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМодель перед показом новой коллекции Валентина Юдашкина на Парижской неделе моды.Модель перед показом новой коллекции весна-лето 2019 года модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Модель перед показом новой коллекции Валентина Юдашкина на Парижской неделе моды.
© REUTERS / Aly SongЗрители наблюдают за человеком, подвешенным за кожу художником в технике боди-арт Вэй Йилаиен в одном из баров Шанхая.Зрители наблюдают за человеком, подвешенным за кожу художником в технике боди-арт Вэй Йилаиен в одном из баров Шанхая
© REUTERS / Aly Song
Зрители наблюдают за человеком, подвешенным за кожу художником в технике боди-арт Вэй Йилаиен в одном из баров Шанхая.
© AFP 2018 / Lillian SuwanrumphaКормление бегемота в зоопарке Дусит в Бангкоке.Кормление бегемота в зоопарке Дусит в Бангкоке
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Кормление бегемота в зоопарке Дусит в Бангкоке.
© AFP 2018 / Joaquin SarmientoКонкурс красоты "Мисс Колумбия".Участница конкурса красоты Мисс Колумбия Miriam Carranza
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
Конкурс красоты "Мисс Колумбия".
© AFP 2018 / Joaquin SarmientoПобедительница конкурса красоты "Мисс Колумбия" Валерия Моралес.Победительница конкурса красоты Мисс Колумбия Valeria Morales
© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
Победительница конкурса красоты "Мисс Колумбия" Валерия Моралес.
© AFP 2018 / Frederic J. BrownЕжегодный конкурс собак-серфингистов в Калифорнии.Участники ежегодного конкурса собак-серфингистов Surf City Surf Dog в Калифорнии
© AFP 2018 / Frederic J. Brown
Ежегодный конкурс собак-серфингистов в Калифорнии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастница выставки "ИгроМир" и фестиваля Comic Con Russia в Москве.Участница выставки ИгроМир 2018 и фестиваля Comic Con Russia 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участница выставки "ИгроМир" и фестиваля Comic Con Russia в Москве.
Участница конкурса красоты Мисс Колумбия Miriam CarranzaЛучшие фото недели: Макрон с островитянами, свинка Роза и серфинг для собак11:4005.10.2018
Участница выставки ИгроМир 2018 и фестиваля Comic Con Russia 2018Принцессы и воины "ИгроМира"18:1004.10.2018
Презентация новой модели Audi SportГлавные новинки Парижского автосалона14:2004.10.2018
Парк спецтехники ГБУ Автомобильные дорогиСпецпарад, стройся! Как снегоуборочную технику готовят к московской зиме12:3003.10.2018
Свинка Роза из Пензы, которая забеременела после операции по лечению бесплодия с помощью уникального российского робота-хирурга, с поросятами на послеоперационной площадке Пензенского ГАУСвинка Роза, перенесшая уникальную операцию, и шесть ее поросят11:1003.10.2018
Артист кино и эстрады Роман КарцевНезаурядный артист и юморист Роман Карцев14:2002.10.2018
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции весна-лето 2019 года модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в ПарижеПоказ коллекции Валентина Юдашкина в Париже12:5502.10.2018
Французский шансонье, писатель и актер Шарль АзнавурВечная любовь Шарля Азнавура16:3501.10.2018
Cпасатели достают девушку из воды после землетрясений и цунами в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018 годаПоследствия разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии14:5001.10.2018
Грузовые машины на Керченском мостуБез простоев и нервов: движение грузовиков по Крымскому мосту13:2501.10.2018
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена