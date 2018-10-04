В Москве в эти дни одновременно проходят масштабная выставка "ИгроМир" и ежегодный фестиваль Comic Con Russia. Гости и участники главных игровых событий — в фотоленте Ria.ru.
Принцессы и воины "ИгроМира"
18:1004.10.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФестиваль комиксов, компьютерных игр, популярных фильмов и сериалов стартовал в "Крокус Экспо".
Фестиваль комиксов, компьютерных игр, популярных фильмов и сериалов стартовал в "Крокус Экспо".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗдесь можно совершить увлекательную экскурсию по виртуальным мирам, оценить игровые новинки и пообщаться с разработчиками.
Здесь можно совершить увлекательную экскурсию по виртуальным мирам, оценить игровые новинки и пообщаться с разработчиками.
© Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетителей традиционно встречают косплееры в самых невероятных образах.
© Евгений Одиноков
Посетителей традиционно встречают косплееры в самых невероятных образах.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСпециальными гостями Comic Con Russia в этом году стали актеры Дэнни Трехо и Майкл Рукер.
Специальными гостями Comic Con Russia в этом году стали актеры Дэнни Трехо и Майкл Рукер.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТрехо играл в таких фильмах, как "От заката до рассвета", "Мачете", "Во все тяжкие", Рукер — в "Стражх Галактики" и "Ходячих мертвецах".
Трехо играл в таких фильмах, как "От заката до рассвета", "Мачете", "Во все тяжкие", Рукер — в "Стражх Галактики" и "Ходячих мертвецах".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМастер мистических триллеров М. Найт Шьямалан намерен лично представить российской публике свой новый комикс-триллер "Стекло".
Мастер мистических триллеров М. Найт Шьямалан намерен лично представить российской публике свой новый комикс-триллер "Стекло".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКроме того, на фестивале презентуют новый сериал "Живой среди чужих".
Кроме того, на фестивале презентуют новый сериал "Живой среди чужих".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГлавный герой "Живого среди чужих" остается единственным живым человеком в мире, где произошел зомби-апокалипсис.
Главный герой "Живого среди чужих" остается единственным живым человеком в мире, где произошел зомби-апокалипсис.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосетителям выставки предстоит немало интересных событий.
Посетителям выставки предстоит немало интересных событий.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПоклонники смогут встретиться с писателем-фантастом Дмитрием Глуховским и бразильским художником Матеусом Сантолоко, который участвовал в создании новых "Черепашек-ниндзя".
Поклонники смогут встретиться с писателем-фантастом Дмитрием Глуховским и бразильским художником Матеусом Сантолоко, который участвовал в создании новых "Черепашек-ниндзя".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗапланированы конкурс на лучший косплей, битва блогеров, многочисленные шоу, викторины и розыгрыши призов.
Запланированы конкурс на лучший косплей, битва блогеров, многочисленные шоу, викторины и розыгрыши призов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФестиваль — это возможность увидеть все лучшее, что предлагает игровая индустрия.
Фестиваль — это возможность увидеть все лучшее, что предлагает игровая индустрия.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОрганизаторы рассчитывают, что выставку посетят более 150 тысяч человек.
Организаторы рассчитывают, что выставку посетят более 150 тысяч человек.
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