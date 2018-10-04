В столице Франции проходит один из крупнейших и наиболее уважаемых автосалонов в мире. Самые интересные премьеры выставки — в фотоленте Ria.ru.
Главные новинки Парижского автосалона
14:2004.10.2018
(обновлено: 14:29 04.10.2018)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкКомпания LEGO удивила посетителей автосалона, представив на открытии уникальную полноразмерную копию автомобиля Bugatti Chiron. На ее создание ушло более миллиона деталей конструктора.
Компания LEGO удивила посетителей автосалона, представив на открытии уникальную полноразмерную копию автомобиля Bugatti Chiron. На ее создание ушло более миллиона деталей конструктора.
© AFP 2018 / Eric PiermontМногие из привезенных на Парижский автосалон новинок вскоре появятся в продаже, в том числе и на российском рынке.
Многие из привезенных на Парижский автосалон новинок вскоре появятся в продаже, в том числе и на российском рынке.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВедущий китайский автопроизводитель GAC Motors сделал ставку на эффектный электромобиль Enverge. Затонированые в цвет кузова боковые стекла создают иллюзию отсутствия окон в машине.
Ведущий китайский автопроизводитель GAC Motors сделал ставку на эффектный электромобиль Enverge. Затонированые в цвет кузова боковые стекла создают иллюзию отсутствия окон в машине.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДизайнеры Mercedes выбрали для электрического концепт-кара Vision EQ Silver Arrow стиль ретро. Модель напоминает об экспериментальном Mercedes-Benz W125 Rekordwagen 1937 года, который мог разгоняться до 432 километров в час.
Дизайнеры Mercedes выбрали для электрического концепт-кара Vision EQ Silver Arrow стиль ретро. Модель напоминает об экспериментальном Mercedes-Benz W125 Rekordwagen 1937 года, который мог разгоняться до 432 километров в час.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПодразделение Audi Sport презентовало модернизированный гоночный автомобиль R8 LMS. Дизайнеры отмечают, что при обновлении машины учли пожелания клиентов.
Подразделение Audi Sport презентовало модернизированный гоночный автомобиль R8 LMS. Дизайнеры отмечают, что при обновлении машины учли пожелания клиентов.
© REUTERS / Benoit TessierПоказанный на автосалоне концепт Hyundai Le Fil Rouge предвосхищает появление следующих поколений автомобилей бренда, которые будут отличать самобытный дизайн и высокотехнологичные материалы.
Показанный на автосалоне концепт Hyundai Le Fil Rouge предвосхищает появление следующих поколений автомобилей бренда, которые будут отличать самобытный дизайн и высокотехнологичные материалы.
© REUTERS / Benoit TessierКомпания Suzuki показала новую генерацию компактного внедорожника Jimny. У модели увеличился дорожный просвет, изменился салон, появились новые электронные системы.
Компания Suzuki показала новую генерацию компактного внедорожника Jimny. У модели увеличился дорожный просвет, изменился салон, появились новые электронные системы.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкКонцерн BMW представил четырехдверную версию седана 3 Series. Главной интригой стали не характеристики модели, а видоизмененный изгиб Хофмайстера — элемент задней части кузова, впервые использованный в 1961 году и названный в честь тогдашнего главного дизайнера марки.
Концерн BMW представил четырехдверную версию седана 3 Series. Главной интригой стали не характеристики модели, а видоизмененный изгиб Хофмайстера — элемент задней части кузова, впервые использованный в 1961 году и названный в честь тогдашнего главного дизайнера марки.
© AP Photo / Thibault CamusАвтомобиль Porsche 718 Boxster GTS на Парижском автосалоне.
© AP Photo / Thibault Camus
Автомобиль Porsche 718 Boxster GTS на Парижском автосалоне.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСвою концептуальную модель представил и французский производитель Peugeot. Электрокар e-Legend создан по мотивам купе Peugeot 504 1969 года.
Свою концептуальную модель представил и французский производитель Peugeot. Электрокар e-Legend создан по мотивам купе Peugeot 504 1969 года.
© REUTERS / Regis DuvignauВьетнамская компания VinFast привезла в Париж премиальный седан Lux A2.0, который планирует продавать по всему миру.
Вьетнамская компания VinFast привезла в Париж премиальный седан Lux A2.0, который планирует продавать по всему миру.
© REUTERS / Benoit TessierНемецкий Smart построил к автосалону модель Forease без крыши и боковых стекол. Так бренд отметил двадцатилетие.
Немецкий Smart построил к автосалону модель Forease без крыши и боковых стекол. Так бренд отметил двадцатилетие.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкКонцептуальный беспилотный автомобиль EZ-Ultimo компании Renault — настоящее чудо дизайнерской мысли.
Концептуальный беспилотный автомобиль EZ-Ultimo компании Renault — настоящее чудо дизайнерской мысли.
© REUTERS / Benoit TessierЮжнокорейская компания Kia привезла в Париж новый вариант модели Ceed — Proceed. Новинку производитель причислил к модному сегодня стилю shooting brake с заниженной задней частью крыши.
Южнокорейская компания Kia привезла в Париж новый вариант модели Ceed — Proceed. Новинку производитель причислил к модному сегодня стилю shooting brake с заниженной задней частью крыши.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезентация автомобиля Mercedes-Benz AMG на мотор-шоу в Париже.
Презентация автомобиля Mercedes-Benz AMG на мотор-шоу в Париже.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкTESLA представила на автосалоне свой первый кроссовер Model X.
TESLA представила на автосалоне свой первый кроссовер Model X.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЗа спортивную линейку отвечает Ferrari. Модели Monza SP1 и SP2 в стиле спорткаров середины прошлого века с открывающимися вверх дверьми, скорее, подпитывают ностальгию по прошлому, а не помогают заглянуть в будущее.
За спортивную линейку отвечает Ferrari. Модели Monza SP1 и SP2 в стиле спорткаров середины прошлого века с открывающимися вверх дверьми, скорее, подпитывают ностальгию по прошлому, а не помогают заглянуть в будущее.
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