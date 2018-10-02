Народный артист России Роман Карцев умер в одной из московских больниц в возрасте 79 лет. Самобытный человек и талантливый сатирик — в фотоленте Ria.ru.
Незаурядный артист и юморист Роман Карцев
Сюжет:
14:2002.10.2018
(обновлено: 14:23 02.10.2018)
042912
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоман Карцев начал актерскую карьеру в самодеятельном студенческом театре "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота.
Роман Карцев начал актерскую карьеру в самодеятельном студенческом театре "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота.
© РИА Новости / ЧижевскийПерейти в фотобанкВ 1962 году его приняли в Театр миниатюр Аркадия Райкина.
В 1962 году его приняли в Театр миниатюр Аркадия Райкина.
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКарцев многие годы выступал на эстраде в дуэте с Виктором Ильченко.
Карцев многие годы выступал на эстраде в дуэте с Виктором Ильченко.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНаибольшую популярность артисту принесли роли в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Мастер и Маргарита".
Наибольшую популярность артисту принесли роли в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Мастер и Маргарита".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанк"Роман Карцев — это одно из чудес настолько неповторимых, что там, где было его место, там будет пусто", — считает худрук театра "Эрмитаж" Михаил Левитин.
"Роман Карцев — это одно из чудес настолько неповторимых, что там, где было его место, там будет пусто", — считает худрук театра "Эрмитаж" Михаил Левитин.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанк"Удивительно талантливый человек, уникальный самородок, потрясающий артист, очень "своего" чувства юмора человек, невосполнимый", – не сдерживает эмоций режиссер и продюсер Юрий Стоянов.
"Удивительно талантливый человек, уникальный самородок, потрясающий артист, очень "своего" чувства юмора человек, невосполнимый", – не сдерживает эмоций режиссер и продюсер Юрий Стоянов.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+