Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в собственном доме на юге Франции. Знаменитый шансонье, композитор, поэт и актер – в фотоленте Ria.ru.
Вечная любовь Шарля Азнавура
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16:3501.10.2018
(обновлено: 16:36 01.10.2018)
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© AFP 2018Азнавура и композитора, с которым он работал, заметила Эдит Пиаф и взяла их в турне по Франции и США.
Азнавура и композитора, с которым он работал, заметила Эдит Пиаф и взяла их в турне по Франции и США.
© AFP 2018 / B.N.I.P.P.Шарль Азнавур написал более тысячи песен. Самые известные из них — "Богема", "Мама", "Молодость", "Как говорят", "Аве Мария", "Изабель".
Шарль Азнавур написал более тысячи песен. Самые известные из них — "Богема", "Мама", "Молодость", "Как говорят", "Аве Мария", "Изабель".
© AP Photo / Bilal HusseinЗнаменитую песню "Вечная любовь" Азнавур написал для фильма Владимира Наумова "Тегеран 43".
© AP Photo / Bilal Hussein
Знаменитую песню "Вечная любовь" Азнавур написал для фильма Владимира Наумова "Тегеран 43".
© AFP 2018 / Patrick HertzogАзнавур сыграл более 90 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.
Азнавур сыграл более 90 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.
© AP Photo / Thibault CamusЭто первый французский исполнитель, получивший платиновый диск в Европе.
© AP Photo / Thibault Camus
Это первый французский исполнитель, получивший платиновый диск в Европе.
© РИА Новости / PAN PhotoПерейти в фотобанкАзнавур был командором французского ордена Почетного легиона.
Азнавур был командором французского ордена Почетного легиона.
© AP Photo / Laurent ReboursМузыкант был награжден орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга — за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.
© AP Photo / Laurent Rebours
Музыкант был награжден орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга — за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.
© AP Photo / Damian DovarganesКогда певцу было 93 года, на "Аллее славы" в Голливуде открыли посвященную ему звезду.
© AP Photo / Damian Dovarganes
Когда певцу было 93 года, на "Аллее славы" в Голливуде открыли посвященную ему звезду.
© AP Photo / Francois MoriВ Армении Шарль Азнавур был удостоен звания национального героя.
© AP Photo / Francois Mori
В Армении Шарль Азнавур был удостоен звания национального героя.
© AP Photo / Keystone/Patrick AviolatВ 2010 году вершину на Памире назвали пиком Азнавура.
© AP Photo / Keystone/Patrick Aviolat
В 2010 году вершину на Памире назвали пиком Азнавура.
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