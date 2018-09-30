Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2018 года
09:0030.09.2018
(обновлено: 09:08 30.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Италии во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии.
Спортсменки сборной Италии во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоенные маневры российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".
Военные маневры российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".
Владимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДевушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне.
Девушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве.
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОткрытие пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.
Открытие пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКадеты перед уроком в школе №4 в Донецке. В этой школе в свое время учился погибший в результате теракта глава ДНР Александр Захарченко.
Кадеты перед уроком в школе №4 в Донецке. В этой школе в свое время учился погибший в результате теракта глава ДНР Александр Захарченко.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста перед зданием Верховной рады с требованием реформы украинской избирательной системы и против олигархов во власти.
Акция протеста перед зданием Верховной рады с требованием реформы украинской избирательной системы и против олигархов во власти.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсенний Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
Осенний Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская гимнастка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.
Российская гимнастка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВолнения у здания Верховной рады, начавшиеся на фоне выступления Петра Порошенко в парламенте с ежегодным посланием к депутатам.
Волнения у здания Верховной рады, начавшиеся на фоне выступления Петра Порошенко в парламенте с ежегодным посланием к депутатам.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкДревние южноафриканские танцы в этнографической деревне Леседи в ЮАР.
Древние южноафриканские танцы в этнографической деревне Леседи в ЮАР.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКурсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков принимают присягу.
Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков принимают присягу.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкАкция сторонников независимости Каталонии в Барселоне, приуроченная к Национальному дню Каталонии 11 сентября.
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне, приуроченная к Национальному дню Каталонии 11 сентября.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДевушки в униформе "Аэрофлота" на церемонии передачи авиакомпании 50-го самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Девушки в униформе "Аэрофлота" на церемонии передачи авиакомпании 50-го самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин посещают выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин посещают выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСалют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Салют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Мадисин Риан на Венецианском международном кинофестивале.
Модель Мадисин Риан на Венецианском международном кинофестивале.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченики в Новосибирской области идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний.
Ученики в Новосибирской области идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастник военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном военно-историческом фестивале "День Бородина – 2018".
Участник военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном военно-историческом фестивале "День Бородина – 2018".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезиденты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на межрегиональном форуме в Баку.
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на межрегиональном форуме в Баку.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДетеныш евразийской рыси в Московском зоопарке.
Детеныш евразийской рыси в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкФинальный матч этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Франции.
Финальный матч этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Франции.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" на Ставрополье.
Фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" на Ставрополье.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоп-модель Мадалина Генеа на кинофестивале в Венеции.
Топ-модель Мадалина Генеа на кинофестивале в Венеции.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМодели готовятся к показу на самом длинном в мире 3,5-километровом подиуме в деловом центре "Москва-Сити".
Модели готовятся к показу на самом длинном в мире 3,5-километровом подиуме в деловом центре "Москва-Сити".
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