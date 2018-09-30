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Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2018 года

(обновлено: 09:08 30.09.2018)
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Спортсменки сборной Италии во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии
Вертолет с военнослужащими на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских, монгольских и китайских вооруженных сил Восток-2018
Девушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Кадеты перед уроком в школе №4 - кадетский корпус - в Донецке
Участник акции протеста перед зданием Верховной рады Украины в Киеве с требованием проведения реформы избирательной системы и против олигархов во власти
Участницы осеннего Московского Велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Участники акции протеста во время митинга у здания Верховной рады Украины в Киев
III Международные игры кочевников в Киргизии
Танцы древних южно-африканских народов для гостей этнографической деревни Леседи возле города Претория (ЮАР)
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова на церемонии принятия присяги
Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне
Девушки в униформе компании Аэрофлот на церемонии передачи авиакомпании Аэрофлот 50-го самолета Сухой Суперджет 100 в аэропорту Шереметьево
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения выставки в рамках ВЭФ Улица Дальнего Востока на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский
Салют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Ученики идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в Новосибирской области
Участник военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном военно-историческом фестивале День Бородина – 2018 в Московской области
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Поле у дороги в Республике Хакасия
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на Девятом российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. 27 сентября 2018
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя
Детеныш евразийской рыси в Московском зоопарке
Арина Быстрова в финальном матче этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Франции
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Девушки у павильона Камчатка на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Топ-модель Мадалина Генеа на премьере фильма Братья Систерс в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
Участники Blue Man Group в Москве
Модели во время подготовки к участию в показе на самом длинном в мире подиуме, возведенном на территории московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Италии во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии.Спортсменки сборной Италии во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной Италии во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоенные маневры российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".Вертолет с военнослужащими на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военные маневры российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских, монгольских и китайских вооруженных сил Восток-2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкДевушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне.Девушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка у автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве.Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОткрытие пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Открытие пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКадеты перед уроком в школе №4 в Донецке. В этой школе в свое время учился погибший в результате теракта глава ДНР Александр Захарченко.Кадеты перед уроком в школе №4 - кадетский корпус - в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Кадеты перед уроком в школе №4 в Донецке. В этой школе в свое время учился погибший в результате теракта глава ДНР Александр Захарченко.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста перед зданием Верховной рады с требованием реформы украинской избирательной системы и против олигархов во власти.Участник акции протеста перед зданием Верховной рады Украины в Киеве с требованием проведения реформы избирательной системы и против олигархов во власти
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Акция протеста перед зданием Верховной рады с требованием реформы украинской избирательной системы и против олигархов во власти.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсенний Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.Участницы осеннего Московского Велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Осенний Московский велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве.Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в парке "Зарядье" в Москве.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийская гимнастка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российская гимнастка Дина Аверина выполняет упражнения с мячом в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВолнения у здания Верховной рады, начавшиеся на фоне выступления Петра Порошенко в парламенте с ежегодным посланием к депутатам.Участники акции протеста во время митинга у здания Верховной рады Украины в Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Волнения у здания Верховной рады, начавшиеся на фоне выступления Петра Порошенко в парламенте с ежегодным посланием к депутатам.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкТретьи Международные игры кочевников в Киргизии.III Международные игры кочевников в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Третьи Международные игры кочевников в Киргизии.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкДревние южноафриканские танцы в этнографической деревне Леседи в ЮАР.Танцы древних южно-африканских народов для гостей этнографической деревни Леседи возле города Претория (ЮАР)
© РИА Новости / Александр Мельников
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Древние южноафриканские танцы в этнографической деревне Леседи в ЮАР.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы.Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
© РИА Новости / Стрингер
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Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКурсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков принимают присягу.Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова на церемонии принятия присяги
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков принимают присягу.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкАкция сторонников независимости Каталонии в Барселоне, приуроченная к Национальному дню Каталонии 11 сентября.Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне, приуроченная к Национальному дню Каталонии 11 сентября.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДевушки в униформе "Аэрофлота" на церемонии передачи авиакомпании 50-го самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.Девушки в униформе компании Аэрофлот на церемонии передачи авиакомпании Аэрофлот 50-го самолета Сухой Суперджет 100 в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Девушки в униформе "Аэрофлота" на церемонии передачи авиакомпании 50-го самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин посещают выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения выставки в рамках ВЭФ Улица Дальнего Востока на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин посещают выставку "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСалют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.Салют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Салют на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Мадисин Риан на Венецианском международном кинофестивале.Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Мадисин Риан на Венецианском международном кинофестивале.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУченики в Новосибирской области идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний.Ученики идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ученики в Новосибирской области идут в школу на торжественную линейку, посвященную Дню знаний.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастник военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном военно-историческом фестивале "День Бородина – 2018".Участник военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном военно-историческом фестивале День Бородина – 2018 в Московской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участник военно-исторической реконструкции Бородинского сражения на международном военно-историческом фестивале "День Бородина – 2018".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве.Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОсень в Хакасии.Поле у дороги в Республике Хакасия
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Осень в Хакасии.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезиденты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на межрегиональном форуме в Баку.Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на Девятом российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку. 27 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на межрегиональном форуме в Баку.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии встречи мощей святителя Спиридона Тримифунтского, доставленных в Россию с греческого острова Корфу.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДетеныш евразийской рыси в Московском зоопарке.Детеныш евразийской рыси в Московском зоопарке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Детеныш евразийской рыси в Московском зоопарке.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкФинальный матч этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Франции.Арина Быстрова в финальном матче этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Франции
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Финальный матч этапа Кубка Европы по регби-7 среди женских команд между сборными командами России и Франции.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" на Ставрополье.Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" на Ставрополье.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВосточный экономический форум 2018.Девушки у павильона Камчатка на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Восточный экономический форум 2018.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоп-модель Мадалина Генеа на кинофестивале в Венеции.Топ-модель Мадалина Генеа на премьере фильма Братья Систерс в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Топ-модель Мадалина Генеа на кинофестивале в Венеции.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники Blue Man Group в Москве.Участники Blue Man Group в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участники Blue Man Group в Москве.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМодели готовятся к показу на самом длинном в мире 3,5-километровом подиуме в деловом центре "Москва-Сити".Модели во время подготовки к участию в показе на самом длинном в мире подиуме, возведенном на территории московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Модели готовятся к показу на самом длинном в мире 3,5-километровом подиуме в деловом центре "Москва-Сити".
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