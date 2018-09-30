Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия сентября.
Космические новости в фотографиях, сентябрь 2018 года
10:0030.09.2018
(обновлено: 10:24 30.09.2018)
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© REUTERS / ESA/NASA-A.GerstТак выглядит обрушившийся на Японию тайфун "Трами" с высоты Международной космической станции.
Так выглядит обрушившийся на Японию тайфун "Трами" с высоты Международной космической станции.
© JAXAДва робота с японского космического зонда "Хаябуса-2" высадились на астероид Рюгу и сделали первые в истории фотографии с его поверхности.
© JAXA
Два робота с японского космического зонда "Хаябуса-2" высадились на астероид Рюгу и сделали первые в истории фотографии с его поверхности.
© NASA / MIT/TESSОрбитальная обсерватория TESS передала на Землю первые "научные" снимки, полученные при своеобразной переписи планет Млечного Пути.
Орбитальная обсерватория TESS передала на Землю первые "научные" снимки, полученные при своеобразной переписи планет Млечного Пути.
© ESA / NASA / JPL-Caltech / Hi-GALИнфракрасные камеры на борту космической обсерватории "Гершель" сняли в центре Млечного Пути образование из газа и пыли, по форме напоминающее символ бесконечности.
Инфракрасные камеры на борту космической обсерватории "Гершель" сняли в центре Млечного Пути образование из газа и пыли, по форме напоминающее символ бесконечности.
© Роскосмос/Олег АртемьевКосмонавт Олег Артемьев сфотографировал с борта МКС самый высокий из Курильских вулканов, Алаид. Характерная его особенность в том, что более 30 конусов этого вулкана расположены не только у его основания, но и на склонах.
Космонавт Олег Артемьев сфотографировал с борта МКС самый высокий из Курильских вулканов, Алаид. Характерная его особенность в том, что более 30 конусов этого вулкана расположены не только у его основания, но и на склонах.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. GillКосмический зонд Juno передал с Юпитера снимок так называемой коричневой "баржи" на Юпитере. Эта циклоническая область расположена в южном экваториальном поясе планеты.
Космический зонд Juno передал с Юпитера снимок так называемой коричневой "баржи" на Юпитере. Эта циклоническая область расположена в южном экваториальном поясе планеты.
© Фото : NASAАгентство NASA нашло на одном из снимков из космоса марсоход Opportunity. В последний раз он связывался с Землей 10 июня, а затем ушел в спящий режим. На работу аппарата повлияла бушевавшая на Красной планете пылевая буря.
Агентство NASA нашло на одном из снимков из космоса марсоход Opportunity. В последний раз он связывался с Землей 10 июня, а затем ушел в спящий режим. На работу аппарата повлияла бушевавшая на Красной планете пылевая буря.
© Фото : ESA/Alexander GerstВид с МКС на ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на США и одним из самых разрушительных в истории страны.
Вид с МКС на ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на США и одним из самых разрушительных в истории страны.
© ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Judy SchmidtТелескоп "Хаббл" сделал снимок линзовидной галактики NGC 4036, которая находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
Телескоп "Хаббл" сделал снимок линзовидной галактики NGC 4036, которая находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
© ESA/Roscosmos/CaSSISАппарат TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016" запечатлел склон гребня кратера на равнине Сизифа. На фотографии видны отложения "сухого льда" — твердой углекислоты.
Аппарат TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016" запечатлел склон гребня кратера на равнине Сизифа. На фотографии видны отложения "сухого льда" — твердой углекислоты.
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