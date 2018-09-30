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Космические новости в фотографиях, сентябрь 2018 года

(обновлено: 10:24 30.09.2018)
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Спиральная галактика NGC 3981, сфотографированная телескопом VLT
Тайфун Трами с МКС
Тень зонда Хаябуса-2 на астероиде Рюгу
Фотография, сделанная зондом Rover-1А на астероиде Рюгу (162173)
Первая научная фотография, полученная телескопом TESS
Газ и пыль в центре Млечного Пути
Спиральная галактика NGC 4858
Алаид — самый высокий из Курильских вулканов, сфотографированный с борта МКС
Фотография поверхности Южного экваториального пояса Юпитера
Комета 21P/Джакобини — Циннера
Снимок камеры HiRISE с борта зонда MRO с изображением марсохода Opportunity на склонах Долины устойчивости на Марсе
Вид на ураган Флоренс с МКС
Галактика NGC 4036 в созвездии Большая Медведица
Склон гребня кратера, находящегося на равнине Сизифа (Sisyphi Planum) на Марсе
© ESOТелескоп VLT получил детальное изображение спиральной галактики NGC 3981, находящейся на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли.Спиральная галактика NGC 3981, сфотографированная телескопом VLT
© ESO
Телескоп VLT получил детальное изображение спиральной галактики NGC 3981, находящейся на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли.
© REUTERS / ESA/NASA-A.GerstТак выглядит обрушившийся на Японию тайфун "Трами" с высоты Международной космической станции.Тайфун Трами с МКС
© REUTERS / ESA/NASA-A.Gerst
Так выглядит обрушившийся на Японию тайфун "Трами" с высоты Международной космической станции.
© JAXAДва робота с японского космического зонда "Хаябуса-2" высадились на астероид Рюгу и сделали первые в истории фотографии с его поверхности.Тень зонда Хаябуса-2 на астероиде Рюгу
© JAXA
Два робота с японского космического зонда "Хаябуса-2" высадились на астероид Рюгу и сделали первые в истории фотографии с его поверхности.
© Фото : JAXAФотография с поверхности астероида Рюгу.Фотография, сделанная зондом Rover-1А на астероиде Рюгу (162173)
© Фото : JAXA
Фотография с поверхности астероида Рюгу.
© NASA / MIT/TESSОрбитальная обсерватория TESS передала на Землю первые "научные" снимки, полученные при своеобразной переписи планет Млечного Пути.Первая научная фотография, полученная телескопом TESS
© NASA / MIT/TESS
Орбитальная обсерватория TESS передала на Землю первые "научные" снимки, полученные при своеобразной переписи планет Млечного Пути.
© ESA / NASA / JPL-Caltech / Hi-GALИнфракрасные камеры на борту космической обсерватории "Гершель" сняли в центре Млечного Пути образование из газа и пыли, по форме напоминающее символ бесконечности.Газ и пыль в центре Млечного Пути
© ESA / NASA / JPL-Caltech / Hi-GAL
Инфракрасные камеры на борту космической обсерватории "Гершель" сняли в центре Млечного Пути образование из газа и пыли, по форме напоминающее символ бесконечности.
© ESA/Hubble & NASAКосмический телефон "Хаббл" сделал впечатляющее фото созвездия Волосы Вероники.Спиральная галактика NGC 4858
© ESA/Hubble & NASA
Космический телефон "Хаббл" сделал впечатляющее фото созвездия Волосы Вероники.
© Роскосмос/Олег АртемьевКосмонавт Олег Артемьев сфотографировал с борта МКС самый высокий из Курильских вулканов, Алаид. Характерная его особенность в том, что более 30 конусов этого вулкана расположены не только у его основания, но и на склонах.Алаид — самый высокий из Курильских вулканов, сфотографированный с борта МКС
© Роскосмос/Олег Артемьев
Космонавт Олег Артемьев сфотографировал с борта МКС самый высокий из Курильских вулканов, Алаид. Характерная его особенность в том, что более 30 конусов этого вулкана расположены не только у его основания, но и на склонах.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. GillКосмический зонд Juno передал с Юпитера снимок так называемой коричневой "баржи" на Юпитере. Эта циклоническая область расположена в южном экваториальном поясе планеты.Фотография поверхности Южного экваториального пояса Юпитера
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
Космический зонд Juno передал с Юпитера снимок так называемой коричневой "баржи" на Юпитере. Эта циклоническая область расположена в южном экваториальном поясе планеты.
© ESAКомета 21P/Джакобини — Циннера максимально близко подошла к Земле 10 сентября.Комета 21P/Джакобини — Циннера
© ESA
Комета 21P/Джакобини — Циннера максимально близко подошла к Земле 10 сентября.
© Фото : NASAАгентство NASA нашло на одном из снимков из космоса марсоход Opportunity. В последний раз он связывался с Землей 10 июня, а затем ушел в спящий режим. На работу аппарата повлияла бушевавшая на Красной планете пылевая буря.Снимок камеры HiRISE с борта зонда MRO с изображением марсохода Opportunity на склонах Долины устойчивости на Марсе
© Фото : NASA
Агентство NASA нашло на одном из снимков из космоса марсоход Opportunity. В последний раз он связывался с Землей 10 июня, а затем ушел в спящий режим. На работу аппарата повлияла бушевавшая на Красной планете пылевая буря.
© Фото : ESA/Alexander GerstВид с МКС на ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на США и одним из самых разрушительных в истории страны.Вид на ураган Флоренс с МКС
© Фото : ESA/Alexander Gerst
Вид с МКС на ураган "Флоренс", который в сентябре обрушился на США и одним из самых разрушительных в истории страны.
© ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Judy SchmidtТелескоп "Хаббл" сделал снимок линзовидной галактики NGC 4036, которая находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.Галактика NGC 4036 в созвездии Большая Медведица
© ESA/Hubble & NASA; Acknowledgment: Judy Schmidt
Телескоп "Хаббл" сделал снимок линзовидной галактики NGC 4036, которая находится на расстоянии около 70 миллионов световых лет от Земли в созвездии Большой Медведицы.
© ESA/Roscosmos/CaSSISАппарат TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016" запечатлел склон гребня кратера на равнине Сизифа. На фотографии видны отложения "сухого льда" — твердой углекислоты.Склон гребня кратера, находящегося на равнине Сизифа (Sisyphi Planum) на Марсе
© ESA/Roscosmos/CaSSIS
Аппарат TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016" запечатлел склон гребня кратера на равнине Сизифа. На фотографии видны отложения "сухого льда" — твердой углекислоты.
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Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия сентября.

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