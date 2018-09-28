В России открыли продажи смартфонов iPhone XS и XS Max. Первые обладатели новинок Apple – в фотоленте Ria.ru.
Старт продаж новых iPhone в России
12:4528.09.2018
(обновлено: 12:52 28.09.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМагазин re:Store на Тверской улице в Москве открыл двери для покупателей ровно в девять часов утра.
Магазин re:Store на Тверской улице в Москве открыл двери для покупателей ровно в девять часов утра.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ день старта продаж ритейлер раздал 250 талонов для покупателей, в торговый зал пускали строго по номерам.
В день старта продаж ритейлер раздал 250 талонов для покупателей, в торговый зал пускали строго по номерам.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧеловек с девятым талоном первым зашел в магазин, но ничего не купил.
Человек с девятым талоном первым зашел в магазин, но ничего не купил.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСледующий покупатель приобрел iPhone ХS Max 512 Гб. Он рассказал, что простоял в очереди всего два с половиной часа.
Следующий покупатель приобрел iPhone ХS Max 512 Гб. Он рассказал, что простоял в очереди всего два с половиной часа.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Пришел в 6.30, получил талон. И место в очереди себе не покупал. Очень рад покупке", — сказал он.
"Пришел в 6.30, получил талон. И место в очереди себе не покупал. Очень рад покупке", — сказал он.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОчередь за iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr начала выстраиваться задолго до старта продаж.
Очередь за iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr начала выстраиваться задолго до старта продаж.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервые три человека пришли к магазину на Тверской еще в воскресенье, 23 сентября.
Первые три человека пришли к магазину на Тверской еще в воскресенье, 23 сентября.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредприимчивые граждане пытались продать места в очереди, стоимость услуги достигала нескольких сотен тысяч рублей.
Предприимчивые граждане пытались продать места в очереди, стоимость услуги достигала нескольких сотен тысяч рублей.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКомпания Apple презентовала новинки 12 сентября.
Компания Apple презентовала новинки 12 сентября.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкРитейлеры отмечали повышенный спрос к смартфонам уже на этапе предзаказа.
Ритейлеры отмечали повышенный спрос к смартфонам уже на этапе предзаказа.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЦены на iPhone XS начинаются от 87,99 тысячи рублей, на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи.
Цены на iPhone XS начинаются от 87,99 тысячи рублей, на iPhone XS Max — от 96,99 тысячи.
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