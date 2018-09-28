Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: Октоберфест, "Круг света" и коллекция самолетов
11:2028.09.2018
(обновлено: 11:21 28.09.2018)
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© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкЮжноафриканские танцы в этнографической деревне Леседи.
Южноафриканские танцы в этнографической деревне Леседи.
© AFP 2018 / Ludovic MarinПрезиденты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке.
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПередача пятидесятого самолета Sukhoi SuperJet-100 авиакомпании "Аэрофлот".
Передача пятидесятого самолета Sukhoi SuperJet-100 авиакомпании "Аэрофлот".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДетеныш евразийской рыси в Московском зоопарке.
Детеныш евразийской рыси в Московском зоопарке.
© AP Photo / Alessandra TarantinoСтрит-арт британского уличного художника My Dog Sighs в Риме.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Стрит-арт британского уличного художника My Dog Sighs в Риме.
© REUTERS / Antara Foto / Yulius Satria WijayaШкольники переходят бамбуковый мост через реку Чиливунг в Индонезии.
Школьники переходят бамбуковый мост через реку Чиливунг в Индонезии.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония закрытия международного фестиваля "Круг света" в Москве.
Церемония закрытия международного фестиваля "Круг света" в Москве.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneИрландец Майк Келли собрал самую большую в мире коллекцию моделей самолетов. Часть ее выставили в Международном аэропорту Шаннон.
Ирландец Майк Келли собрал самую большую в мире коллекцию моделей самолетов. Часть ее выставили в Международном аэропорту Шаннон.
© AFP 2018 / Inti OconГраффити в вид сердец на полицейских щитах во время акций протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги в Манагуа.
Граффити в вид сердец на полицейских щитах во время акций протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги в Манагуа.
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