РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: Октоберфест, "Круг света" и коллекция самолетов

(обновлено: 11:21 28.09.2018)
013241
Посетители катаются на аттракционе на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Танцы древних южноафриканских народов для гостей этнографической деревни Леседи возле города Претория (ЮАР)
Актриса Джулианна Хаф на премьере фильма в Лос-Анджелесе
Люди на улице Баку
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
Мальчик играет Elasti Plasti во время старта продаж рождественских игрушек Hamleys в Лондоне
Тайфун Трами с МКС
Палестинские курсанты в полицейском колледже
Девушки в униформе компании Аэрофлот на церемонии передачи авиакомпании Аэрофлот 50-го самолета Сухой Суперджет 100 в аэропорту Шереметьево
Детеныш евразийской рыси в Московском зоопарке
Участники акции протеста против Ирана в костюмах Хасана Роухани и Али Хаменеи в Нью-Йорке
Мигранты, спасенные испанской береговой охраной, в порту Малаги
Женщина проходит мимо стрит-арта британского уличного художника My Dog Sighs в Риме
Показ коллекции Philipp Plein в рамках Недели моды в Милане
Участник Ночи ужасов в парке Юниверсал в Сингапуре
Олень ранним утром в Ричмонд-парке в Лондоне
Осенний лес в Пермском крае
Мальчик играет в футбол возле Королевского фестивального зала в Лондоне
Школьники переходят бамбуковый мост через реку Чиливунг в Индонезии
Празднование фестиваля Индра Джатра в Катманду, Непал
Церемония закрытия международного фестиваля Круг света на Гребном канале в Москве
Мужчина смотрит на самую большую в мире коллекцию самолетов ирландца Майкла Келли, выставленную в Международном аэропорту Шаннон
Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии
Палестинский протестующий с ампутированной ногой в секторе Газа
Женщины идут по берегу реки Ганг в Аллахабаде, Индия
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Граффити в вид сердец на полицейских щитах во время акций протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега в Манагуа
Показ коллекции белья бренда Etam на Неделе моды в Париже
Серфер из Норвегии катается на фоне радуги у берегов коммуны Флакстад
Жилой блок в Сингапуре
© REUTERS / Michael DalderОткрытие пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.Посетители катаются на аттракционе на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Michael Dalder
Открытие пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкЮжноафриканские танцы в этнографической деревне Леседи.Танцы древних южноафриканских народов для гостей этнографической деревни Леседи возле города Претория (ЮАР)
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Южноафриканские танцы в этнографической деревне Леседи.
© AFP 2018 / Valerie MaconАктриса Джулианна Хаф на премьере фильма "Звезда родилась".Актриса Джулианна Хаф на премьере фильма в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Valerie Macon
Актриса Джулианна Хаф на премьере фильма "Звезда родилась".
© AFP 2018 / Mladen AntonovНа улице в Баку.Люди на улице Баку
© AFP 2018 / Mladen Antonov
На улице в Баку.
© AFP 2018 / Ludovic MarinПрезиденты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке.Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Ludovic Marin
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке.
© REUTERS / Peter NichollsСтарт продаж рождественских игрушек Hamleys в Лондоне.Мальчик играет Elasti Plasti во время старта продаж рождественских игрушек Hamleys в Лондоне
© REUTERS / Peter Nicholls
Старт продаж рождественских игрушек Hamleys в Лондоне.
© REUTERS / ESA/NASA-A.GerstВид на тайфун "Трами" с МКС.Тайфун Трами с МКС
© REUTERS / ESA/NASA-A.Gerst
Вид на тайфун "Трами" с МКС.
© REUTERS / Mohammed SalemПалестинские курсанты в полицейском колледже.Палестинские курсанты в полицейском колледже
© REUTERS / Mohammed Salem
Палестинские курсанты в полицейском колледже.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПередача пятидесятого самолета Sukhoi SuperJet-100 авиакомпании "Аэрофлот".Девушки в униформе компании Аэрофлот на церемонии передачи авиакомпании Аэрофлот 50-го самолета Сухой Суперджет 100 в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Передача пятидесятого самолета Sukhoi SuperJet-100 авиакомпании "Аэрофлот".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДетеныш евразийской рыси в Московском зоопарке.Детеныш евразийской рыси в Московском зоопарке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Детеныш евразийской рыси в Московском зоопарке.
© REUTERS / Carlo AllegriАкция протеста в Нью-Йорке против политики Ирана.Участники акции протеста против Ирана в костюмах Хасана Роухани и Али Хаменеи в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Акция протеста в Нью-Йорке против политики Ирана.
© AFP 2018 / Jorge GuerreroМигранты, спасенные испанской береговой охраной, в порту Малаги.Мигранты, спасенные испанской береговой охраной, в порту Малаги
© AFP 2018 / Jorge Guerrero
Мигранты, спасенные испанской береговой охраной, в порту Малаги.
© AP Photo / Alessandra TarantinoСтрит-арт британского уличного художника My Dog Sighs в Риме.Женщина проходит мимо стрит-арта британского уличного художника My Dog Sighs в Риме
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Стрит-арт британского уличного художника My Dog Sighs в Риме.
© AFP 2018 / Marco BertorelloНеделя моды в Милане.Показ коллекции Philipp Plein в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Marco Bertorello
Неделя моды в Милане.
© AFP 2018 / Roslan RahmanУчастник "Ночи ужасов" в парке Юниверсал в Сингапуре.Участник Ночи ужасов в парке Юниверсал в Сингапуре
© AFP 2018 / Roslan Rahman
Участник "Ночи ужасов" в парке Юниверсал в Сингапуре.
© REUTERS / Toby MelvilleОлень в лондонском Ричмонд-парке.Олень ранним утром в Ричмонд-парке в Лондоне
© REUTERS / Toby Melville
Олень в лондонском Ричмонд-парке.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОсенний лес в Пермском крае.Осенний лес в Пермском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Осенний лес в Пермском крае.
© AFP 2018 / Adrian DennisМальчик играет в футбол возле Королевского фестивального зала в Лондоне.Мальчик играет в футбол возле Королевского фестивального зала в Лондоне
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Мальчик играет в футбол возле Королевского фестивального зала в Лондоне.
© REUTERS / Antara Foto / Yulius Satria WijayaШкольники переходят бамбуковый мост через реку Чиливунг в Индонезии.Школьники переходят бамбуковый мост через реку Чиливунг в Индонезии
© REUTERS / Antara Foto / Yulius Satria Wijaya
Школьники переходят бамбуковый мост через реку Чиливунг в Индонезии.
© REUTERS / Navesh ChitrakarФестиваль Индра Джатра в Непале.Празднование фестиваля Индра Джатра в Катманду, Непал
© REUTERS / Navesh Chitrakar
Фестиваль Индра Джатра в Непале.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЦеремония закрытия международного фестиваля "Круг света" в Москве.Церемония закрытия международного фестиваля Круг света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия международного фестиваля "Круг света" в Москве.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneИрландец Майк Келли собрал самую большую в мире коллекцию моделей самолетов. Часть ее выставили в Международном аэропорту Шаннон.Мужчина смотрит на самую большую в мире коллекцию самолетов ирландца Майкла Келли, выставленную в Международном аэропорту Шаннон
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Ирландец Майк Келли собрал самую большую в мире коллекцию моделей самолетов. Часть ее выставили в Международном аэропорту Шаннон.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonИзвержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии.Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии.
© AFP 2018 / Said Khatib Палестинский протестующий в секторе Газа.Палестинский протестующий с ампутированной ногой в секторе Газа
© AFP 2018 / Said Khatib
Палестинский протестующий в секторе Газа.
© REUTERS / Jitendra PrakashЖенщины на берегу Ганга в Индии.Женщины идут по берегу реки Ганг в Аллахабаде, Индия
© REUTERS / Jitendra Prakash
Женщины на берегу Ганга в Индии.
© REUTERS / Andreas GebertПосетители на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене.Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© REUTERS / Andreas Gebert
Посетители на открытии фестиваля Октоберфест в Мюнхене.
© AFP 2018 / Inti OconГраффити в вид сердец на полицейских щитах во время акций протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги в Манагуа.Граффити в вид сердец на полицейских щитах во время акций протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортега в Манагуа
© AFP 2018 / Inti Ocon
Граффити в вид сердец на полицейских щитах во время акций протеста против правительства президента Никарагуа Даниэля Ортеги в Манагуа.
© AFP 2018 / Alain JocardНеделя моды в Париже.Показ коллекции белья бренда Etam на Неделе моды в Париже
© AFP 2018 / Alain Jocard
Неделя моды в Париже.
© AFP 2018 / Olivier Morin Серфер катается по волнам на фоне радуги в Норвегии.Серфер из Норвегии катается на фоне радуги у берегов коммуны Флакстад
© AFP 2018 / Olivier Morin
Серфер катается по волнам на фоне радуги в Норвегии.
© REUTERS / Thomas WhiteЖилой дом в Сингапуре.Жилой блок в Сингапуре
© REUTERS / Thomas White
Жилой дом в Сингапуре.
Показ коллекции белья бренда Etam на Неделе моды в ПарижеЛучшие фото недели: Октоберфест, "Круг света" и коллекция самолетов11:2028.09.2018
Осенний лес в Пермском краеКороткая, но дивная пора: осень в регионах России15:4027.09.2018
Эйфелева башня в ПарижеМечта туриста. Самые популярные достопримечательности в мире12:2027.09.2018
Церемония закрытия международного фестиваля Круг cвета на Гребном канале в МосквеЗакрытие международного фестиваля "Круг света"10:0226.09.2018
Работа участника конкурса Environmental Photographer of the Year 2018. Фотограф Fardin OyanВ раю затерянных сердец: победители конкурса экологической фотографии17:1025.09.2018
Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг Света в МосквеКарнавал огней в ночном небе на фестивале "Круг света"12:5525.09.2018
Показ коллекции Etro в рамках Недели моды в МиланеЯркие и противоречивые образы на Неделе моды в Милане18:0024.09.2018
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в МюнхенеПиво и песни на фестивале Октоберфест14:3024.09.2018
Прихожане поклоняются мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доставленным в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа СпасителяПоклонение верующих мощам святителя Спиридона Тримифунтского13:0724.09.2018
Вечерняя подсветка на улицах МосквыБез фильтров: лучшие места для селфи в Москве11:4524.09.2018
Все фотоленты

Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена