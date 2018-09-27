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Короткая, но дивная пора: осень в регионах России

(обновлено: 15:42 27.09.2018)
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Шарыповский район Красноярского края
Коровы пасутся на поле у дороги в Республике Хакасия
Река Малый Енисей в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Никоновское озеро рядом с Гефсиманским скитом
Церковь Успения Богородицы в Гефсиманском скиту на острове Валаам
Природа Полярного Урала
Дом станционного смотрителя Северной железной дороги Воркута - Лабытнанги
Природа Полярного Урала
Девушки на улице в городе Березники
Осенний лес в Пермском крае
Осенний пейзаж в пойме реки Кама в Пермском крае
Памятник советским воинам в Печенгском районе Мурманской области
Кольский полуостров Мурманской области Кольского района
Скалы на полуострове Немецкий в Печенгском районе Мурманской области
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОсень в Шарыповском районе Красноярского края.Шарыповский район Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Осень в Шарыповском районе Красноярского края.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКоровы пасутся на поле в Хакасии.Коровы пасутся на поле у дороги в Республике Хакасия
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Коровы пасутся на поле в Хакасии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа реке Малый Енисей в Республике Тыва.Река Малый Енисей в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На реке Малый Енисей в Республике Тыва.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря.Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкНиконовское озеро рядом с Гефсиманским скитом на Валааме.Никоновское озеро рядом с Гефсиманским скитом
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Никоновское озеро рядом с Гефсиманским скитом на Валааме.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЦерковь Успения Богородицы в Гефсиманском скиту.Церковь Успения Богородицы в Гефсиманском скиту на острове Валаам
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Церковь Успения Богородицы в Гефсиманском скиту.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкПолярный Урал, самая северная часть Уральских гор.Природа Полярного Урала
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Полярный Урал, самая северная часть Уральских гор.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкДом станционного смотрителя Северной железной дороги Воркута — Лабытнанги.Дом станционного смотрителя Северной железной дороги Воркута - Лабытнанги
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Дом станционного смотрителя Северной железной дороги Воркута — Лабытнанги.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкПолярный Урал — край густых туманов.Природа Полярного Урала
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Полярный Урал — край густых туманов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкДевушки на улице в Березниках.Девушки на улице в городе Березники
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Девушки на улице в Березниках.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЛес в Пермском крае.Осенний лес в Пермском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Лес в Пермском крае.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОсенний пейзаж в пойме Камы.Осенний пейзаж в пойме реки Кама в Пермском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Осенний пейзаж в пойме Камы.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкОсенний лес в Печенгском районе Мурманской области.Памятник советским воинам в Печенгском районе Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Осенний лес в Печенгском районе Мурманской области.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкОдин из самых суровых российских регионов — Кольский полуостров.Кольский полуостров Мурманской области Кольского района
© РИА Новости / Павел Львов
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Один из самых суровых российских регионов — Кольский полуостров.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСкалы на полуострове Немецкий в Мурманской области.Скалы на полуострове Немецкий в Печенгском районе Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Скалы на полуострове Немецкий в Мурманской области.
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Самая живописная пора года — золотая осень — длится с конца сентября до середины октября. После первых похолоданий наступает затишье и немного теплеет, листья на деревьях окрашиваются в желтые и багряные тона. Осенние пейзажи — в фотоленте Ria.ru.

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