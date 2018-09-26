В Москве завершился международный фестиваль "Круг света", за время которого на нескольких площадках прошли световые шоу и инсталляции. Фейерверк в честь закрытия мероприятия — в фотоленте "РИА Новости" >>
Закрытие международного фестиваля "Круг света"
10:0226.09.2018
(обновлено: 11:07 26.09.2018)
021041
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМосковский международный фестиваль "Круг света" - ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы.
Московский международный фестиваль "Круг света" - ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВсего было подано 148 заявок из 36 стран для участия в фестивале. Впервые в конкурсе приняли участие художники из Гондураса, Южной Кореи, Финляндии и ЮАР.
Всего было подано 148 заявок из 36 стран для участия в фестивале. Впервые в конкурсе приняли участие художники из Гондураса, Южной Кореи, Финляндии и ЮАР.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОткрылся фестиваль представлением на Гребном канале.
Открылся фестиваль представлением на Гребном канале.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкНа открытии фестиваля зрители увидели историю о "странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты".
На открытии фестиваля зрители увидели историю о "странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПредставления фестиваля становились карнавалом не только света, но и фейерверков, фонтанов, огня, звука и даже 3D проекций.
Представления фестиваля становились карнавалом не только света, но и фейерверков, фонтанов, огня, звука и даже 3D проекций.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗакрытие фестиваля было посвящено перекрестному году России и Японии.
Закрытие фестиваля было посвящено перекрестному году России и Японии.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗрителей финального представления удивили 40-минутным шоу японской пиротехники, известной на весь мир уникальной красотой и масштабностью.
Зрителей финального представления удивили 40-минутным шоу японской пиротехники, известной на весь мир уникальной красотой и масштабностью.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ шоу были задействованы крупнокалиберные заряды, а диаметр раскрытия самых больших из них достигал в небе почти километра!
В шоу были задействованы крупнокалиберные заряды, а диаметр раскрытия самых больших из них достигал в небе почти километра!
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПобедителем конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" стала команда Re:sorb (Германия), в номинации "Модерн" первое место завоевала российская команда Meshsplash, в номинации "Виджеинг" также лидером стала российская команда Idwyr.
Победителем конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" стала команда Re:sorb (Германия), в номинации "Модерн" первое место завоевала российская команда Meshsplash, в номинации "Виджеинг" также лидером стала российская команда Idwyr.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+