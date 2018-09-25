В Москве завершается международный фестиваль "Круг света", когда на фасадах зданий разворачиваются захватывающие мультимедийные шоу. Кадры самых эффектных представлений – в фотоленте Ria.ru.
Карнавал огней в ночном небе на фестивале "Круг света"
12:5525.09.2018
(обновлено: 12:56 25.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкС наступлением темноты фасады зданий в разных районах Москвы превращаются в огромные экраны.
С наступлением темноты фасады зданий в разных районах Москвы превращаются в огромные экраны.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДействие разворачивается на Театральной площади, в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", а также на Гребном канале.
Действие разворачивается на Театральной площади, в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", а также на Гребном канале.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ дни фестиваля организуют образовательную программу, мастера по работе со светом проводят мастер-классы.
В дни фестиваля организуют образовательную программу, мастера по работе со светом проводят мастер-классы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля по традиции состоялся международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".
В рамках фестиваля по традиции состоялся международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВпервые в конкурсе приняли участие художники из Гондураса, Южной Кореи, Финляндии и ЮАР.
Впервые в конкурсе приняли участие художники из Гондураса, Южной Кореи, Финляндии и ЮАР.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПобедителем конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" стала команда Re:sorb из Германии.
Победителем конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" стала команда Re:sorb из Германии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ "Модерне" победила российская команда Meshsplash.
В "Модерне" победила российская команда Meshsplash.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ категории "Виджеинг" победу одержала еще одна российская команда — Idwyr.
В категории "Виджеинг" победу одержала еще одна российская команда — Idwyr.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗа восемь лет существования "Арт Вижн" из скромного локального мероприятия превратился в крупное международное событие, отмечают организаторы.
За восемь лет существования "Арт Вижн" из скромного локального мероприятия превратился в крупное международное событие, отмечают организаторы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРаботы участников конкурса всегда разнообразны и изобретательны.
Работы участников конкурса всегда разнообразны и изобретательны.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИдея "Круг света" в 2002 году, когда московский художник предложил провести в столице праздник по аналогии с Фестивалем света в Лионе.
Идея "Круг света" в 2002 году, когда московский художник предложил провести в столице праздник по аналогии с Фестивалем света в Лионе.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый "Круг света" состоялся в Москве в 2011 году.
Первый "Круг света" состоялся в Москве в 2011 году.
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