РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Карнавал огней в ночном небе на фестивале "Круг света"

(обновлено: 12:56 25.09.2018)
0610
Зрители на показе видеомэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца в музее-заповеднике Царицыно в рамках Московского международного фестиваля Круг света
Показы видеомэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца в музее-заповеднике Царицыно в рамках Московского международного фестиваля Круг света
Зрители на показе видеомэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца в музее-заповеднике Царицыно в рамках Московского международного фестиваля Круг света
Показы видеомэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца в музее-заповеднике Царицыно в рамках Московского международного фестиваля Круг света
Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг света в Москве
Зрители на конкурсе видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик в рамках международного фестиваля Круг света на Театральной площади в Москве
Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг света в Москве
Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг света в Москве
Подсветка Музея Победы в преддверии Московского международного фестиваля Круг света
Иллюминация на фасаде Музея Победы в преддверии Московского международного фестиваля Круг света
Иллюминация на фасаде Музея Победы в преддверии Московского международного фестиваля Круг света
Иллюминация на фасаде Музея Победы в преддверии Московского международного фестиваля Круг света
Церемония открытия международного фестиваля Круг света на Гребном канале в Москве
Генеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля Круг света на Гребном канале в Москве
Генеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля Круг света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФестиваль проводится уже в восьмой раз.Зрители на показе видеомэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца в музее-заповеднике Царицыно в рамках Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Фестиваль проводится уже в восьмой раз.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкС наступлением темноты фасады зданий в разных районах Москвы превращаются в огромные экраны.Показы видеомэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца в музее-заповеднике Царицыно в рамках Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С наступлением темноты фасады зданий в разных районах Москвы превращаются в огромные экраны.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДействие разворачивается на Театральной площади, в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", а также на Гребном канале.Зрители на показе видеомэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца в музее-заповеднике Царицыно в рамках Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Действие разворачивается на Театральной площади, в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", а также на Гребном канале.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ дни фестиваля организуют образовательную программу, мастера по работе со светом проводят мастер-классы.Показы видеомэппинга на фасаде Большого Царицынского дворца в музее-заповеднике Царицыно в рамках Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В дни фестиваля организуют образовательную программу, мастера по работе со светом проводят мастер-классы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля по традиции состоялся международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля по традиции состоялся международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВпервые в конкурсе приняли участие художники из Гондураса, Южной Кореи, Финляндии и ЮАР.Зрители на конкурсе видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик в рамках международного фестиваля Круг света на Театральной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Впервые в конкурсе приняли участие художники из Гондураса, Южной Кореи, Финляндии и ЮАР.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПроекты оценивало интернациональное жюри.Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Проекты оценивало интернациональное жюри.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПобедителем конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" стала команда Re:sorb из Германии.Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Победителем конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" стала команда Re:sorb из Германии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ "Модерне" победила российская команда Meshsplash.Подсветка Музея Победы в преддверии Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В "Модерне" победила российская команда Meshsplash.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ категории "Виджеинг" победу одержала еще одна российская команда — Idwyr.Иллюминация на фасаде Музея Победы в преддверии Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В категории "Виджеинг" победу одержала еще одна российская команда — Idwyr.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗа восемь лет существования "Арт Вижн" из скромного локального мероприятия превратился в крупное международное событие, отмечают организаторы.Иллюминация на фасаде Музея Победы в преддверии Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
За восемь лет существования "Арт Вижн" из скромного локального мероприятия превратился в крупное международное событие, отмечают организаторы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРаботы участников конкурса всегда разнообразны и изобретательны.Иллюминация на фасаде Музея Победы в преддверии Московского международного фестиваля Круг света
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Работы участников конкурса всегда разнообразны и изобретательны.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИдея "Круг света" в 2002 году, когда московский художник предложил провести в столице праздник по аналогии с Фестивалем света в Лионе.Церемония открытия международного фестиваля Круг света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Идея "Круг света" в 2002 году, когда московский художник предложил провести в столице праздник по аналогии с Фестивалем света в Лионе.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПонадобилось немало времени, чтобы воплотить идею.Генеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля Круг света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Понадобилось немало времени, чтобы воплотить идею.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПервый "Круг света" состоялся в Москве в 2011 году.Генеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля Круг света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Первый "Круг света" состоялся в Москве в 2011 году.
Световая инсталляция на фасаде Большого театра в рамках конкурса видеомэппинга и виджеинга Art Vision в номинации Классик на международном фестивале Круг Света в МосквеКарнавал огней в ночном небе на фестивале "Круг света"12:5525.09.2018
Показ коллекции Etro в рамках Недели моды в МиланеЯркие и противоречивые образы на Неделе моды в Милане18:0024.09.2018
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в МюнхенеПиво и песни на фестивале Октоберфест14:3024.09.2018
Прихожане поклоняются мощам святителя Спиридона Тримифунтского, доставленным в Россию с греческого острова Корфу, в Храме Христа СпасителяПоклонение верующих мощам святителя Спиридона Тримифунтского13:0724.09.2018
Вечерняя подсветка на улицах МосквыБез фильтров: лучшие места для селфи в Москве11:4524.09.2018
Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в МосквеОткрытие фестиваля "Круг света"11:2322.09.2018
Tokyo Game Show в ЯпонииЗайки и зомби на Tokyo Game Show10:3022.09.2018
По годичным кольцам можно очень точно установить возраст дерева и построить шкалу времениДеревья хранят следы космических событий08:0022.09.2018
Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово в Московской областиЕлисаветинский крестный ход18:1021.09.2018
Чирлидерши выступают перед началом игры Denver Broncos и Oakland Raiders в ДенвереЛучшие фото недели: танцующий город, домашний аллигатор и красочный марафон11:2521.09.2018
Все фотоленты

В Москве завершается международный фестиваль "Круг света", когда на фасадах зданий разворачиваются захватывающие мультимедийные шоу. Кадры самых эффектных представлений – в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена