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Пиво и песни на фестивале Октоберфест

(обновлено: 14:52 24.09.2018)
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Посетители с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Официантка разносит рогалики на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Девушки на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Официант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Оркестр на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетительницы на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители с бокалами пива на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители катаются на аттракционе на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ этом году фестиваль проходит с 22 сентября по 7 октября.Посетители с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В этом году фестиваль проходит с 22 сентября по 7 октября.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа протяжении 16 дней с утра до вечера для гостей будут жарить сосиски, печь крендели и, конечно, разливать пиво.Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
На протяжении 16 дней с утра до вечера для гостей будут жарить сосиски, печь крендели и, конечно, разливать пиво.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа открытии фестиваля бургомистр Мюнхена по традиции вскрывает бочки со свежесваренным пивом.Официантка разносит рогалики на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
На открытии фестиваля бургомистр Мюнхена по традиции вскрывает бочки со свежесваренным пивом.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПервую кружку напитка получает премьер-министр Баварии.Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Первую кружку напитка получает премьер-министр Баварии.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗакусывать пиво на Октоберфесте принято блюдами местной кухни.Девушки на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Закусывать пиво на Октоберфесте принято блюдами местной кухни.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГлавная традиция фестиваля — дегустация пива.Официант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Главная традиция фестиваля — дегустация пива.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНапиток здесь наливают только в литровые кружки.Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Напиток здесь наливают только в литровые кружки.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ среднем в дни Октоберфеста выпивают более семи миллионов литров пива.Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В среднем в дни Октоберфеста выпивают более семи миллионов литров пива.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГоворят, что от фестивального пива не бывает похмелья.Оркестр на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Говорят, что от фестивального пива не бывает похмелья.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКроме дегустаций, посетителей ждет богатая культурная программа с шествиями пивоваров, показами мод, аттракционами, ярмарками и хороводами.Посетительницы на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Кроме дегустаций, посетителей ждет богатая культурная программа с шествиями пивоваров, показами мод, аттракционами, ярмарками и хороводами.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ первое воскресенье Октоберфеста проходит костюмированное шествие.Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В первое воскресенье Октоберфеста проходит костюмированное шествие.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБаварцы надевают кожаные шорты на подтяжках, платья с корсетами и передниками и выходят на улицы.Посетители с бокалами пива на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баварцы надевают кожаные шорты на подтяжках, платья с корсетами и передниками и выходят на улицы.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКаждый год на Октоберфест приезжают около шести миллионов человек из разных стран.Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Каждый год на Октоберфест приезжают около шести миллионов человек из разных стран.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФестиваль ведет историю с 1810 года, когда кронпринц Людвиг женился на принцессе Терезе фон Заксен-Хильдбургхаузен.Посетители катаются на аттракционе на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Фестиваль ведет историю с 1810 года, когда кронпринц Людвиг женился на принцессе Терезе фон Заксен-Хильдбургхаузен.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкТоржества, на которые пригласили горожан, проходили на лугу перед городскими воротами.Посетители на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Торжества, на которые пригласили горожан, проходили на лугу перед городскими воротами.
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В Мюнхене стартовал 185-й традиционный фестиваль пива Октоберфест. Самые масштабные в мире народные гулянья – в фотоленте Ria.ru.

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