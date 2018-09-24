В Мюнхене стартовал 185-й традиционный фестиваль пива Октоберфест. Самые масштабные в мире народные гулянья – в фотоленте Ria.ru.
Пиво и песни на фестивале Октоберфест
14:3024.09.2018
(обновлено: 14:52 24.09.2018)
010420
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ этом году фестиваль проходит с 22 сентября по 7 октября.
В этом году фестиваль проходит с 22 сентября по 7 октября.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа протяжении 16 дней с утра до вечера для гостей будут жарить сосиски, печь крендели и, конечно, разливать пиво.
На протяжении 16 дней с утра до вечера для гостей будут жарить сосиски, печь крендели и, конечно, разливать пиво.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа открытии фестиваля бургомистр Мюнхена по традиции вскрывает бочки со свежесваренным пивом.
На открытии фестиваля бургомистр Мюнхена по традиции вскрывает бочки со свежесваренным пивом.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПервую кружку напитка получает премьер-министр Баварии.
Первую кружку напитка получает премьер-министр Баварии.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗакусывать пиво на Октоберфесте принято блюдами местной кухни.
Закусывать пиво на Октоберфесте принято блюдами местной кухни.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ среднем в дни Октоберфеста выпивают более семи миллионов литров пива.
В среднем в дни Октоберфеста выпивают более семи миллионов литров пива.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГоворят, что от фестивального пива не бывает похмелья.
Говорят, что от фестивального пива не бывает похмелья.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКроме дегустаций, посетителей ждет богатая культурная программа с шествиями пивоваров, показами мод, аттракционами, ярмарками и хороводами.
Кроме дегустаций, посетителей ждет богатая культурная программа с шествиями пивоваров, показами мод, аттракционами, ярмарками и хороводами.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВ первое воскресенье Октоберфеста проходит костюмированное шествие.
В первое воскресенье Октоберфеста проходит костюмированное шествие.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБаварцы надевают кожаные шорты на подтяжках, платья с корсетами и передниками и выходят на улицы.
Баварцы надевают кожаные шорты на подтяжках, платья с корсетами и передниками и выходят на улицы.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКаждый год на Октоберфест приезжают около шести миллионов человек из разных стран.
Каждый год на Октоберфест приезжают около шести миллионов человек из разных стран.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФестиваль ведет историю с 1810 года, когда кронпринц Людвиг женился на принцессе Терезе фон Заксен-Хильдбургхаузен.
Фестиваль ведет историю с 1810 года, когда кронпринц Людвиг женился на принцессе Терезе фон Заксен-Хильдбургхаузен.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкТоржества, на которые пригласили горожан, проходили на лугу перед городскими воротами.
Торжества, на которые пригласили горожан, проходили на лугу перед городскими воротами.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+