Вечером 21 сентября в Крылатском открылся VIII Московский международный фестиваль "Круг света". Самые запоминающиеся моменты шоу — в фотоленте Ria.ru.
Открытие фестиваля "Круг света"
11:2322.09.2018
(обновлено: 11:24 22.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Круг света" – ежегодный международный фестиваль, в рамках которого известные дизайнеры и художники показывают световые и мультимедийные шоу на фасадах зданий российской столицы.
"Круг света" – ежегодный международный фестиваль, в рамках которого известные дизайнеры и художники показывают световые и мультимедийные шоу на фасадах зданий российской столицы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВосьмой по счету фестиваль проходит с 21 по 25 сентября на пяти открытых и двух закрытых площадках.
Восьмой по счету фестиваль проходит с 21 по 25 сентября на пяти открытых и двух закрытых площадках.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ этом году в нем принимают участие специалисты по светодизайну и видеопроекции из 36 стран. На конкурс Art-Vision было подано около 140 заявок.
В этом году в нем принимают участие специалисты по светодизайну и видеопроекции из 36 стран. На конкурс Art-Vision было подано около 140 заявок.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлавные мероприятия фестиваля пройдут на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Царицыно" и на Театральной площади.
Главные мероприятия фестиваля пройдут на Поклонной горе, в музее-заповеднике "Коломенское", парке "Царицыно" и на Театральной площади.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля прошла на Гребном канале в Крылатском началась с мультимедийного шоу "Карнавал света".
Церемония открытия фестиваля прошла на Гребном канале в Крылатском началась с мультимедийного шоу "Карнавал света".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа время шоу практически вся территория Гребного канала превратилась в карнавал фейерверков, фонтанов, огня и звука.
На время шоу практически вся территория Гребного канала превратилась в карнавал фейерверков, фонтанов, огня и звука.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПод звуки знаменитой мелодии из фильмов о Гарри Поттере на экране фасада появился похожий на фокусника мужчина в красном фраке и цилиндре.
Под звуки знаменитой мелодии из фильмов о Гарри Поттере на экране фасада появился похожий на фокусника мужчина в красном фраке и цилиндре.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"О нем ходят легенды: каждую осень он появляется из ниоткуда, и карнавал света погружает город в таинственный мир иллюзий", - начал он историю о странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты.
"О нем ходят легенды: каждую осень он появляется из ниоткуда, и карнавал света погружает город в таинственный мир иллюзий", - начал он историю о странствующем празднике, приходящем в город с наступлением темноты.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТеатральные зарисовки с фокусником в цилиндре, выступавшим в качестве конферансье представления, сменялись световым шоу под музыку разных исполнителей.
Театральные зарисовки с фокусником в цилиндре, выступавшим в качестве конферансье представления, сменялись световым шоу под музыку разных исполнителей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗрители услышали классические мелодии, композиции групп Nirvana и "Ногу свело".
Зрители услышали классические мелодии, композиции групп Nirvana и "Ногу свело".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТеатральная часть представления сменилась шоу фейерверков, сопровождавшимся песней "Мы к вам заехали на час" из мультфильма "Бременские музыканты".
Театральная часть представления сменилась шоу фейерверков, сопровождавшимся песней "Мы к вам заехали на час" из мультфильма "Бременские музыканты".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБлагодаря сервису "Окно в город" трансляцию фестиваля "Круг света" можно будет посмотреть на сайте mos.ru и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Благодаря сервису "Окно в город" трансляцию фестиваля "Круг света" можно будет посмотреть на сайте mos.ru и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОрганизаторы рассчитывают, что мероприятия фестиваля смогут посетить около пяти миллионов человек.
Организаторы рассчитывают, что мероприятия фестиваля смогут посетить около пяти миллионов человек.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа фото: заместитель Мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко (в центре) на церемонии открытия фестиваля "Круг света".
На фото: заместитель Мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко (в центре) на церемонии открытия фестиваля "Круг света".
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