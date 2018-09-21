Седьмой Елизаветинский крестный ход, посвященный памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, прошел 16 сентября от храма Илии Пророка в подмосковном селе Ильинское до села Усово. Молитвенное шествие было приурочено к 100-летию расстрела царской семьи и представителей императорского дома Романовых в Екатеринбурге и Алапаевске.
Елисаветинский крестный ход
18:1021.09.2018
(обновлено: 18:57 21.09.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
Участники VII Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
Участники VII Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
Участники VII Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода перед переправой через Москву-реку из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
Участники VII Елисаветинского крестного хода перед переправой через Москву-реку из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВерующие с иконой святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области перед началом VII Елисаветинского крестного хода, посвященного памяти княгини Елизаветы Федоровны и приуроченного ко дню ее именин.
Верующие с иконой святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области перед началом VII Елисаветинского крестного хода, посвященного памяти княгини Елизаветы Федоровны и приуроченного ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
Участники VII Елисаветинского крестного хода направляются из села Ильинское в село Усово. Крестный ход, проходящий в Московской области, посвящен памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочен ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники VII Елисаветинского крестного хода, проходящего в Московской области. Молитвенное шествие посвящено памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочено ко дню ее именин.
Участники VII Елисаветинского крестного хода, проходящего в Московской области. Молитвенное шествие посвящено памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приурочено ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВерующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово в Московской области после завершения VII Елисаветинского крестного хода, посвященного памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приуроченного ко дню ее именин.
Верующие во время молебна у храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово в Московской области после завершения VII Елисаветинского крестного хода, посвященного памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приуроченного ко дню ее именин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВерующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области перед началом VII Елисаветинского крестного хода, посвященного памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приуроченного ко дню ее именин.
Верующие у иконы святой великой княгини Елизаветы Федоровны у храма Ильи Пророка в селе Ильинское в Московской области перед началом VII Елисаветинского крестного хода, посвященного памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны и приуроченного ко дню ее именин.
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