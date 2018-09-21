Елисаветинский крестный ход

Седьмой Елизаветинский крестный ход, посвященный памяти святой великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, прошел 16 сентября от храма Илии Пророка в подмосковном селе Ильинское до села Усово. Молитвенное шествие было приурочено к 100-летию расстрела царской семьи и представителей императорского дома Романовых в Екатеринбурге и Алапаевске.