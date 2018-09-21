Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: танцующий город, домашний аллигатор и красочный марафон
11:2521.09.2018
(обновлено: 11:32 21.09.2018)
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© AP Photo / Steve HelberПоследствия тропического шторма "Флоренс" в США.
© AP Photo / Steve Helber
Последствия тропического шторма "Флоренс" в США.
© AFP 2018 / Janek SkarzynskiПамятник королю Сигизмунду III в футболке с надписью "конституция" на площади перед Королевским дворцом в Варшаве.
Памятник королю Сигизмунду III в футболке с надписью "конституция" на площади перед Королевским дворцом в Варшаве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин стреляет из снайперской винтовки в парке "Патриот".
Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки в парке "Патриот".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Италии на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии.
Спортсменки сборной Италии на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии.
© REUTERS / Stephane MaheФранцуз Филипп Жилле кормит своего аллигатора Али курицей в гостиной дома в Куэроне.
Француз Филипп Жилле кормит своего аллигатора Али курицей в гостиной дома в Куэроне.
© REUTERS / Shamil ZhumatovУчастница марафона ЯРКОкросс Night Edition в Алма-Ате. Бегущих на протяжении всей дистанции осыпают цветной пудрой.
Участница марафона ЯРКОкросс Night Edition в Алма-Ате. Бегущих на протяжении всей дистанции осыпают цветной пудрой.
© REUTERS / Hannah McKayПротест против использования натурального меха во время проведения Недели моды в Лондоне.
Протест против использования натурального меха во время проведения Недели моды в Лондоне.
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/PoolПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в Пхеньяне.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в Пхеньяне.
© AFP 2018 / Joe KlamarПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствует премьер-министра Великобритании Терезу Мэй перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствует премьер-министра Великобритании Терезу Мэй перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге.
© РИА Новости / Ирина МотинаПерейти в фотобанкСпуск дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" на воду в Санкт-Петербурге.
Спуск дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" на воду в Санкт-Петербурге.
© AP Photo / Jack DempseyЧирлидеры в Денвере.
© AP Photo / Jack Dempsey
Чирлидеры в Денвере.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России".
Фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России".
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