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Лучшие фото недели: танцующий город, домашний аллигатор и красочный марафон

(обновлено: 11:32 21.09.2018)
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Участницы осеннего Московского Велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах
Последствия тропического шторма Флоренс в город Нью-Берн, штат Северная Каролина. 15 сентября 2018
Женщина на улице города Шэньчжэнь, КНР. 16 сентября 2018
Женщина и сотрудники полиции у здания генеральной прокуратуры Украины. 17 сентября 2018 года
Скульптура творческого коллектива из Бельгии Captain Boomer в виде выброшенного на берег кита в Мадриде
Памятник королю Сигизмунду III в футболке с надписью конституция на площади перед Королевским дворцом в Варшаве. 17 сентября 2018 года
Президент РФ Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот
Спортсменки сборной Италии во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии
Город Стамбул
Женщины-дайверы из Саудовской Аравии готовятся к погружению
Француз Филипп Жилле кормит своего аллигатора Али курицей в гостиной своего дома в Куэроне
Участница забега ЯРКОкросс Night Edition в Алма-Ате
Дети, перемещенные из Ходейды, играют в лагере для временно перемещенных лиц в районе Абс провинции Хаджа
Протестующая против использования натурального меха во время проведения Недели моды в Лондоне
Кошки породы британская на международной выставке Звезда 2018 в Москве
Изображение Корейского полуострова на лестнице в Сеуле
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, Северная Корея. 18 сентября 2018
Волны, разбивающиеся о маяк в Порткоуле, Уэльс
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствует премьер-министра Великобритании Терезу Мэй перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки Кронштадт проекта 677 Лада на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге
Последствие наводнения в штате Коги, Нигерия
Евреи во время праздника Йом-Киппур в Лондоне
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Женщина с флагом Палестины на акции протеста возле границы с Израилем
Чирлидерши выступают перед началом игры Denver Broncos и Oakland Raiders в Денвере
Свиньи на ферме недалеко от Брюсселя
Танцоры на параде по случаю открытия Биеннале танца в Лионе
Модель на показе Julien Macdonald в рамках Недели моды в Лондоне
Тушение пожара в Оган-Илире, Южная Суматра
Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России на Ставрополье
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы осеннего велопарада в Москве.Участницы осеннего Московского Велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участницы осеннего велопарада в Москве.
© AP Photo / Steve HelberПоследствия тропического шторма "Флоренс" в США.Последствия тропического шторма Флоренс в город Нью-Берн, штат Северная Каролина. 15 сентября 2018
© AP Photo / Steve Helber
Последствия тропического шторма "Флоренс" в США.
© REUTERS / Jason LeeСупертайфун "Мангхут" в Китае.Женщина на улице города Шэньчжэнь, КНР. 16 сентября 2018
© REUTERS / Jason Lee
Супертайфун "Мангхут" в Китае.
© AFP 2018 / Sergei Supinsky Сотрудники полиции возле здания генеральной прокуратуры Украины.Женщина и сотрудники полиции у здания генеральной прокуратуры Украины. 17 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Sergei Supinsky 
Сотрудники полиции возле здания генеральной прокуратуры Украины.
© REUTERS / Sergio PerezСкульптура в виде выброшенного на берег кита в Мадриде.Скульптура творческого коллектива из Бельгии Captain Boomer в виде выброшенного на берег кита в Мадриде
© REUTERS / Sergio Perez
Скульптура в виде выброшенного на берег кита в Мадриде.
© AFP 2018 / Janek SkarzynskiПамятник королю Сигизмунду III в футболке с надписью "конституция" на площади перед Королевским дворцом в Варшаве.Памятник королю Сигизмунду III в футболке с надписью конституция на площади перед Королевским дворцом в Варшаве. 17 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
Памятник королю Сигизмунду III в футболке с надписью "конституция" на площади перед Королевским дворцом в Варшаве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин стреляет из снайперской винтовки в парке "Патриот".Президент РФ Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки в парке "Патриот".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСпортсменки сборной Италии на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии.Спортсменки сборной Италии во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Спортсменки сборной Италии на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВид на Стамбул.Город Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Стамбул.
© REUTERS / Hamad I MohammedЖенщины-дайверы из Саудовской Аравии готовятся к погружению.Женщины-дайверы из Саудовской Аравии готовятся к погружению
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Женщины-дайверы из Саудовской Аравии готовятся к погружению.
© REUTERS / Stephane MaheФранцуз Филипп Жилле кормит своего аллигатора Али курицей в гостиной дома в Куэроне.Француз Филипп Жилле кормит своего аллигатора Али курицей в гостиной своего дома в Куэроне
© REUTERS / Stephane Mahe
Француз Филипп Жилле кормит своего аллигатора Али курицей в гостиной дома в Куэроне.
© REUTERS / Shamil ZhumatovУчастница марафона ЯРКОкросс Night Edition в Алма-Ате. Бегущих на протяжении всей дистанции осыпают цветной пудрой.Участница забега ЯРКОкросс Night Edition в Алма-Ате
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Участница марафона ЯРКОкросс Night Edition в Алма-Ате. Бегущих на протяжении всей дистанции осыпают цветной пудрой.
© AFP 2018 / Essa AhmedДети из йеменского города Ходейда играют в лагере для беженцев.Дети, перемещенные из Ходейды, играют в лагере для временно перемещенных лиц в районе Абс провинции Хаджа
© AFP 2018 / Essa Ahmed
Дети из йеменского города Ходейда играют в лагере для беженцев.
© REUTERS / Hannah McKayПротест против использования натурального меха во время проведения Недели моды в Лондоне.Протестующая против использования натурального меха во время проведения Недели моды в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay
Протест против использования натурального меха во время проведения Недели моды в Лондоне.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБританские котята на выставке в Москве.Кошки породы британская на международной выставке Звезда 2018 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Британские котята на выставке в Москве.
© AFP 2018 / Ed JonesИзображение Корейского полуострова на лестнице в Сеуле.Изображение Корейского полуострова на лестнице в Сеуле
© AFP 2018 / Ed Jones
Изображение Корейского полуострова на лестнице в Сеуле.
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/PoolПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в Пхеньяне.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, Северная Корея. 18 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в Пхеньяне.
© REUTERS / Rebecca NadenВолны, разбивающиеся о маяк, в Уэльсе.Волны, разбивающиеся о маяк в Порткоуле, Уэльс
© REUTERS / Rebecca Naden
Волны, разбивающиеся о маяк, в Уэльсе.
© AFP 2018 / Joe KlamarПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствует премьер-министра Великобритании Терезу Мэй перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге.Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствует премьер-министра Великобритании Терезу Мэй перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© AFP 2018 / Joe Klamar
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствует премьер-министра Великобритании Терезу Мэй перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге.
© РИА Новости / Ирина МотинаПерейти в фотобанкСпуск дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" на воду в Санкт-Петербурге.Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки Кронштадт проекта 677 Лада на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
Спуск дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" на воду в Санкт-Петербурге.
© REUTERS / Afolabi SotundeПоследствия наводнения в Нигерии.Последствие наводнения в штате Коги, Нигерия
© REUTERS / Afolabi Sotunde
Последствия наводнения в Нигерии.
© REUTERS / Henry NichollsИудеи во время праздника Йом-Киппур в Лондоне.Евреи во время праздника Йом-Киппур в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
Иудеи во время праздника Йом-Киппур в Лондоне.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители на Парящем мосту в парке "Зарядье".Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители на Парящем мосту в парке "Зарядье".
© REUTERS / Mohammed SalemЖенщина с флагом Палестины на акции протеста возле границы с Израилем.Женщина с флагом Палестины на акции протеста возле границы с Израилем
© REUTERS / Mohammed Salem
Женщина с флагом Палестины на акции протеста возле границы с Израилем.
© AP Photo / Jack DempseyЧирлидеры в Денвере.Чирлидерши выступают перед началом игры Denver Broncos и Oakland Raiders в Денвере
© AP Photo / Jack Dempsey
Чирлидеры в Денвере.
© REUTERS / Yves HermanСвиньи на ферме недалеко от Брюсселя.Свиньи на ферме недалеко от Брюсселя
© REUTERS / Yves Herman
Свиньи на ферме недалеко от Брюсселя.
© AFP 2018 / Philippe DesmazesПарад в честь открытия Биеннале танца в Лионе.Танцоры на параде по случаю открытия Биеннале танца в Лионе
© AFP 2018 / Philippe Desmazes
Парад в честь открытия Биеннале танца в Лионе.
© REUTERS / Henry NichollsНеделя моды в Лондоне.Модель на показе Julien Macdonald в рамках Недели моды в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
Неделя моды в Лондоне.
© REUTERS / Antara Foto/Nova WahyudiТушение пожара в Южной Суматре.Тушение пожара в Оган-Илире, Южная Суматра
© REUTERS / Antara Foto/Nova Wahyudi
Тушение пожара в Южной Суматре.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России".Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России на Ставрополье
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России".
Модель на показе Julien Macdonald в рамказ Недели моды в ЛондонеЛучшие фото недели: танцующий город, домашний аллигатор и красочный марафон11:2521.09.2018
Президент РФ Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка ПатриотВладимир Путин в парке "Патриот"19:3019.09.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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