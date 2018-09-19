Владимир Путин посетил подмосковный парк "Патриот" и принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил. Кадры из поездки президента – в фотоленте Ria.ru.
Владимир Путин в парке "Патриот"
19:3019.09.2018
(обновлено: 19:39 19.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗакладной камень храма, призванного увековечить память о павших в годы Великой Отечественной войны, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Закладной камень храма, призванного увековечить память о павших в годы Великой Отечественной войны, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимиру Путину показали макет храма и окружающих его территорий, росписи пределов и иконы, которые будут здесь находиться.
Владимиру Путину показали макет храма и окружающих его территорий, росписи пределов и иконы, которые будут здесь находиться.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент назвал закладку камня важным историческим событием в жизни страны.
Президент назвал закладку камня важным историческим событием в жизни страны.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПомнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, — святой долг каждого россиянина, считает глава государства.
Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, — святой долг каждого россиянина, считает глава государства.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНовый храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром.
Новый храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдесь разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.
Здесь разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин осматривает самолеты L-410 УВП-Е20 в парке "Патриот".
Владимир Путин осматривает самолеты L-410 УВП-Е20 в парке "Патриот".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКроме того, глава государства ознакомился с разработками концерна "Калашников".
Кроме того, глава государства ознакомился с разработками концерна "Калашников".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин пострелял из винтовки снайперской винтовки Чукавина (СВЧ-380).
Владимир Путин пострелял из винтовки снайперской винтовки Чукавина (СВЧ-380).
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ числе образцов новейшей техники, показанных президенту, были бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль, электромотоциклы, снегоходы, а также макеты беспилотников.
В числе образцов новейшей техники, показанных президенту, были бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль, электромотоциклы, снегоходы, а также макеты беспилотников.
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