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Владимир Путин в парке "Патриот"

(обновлено: 19:39 19.09.2018)
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра макета и элементов отделки будущего главного храма Вооружённых сил РФ, который будет построен на территории военно-патриотического парка «Патриот»
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра макета будущего главного храма Вооружённых сил РФ, который будет построен на территории военно-патриотического парка «Патриот»
Военнослужащие перед началом церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых сил РФ на территории военно-патриотического парка «Патриот»
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых сил РФ на территории военно-патриотического парка «Патриот»
Юнармейцы перед началом церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот
Президент РФ Владимир Путин осматривает самолеты L-410 УВП-Е20 во время посещения военно-патриотического парка Патриот
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот
Президент РФ Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот
Президент РФ Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗакладной камень храма, призванного увековечить память о павших в годы Великой Отечественной войны, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Президент РФ Владимир Путин во время осмотра макета и элементов отделки будущего главного храма Вооружённых сил РФ, который будет построен на территории военно-патриотического парка «Патриот»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Закладной камень храма, призванного увековечить память о павших в годы Великой Отечественной войны, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимиру Путину показали макет храма и окружающих его территорий, росписи пределов и иконы, которые будут здесь находиться.Президент РФ Владимир Путин во время осмотра макета будущего главного храма Вооружённых сил РФ, который будет построен на территории военно-патриотического парка «Патриот»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимиру Путину показали макет храма и окружающих его территорий, росписи пределов и иконы, которые будут здесь находиться.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент назвал закладку камня важным историческим событием в жизни страны.Военнослужащие перед началом церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Президент назвал закладку камня важным историческим событием в жизни страны.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПомнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, — святой долг каждого россиянина, считает глава государства.Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых сил РФ на территории военно-патриотического парка «Патриот»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, — святой долг каждого россиянина, считает глава государства.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНовый храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром.Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии освящения закладного камня главного храма Вооружённых сил РФ на территории военно-патриотического парка «Патриот»
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Новый храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдесь разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.Юнармейцы перед началом церемонии освящения закладного камня главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здесь разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин осматривает самолеты L-410 УВП-Е20 в парке "Патриот".Президент РФ Владимир Путин осматривает самолеты L-410 УВП-Е20 во время посещения военно-патриотического парка Патриот
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин осматривает самолеты L-410 УВП-Е20 в парке "Патриот".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКроме того, глава государства ознакомился с разработками концерна "Калашников".Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Кроме того, глава государства ознакомился с разработками концерна "Калашников".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин пострелял из винтовки снайперской винтовки Чукавина (СВЧ-380).Президент РФ Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин пострелял из винтовки снайперской винтовки Чукавина (СВЧ-380).
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ числе образцов новейшей техники, показанных президенту, были бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль, электромотоциклы, снегоходы, а также макеты беспилотников.Президент РФ Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В числе образцов новейшей техники, показанных президенту, были бронемашина "Астейс" с боевым модулем, электромобиль, электромотоциклы, снегоходы, а также макеты беспилотников.
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Владимир Путин посетил подмосковный парк "Патриот" и принял участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил. Кадры из поездки президента – в фотоленте Ria.ru.

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