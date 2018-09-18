Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония инаугурации — в фотоленте Ria.ru.
Инаугурация мэра Москвы Сергея Собянина
14:3018.09.2018
(обновлено: 14:32 18.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИнаугурация состоялась в концертном зале "Зарядье".
Инаугурация состоялась в концертном зале "Зарядье".
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИзбранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы.
Избранный мэр получил должностной знак главы города и принес присягу на уставе столицы.
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГлава государства пожелал команде мэра успеха и выразил уверенность в том, что Собянин и дальше будет работать во благо столицы.
Глава государства пожелал команде мэра успеха и выразил уверенность в том, что Собянин и дальше будет работать во благо столицы.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПо словам президента, москвичи оценили умение градоначальника работать с большой отдачей, выполнять обещания и держать слово.
По словам президента, москвичи оценили умение градоначальника работать с большой отдачей, выполнять обещания и держать слово.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин отметил, что облик и атмосфера Москвы за последние годы изменились, город стал более гостеприимным и уютным.
Владимир Путин отметил, что облик и атмосфера Москвы за последние годы изменились, город стал более гостеприимным и уютным.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСергей Собянин пообещал учесть все наказы горожан, собранные в ходе выборной кампании, включая идеи соперников.
Сергей Собянин пообещал учесть все наказы горожан, собранные в ходе выборной кампании, включая идеи соперников.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкНесмотря на то, что многое в городе сделано, осталось много нерешенных задач, а значит, в ближайшие годы предстоит проделать большую работу, подчеркнул Сергей Собянин.
Несмотря на то, что многое в городе сделано, осталось много нерешенных задач, а значит, в ближайшие годы предстоит проделать большую работу, подчеркнул Сергей Собянин.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМэр поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и работников своего избирательного штаба за их работу во время предвыборной кампании.
Мэр поблагодарил волонтеров, доверенных лиц и работников своего избирательного штаба за их работу во время предвыборной кампании.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВыборы прошли в Москве 9 сентября. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов.
Выборы прошли в Москве 9 сентября. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года. В июне 2013-го он досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и победил на них.
В первый раз Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 года. В июне 2013-го он досрочно подал в отставку, чтобы принять участие в прямых выборах мэра, и победил на них.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкСергей Собянин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы.
Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы.
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